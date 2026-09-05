Khối tài sản 6.600 tỷ USD sắp đổi chủ

Khoảng 6.600 tỷ USD tài sản của giới tỷ phú được dự báo chuyển sang thế hệ kế tiếp vào năm 2035, với phụ nữ và Gen X nổi lên là những nhóm thừa kế đáng chú ý.

Theo báo cáo mới của Altrata, công ty chuyên cung cấp dữ liệu và phân tích về giới siêu giàu, khoảng 5.000 người là vợ/chồng và con cái trưởng thành của các tỷ phú sẽ nhận tổng cộng 6.600 tỷ USD tài sản vào năm 2035, Fortune cho biết.

Ngày càng nhiều tỷ phú trở thành người thừa kế nhờ xu hướng chuyển giao tài sản giữa các thế hệ và việc các gia đình tặng tài sản cho con cháu. Trong 10 năm tới, hàng nghìn người khác có thể tiếp nhận tài sản từ nhóm 3.795 tỷ phú hiện nay, mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Phái đẹp hưởng lợi lớn từ làn sóng chuyển giao

Phụ nữ được dự báo là một trong những nhóm hưởng lợi lớn nhất từ cuộc chuyển giao tài sản khổng lồ này.

Hiện nữ giới chỉ chiếm khoảng 13% số tỷ phú trên thế giới. Tuy nhiên, khi nam giới trên 60 tuổi vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong nhóm siêu giàu, hơn 1.235 người vợ của các tỷ phú, tương đương khoảng 90% nhóm bạn đời của giới tỷ phú, được dự báo nhận một phần đáng kể tài sản trong thập kỷ tới.

Theo Altrata, khoảng cách giới trong tầng lớp siêu giàu sẽ dần thu hẹp khi ngày càng nhiều phụ nữ trở thành chủ sở hữu tài sản lớn. Sự thay đổi này có thể mang lại “sự đa dạng lớn hơn” trong quyền sở hữu cũng như quá trình ra quyết định tài chính.

“Sự gia tăng tỷ lệ nữ tỷ phú có thể thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và đầu tư vốn mạo hiểm trong nhóm phụ nữ giàu có, mở rộng các dịch vụ quản lý tài sản dành riêng cho phụ nữ và tác động tới những hoạt động thiện nguyện quy mô lớn”, báo cáo nhận định.

Altrata cũng cho biết nữ tỷ phú có xu hướng tham gia vào các lĩnh vực phi lợi nhuận nhiều hơn nam giới.

Hàng nghìn người khác cũng có thể hưởng lợi từ làn sóng chuyển giao tài sản trị giá hàng nghìn tỷ USD, trong đó có anh chị em, cháu của các tỷ phú và những tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thiện nguyện như tổ chức phi lợi nhuận và cơ sở giáo dục.

Hơn 1.235 người vợ của các tỷ phú USD hiện tại được dự báo nhận phần đáng kể trong cuộc chuyển giao 6.600 tỷ USD tài sản trong thập kỷ tới. Ảnh: Reuters.

Gen X sẽ là thế hệ thừa kế lớn

Con cái trưởng thành của các tỷ phú USD, đặc biệt là thế hệ Gen X, cũng được dự báo nằm trong nhóm hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng chuyển giao tài sản này.

Các tỷ phú thuộc thế hệ Baby Boomer đã dành hàng chục năm xây dựng doanh nghiệp và tích lũy tài sản. Giờ đây, những người con trưởng thành của họ đang dần bước vào vị trí kế nhiệm.

Theo Altrata, 23% số người con trưởng thành của các tỷ phú USD được dự báo nhận thừa kế, với độ tuổi điển hình khoảng 48, hiện đã làm việc cùng cha mẹ trong hoạt động kinh doanh chính của gia đình.

“Sự chú ý thường tập trung vào những người thừa kế trẻ thuộc thế hệ Millennials và Gen Z, nhưng Gen X mới là nhóm đông đảo nhất trong số những người đang chờ thừa kế tài sản từ cha mẹ giàu có”, báo cáo Altrata viết.

Những người thừa kế này sẽ không đơn thuần nhận tiền mặt. Khối tài sản họ tiếp quản có thể bao gồm bất động sản, cổ phần tại các công ty niêm yết, doanh nghiệp tư nhân và nhiều danh mục đầu tư khác nhau.

Cùng với tài sản là trách nhiệm tiếp nối sự nghiệp kinh doanh của thế hệ trước. Một bộ phận con cái tỷ phú sẽ tiếp quản những doanh nghiệp gia đình đã được xây dựng và truyền lại qua nhiều thế hệ, trải rộng từ sản xuất, hàng tiêu dùng tới tài chính và bán lẻ.

Tuy nhiên, thế hệ thừa kế mới cũng có thể tạo ra những thay đổi đáng kể trong cách sử dụng khối tài sản này.

Những người thừa kế trẻ và trung niên được đánh giá am hiểu công nghệ và quan tâm tới các vấn đề xã hội hơn thế hệ trước. Công nghệ mới, ứng phó biến đổi khí hậu và “đầu tư tạo tác động” có thể trở thành những lĩnh vực được họ quan tâm, qua đó tạo ra sự khác biệt so với cách thế hệ cha mẹ sử dụng tài sản.

David Ellison (43 tuổi), con trai tỷ phú công nghệ Larry Ellison có tài sản ròng ước tính tính 500 triệu USD . Ảnh: Reuters.

AI định hình cuộc chuyển giao

Khi hàng nghìn người vợ/chồng và con cái trưởng thành của các tỷ phú USD bước vào vai trò chủ sở hữu tài sản trong thập kỷ tới, họ cũng sẽ phải đối mặt với nhiều biến động lớn của nền kinh tế toàn cầu.

Altrata dự báo những thay đổi trong trật tự kinh tế quốc tế, áp lực khí hậu, chuyển đổi công nghệ và sự phát triển của nền kinh tế trong kỷ nguyên AI sẽ tác động mạnh tới quá trình chuyển giao tài sản.

“Cuộc chuyển giao tài sản gia đình quy mô lớn này sẽ diễn ra trong một thế giới ngày càng phức tạp, căng thẳng địa chính trị gia tăng cùng những thay đổi lớn về môi trường và công nghệ”, báo cáo nhận định.

Theo Altrata, một thế giới đa cực khó dự đoán hơn, với các trung tâm quyền lực và ảnh hưởng liên tục dịch chuyển, sẽ khiến việc lập kế hoạch kế nhiệm và bảo toàn tài sản trở nên phức tạp hơn đối với giới tỷ phú.

Dù vậy, biến động cũng mở ra những cơ hội mới cho thế hệ siêu giàu kế tiếp trong kinh doanh, đầu tư và hoạt động thiện nguyện.

Khi hàng nghìn tỷ USD lần lượt đổi chủ, những người thừa kế không chỉ tiếp nhận tài sản gia đình mà còn có cơ hội định hình lại cách khối tài sản này được đầu tư, sử dụng và tạo ra giá trị trong nền kinh tế.