Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Khói lửa bao trùm xe tải trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

  • Thứ ba, 10/2/2026 21:40 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiều 10/2, trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tại km176 đoạn qua xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ) xảy ra vụ cháy xe tải. Vị trí xảy ra gần nút giao Quốc lộ 28B.

Thời điểm trên, xe tải mang biển số 72H-029.xx lưu thông theo hướng Bắc - Nam thì bất ngờ bốc cháy. Phát hiện sự cố, tài xế cho xe tấp vào dải dừng khẩn cấp để đảm bảo an toàn. Nhiều bao hàng hóa trên thùng xe được kéo xuống mặt đường nhằm hạn chế thiệt hại về tài sản. Tuy nhiên, ngọn lửa sau đó bùng phát mạnh và bao trùm toàn bộ thùng xe.

cao toc vinh hao anh 1

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: B.H.

Một số phương tiện đã dừng lại hỗ trợ tài xế chữa cháy ban đầu, song do lửa lan nhanh nên việc khống chế gặp nhiều khó khăn. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cùng các xe chữa cháy đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường để dập lửa.

Đơn vị quản lý tuyến cao tốc đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, phối hợp hỗ trợ chữa cháy và đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://vov.vn/xa-hoi/khoi-lua-bao-trum-xe-tai-tren-cao-toc-vinh-hao-phan-thiet-post1268340.vov

VOV

cao tốc vĩnh hảo Lâm Đồng Bình Thuận Cao tốc Vĩnh Hảo Quốc lộ 28B Bắc Bình Lương Sơn

    Đọc tiếp

    Xe bon cho xang thieu rui hai oto o TP.HCM hinh anh

    Xe bồn chở xăng thiêu rụi hai ôtô ở TP.HCM

    18:09 28/1/2026 18:09 28/1/2026

    0

    Đám cháy từ xe bồn chở xăng M95 đã nhanh chóng lan sang xưởng sản xuất cơm cháy nằm cách hiện trường khoảng 10 m khiến hai ôtô bị thiêu rụi hoàn toàn, nhiều tài sản khác hư hỏng.

    Cap bang 'To quoc ghi cong' cho liet si Biet dong Sai Gon - Gia Dinh hinh anh

    Cấp bằng 'Tổ quốc ghi công' cho liệt sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định

    2 giờ trước 20:34 10/2/2026

    0

    Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đã trao quyết định của Thủ tướng về cấp bằng "Tổ quốc ghi công" đối với 49 liệt sĩ là chiến sĩ của lực lượng Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định trực tiếp chiến đấu và hy sinh trong đợt Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 vào các mục tiêu trọng yếu tại Sài Gòn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý