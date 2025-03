Khối tài sản chục nghìn tỷ của 'thiếu gia' nhà Chủ tịch Techcombank

Ông Hồ Anh Minh, con trai Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, đang là doanh nhân trẻ hiếm hoi sở hữu khối tài sản trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng.

Thế hệ F2 nhà Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh đang sở hữu hàng chục nghìn tỷ đồng giá trị cổ phiếu TCB. Ảnh: TCB.

Trong nhóm “cậu ấm cô chiêu” thừa kế tài sản của các đại gia Việt, ông Hồ Anh Minh, con trai Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, là một trong những gương mặt đáng chú ý nhất.

Ở độ tuổi 30, doanh nhân sinh năm 1995 đã sở hữu khối tài sản trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng, xếp ngang hàng, thậm chí vượt qua nhiều doanh nhân kỳ cựu như Chủ tịch Hóa chất Đức Giang Đào Hữu Huyền, Chủ tịch Vicostone Hồ Xuân Năng, Chủ tịch Phát Đạt Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Vĩnh Hoàn Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn...

Sở hữu hàng chục nghìn tỷ đồng ở tuổi 30

Dù không giữ bất cứ chức vụ nào tại Techcombank, ông Minh vẫn nắm giữ trực tiếp gần 344,7 triệu cổ phiếu TCB, tương đương 4,9% vốn điều lệ của nhà băng này. Ước tính theo thị giá hiện nay, số cổ phiếu trong tay doanh nhân trẻ trị giá khoảng 9.462 tỷ đồng .

Nhờ đó, ông Minh cùng em gái Hồ Thủy Anh chia sẻ vị trí người giàu thứ 11 trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Bên cạnh Techcombank, ông Hồ Anh Minh còn sở hữu trên 10% vốn điều lệ của One Mount Group, nơi bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (mẹ ông Minh) làm Chủ tịch HĐQT. One Mount Group là công ty công nghệ được thành lập bởi các tập đoàn lớn như Techcombank và Vingroup, đang vận hành 3 nền tảng chính gồm VinShop thuộc One Mount Distribution, OneU thuộc One Mount Consumer và OneHousing thuộc One Mount Real Estate.

One Mount Group từng là công ty thành viên của Vingroup, được thành lập vào cuối năm 2019 với vốn điều lệ ban đầu hơn 3.000 tỷ đồng , trong đó Vingroup nắm giữ 51,22% vốn. Tuy nhiên, đến nửa đầu năm 2022, Vingroup đã thoái toàn bộ vốn tại One Mount với mức định giá gần 600 triệu USD .

Theo định giá này, 10% cổ phần của ông Hồ Anh Minh tại One Mount Group có giá trị khoảng 60 triệu USD (tương đương khoảng 1.500 tỷ đồng ).

Sếp công ty bất động sản hạng sang

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực ngân hàng, công nghệ, ông Hồ Anh Minh còn tham gia sâu vào mảng bất động sản khi sở hữu trên 10% vốn điều lệ của “đại gia” địa ốc phân khúc hạng sang Masterise Group.

Ông Hồ Anh Minh cũng chính thức đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của tập đoàn từ ngày 13/1.

Masterise Group tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Điền, được thành lập vào năm 2007. Đến năm 2019, tập đoàn chính thức đổi tên thành Masterise Group, đánh dấu bước chuyển mình với định hướng phát triển các dự án bất động sản cao cấp.

Song song đó, tập đoàn cũng tăng vốn từ 1.000 tỷ đồng năm 2016 lên 1.423 tỷ đồng vào tháng 5/2020 và 2.423 tỷ đồng vào tháng 10/2020.

Trên thị trường, Masterise Group là một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu Việt Nam, chuyên phát triển, quản lý và vận hành các dự án bất động sản cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế. Tập đoàn sở hữu thương hiệu Masterise Homes, nổi tiếng với nhiều dự án lớn như Masteri, Grand Marina Saigon, The Global City...

Doanh nhân Con cái Năm sinh Chức vụ Tài sản Giá trị Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng Phạm Nhật Anh Quân 1993 Phó tổng giám đốc Thường trực Công ty VinFast 150.000 cổ phiếu VIC 8 tỷ đồng Phạm Nhật Minh Hoàng 2000 Tổng giám đốc Green Future



Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh Hồ Anh Minh 1995 Tổng giám đốc Masterise Group 344,7 triệu cổ phiếu TCB 9.400 tỷ đồng Hồ Thùy Anh 2001

344,7 triệu cổ phiếu TCB 9.400 tỷ đồng Hồ Minh Anh n/a

144,1 triệu cổ phiếu TCB 4.000 tỷ đồng Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển Đỗ Quang Vinh 1989 Phó chủ tịch kiêm Phó tổng giám đốc SHB 112,3 triệu cổ phiếu SHB 1.200 tỷ đồng Đỗ Vinh Quang 1995 Phó chủ tịch kiêm Phó tổng giám đốc Tập đoàn T&T 119 triệu cổ phiếu SHB 1.400 tỷ đồng Chủ tịch OCB Trịnh Văn Tuấn Trịnh Thị Mai Anh 1992 Thành viên HĐQT OCB 40,3 triệu cổ phiếu OCB 830 tỷ đồng Trịnh Mai Linh 1996

105,3 triệu cổ phiếu OCB 1.200 tỷ đồng Trịnh Mai Văn 2003

92,4 triệu cổ phiếu OCB 1.000 tỷ đồng Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long Trần Vũ Minh 1996

147 triệu cổ phiếu HPG 4.100 tỷ đồng Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng Ngô Chí Trung Jonny n/a

70 triệu cổ phiếu VPB 1.400 tỷ đồng Chủ tịch Kinh Bắc Đặng Thành Tâm Đặng Nguyễn Quỳnh Anh 1996 Phó chủ tịch Kinh Bắc 13,3 triệu cổ phiếu KBC 400 tỷ đồng Đặng Nguyễn Năm Anh n/a Phó tổng giám đốc phụ trách phát triển dự án Kinh Bắc



Chủ tịch Phát Đạt Nguyễn Văn Đạt Nguyễn Tấn Danh 1990 Chủ tịch Filmore, Phó chủ tịch Phát Đạt 3,4 triệu cổ phiếu PDR 70 tỷ đồng Chủ tịch TC Group Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Đức Anh 1995 Chủ tịch Chứng khoán DSC 141,6 triệu cổ phiếu DSC 2.300 tỷ đồng Nguyễn Anh Tú 1998 Tổng giám đốc TC Group



Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung Trần Phương Ngọc Hà 1994

12,2 triệu cổ phiếu PNJ 1.100 tỷ đồng

Theo thông tin từ báo cáo quản trị năm 2024 của Techcombank, kể từ ngày 29/6/2024, Masterise Group đã trở thành bên có liên quan đến ngân hàng này do có mối liên hệ với Chủ tịch Hồ Hùng Anh.

Bên cạnh ông Minh, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy cũng sở hữu trên 10% vốn điều lệ Masterise Group. Đồng thời, ông Hồ Anh Ngọc, em trai ông Hồ Hùng Anh, cũng là Phó chủ tịch HĐQT và sở hữu trên 10% vốn điều lệ.

Ngoài các khoản đầu tư trên, ông Hồ Anh Minh còn sở hữu trên 10% vốn điều lệ của CTCP DK ENC Việt Nam - chủ đầu tư dự án Wyndham Sky Lake Resort & Golf Club tại Chương Mỹ, Hà Nội. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ hơn 435 tỷ đồng .

Song song, doanh nhân trẻ cũng nắm giữ 18,3% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch Vân Sơn, tương ứng với 14,64 tỷ đồng .

Như vậy, khối tài sản do Hồ Anh Minh trực tiếp nắm giữ từ cổ phiếu, vốn góp có giá trị lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Trái ngược với F2 nhà Chủ tịch Hồ Hùng Anh, thế hệ thừa kế của các tỷ phú hoặc doanh nhân nổi tiếng tại Việt Nam lại không nắm giữ nhiều tài sản dưới danh nghĩa cá nhân.

Chẳng hạn, ông Phạm Nhật Anh Quân, con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chỉ sở hữu 150.000 cổ phiếu VIC, tương đương khoảng 7,8 tỷ đồng , trong khi em trai Phạm Nhật Minh Hoàng không sở hữu cổ phiếu VIC nào.

Tương tự, ông Đặng Nguyễn Nam Anh, con trai Chủ tịch HĐQT Đặng Thành Tâm, vừa được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc phụ trách phát triển dự án của Kinh Bắc nhưng cũng không sở hữu cổ phiếu KBC nào. Mặt khác, chị gái của ông Nam Anh là bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh hiện nắm giữ hơn 13,3 triệu cổ phiếu KBC (tương đương 1,74% vốn doanh nghiệp) với tổng giá trị khoảng 397 tỷ đồng theo thị giá hiện tại.

Ở ngành ngân hàng, 2 con trai của Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) là ông Đỗ Quang Vinh (Phó chủ tịch kiêm Phó tổng giám đốc SHB) và ông Đỗ Vinh Quang (Phó chủ tịch kiêm Phó tổng giám đốc Tập đoàn T&T) chỉ sở hữu lần lượt 112,3 triệu cổ phiếu và 119 triệu cổ phiếu, tương đương tổng giá trị khoảng 2.600 tỷ đồng .