Khởi đầu ác mộng của tân HLV Man Utd

Chấn thương của trung vệ Victor Lindelof trong màu áo đội tuyển Thụy Điển đặt dấu hỏi lớn về khả năng ông ổn định hàng phòng ngự của “Quỷ đỏ”.

Amorim, người vừa rời Sporting Lisbon để chuyển đến Manchester, đã có những ngày đầu tại Carrington để làm quen với công việc mới. Ông gặp gỡ các cầu thủ và quan sát cơ sở vật chất, trong khi phần lớn đội hình United bận thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, loạt trận này không mang lại tin tốt cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Victor Lindelof, trung vệ đã gắn bó với Manchester United trong 7 năm nhưng chưa bao giờ thực sự khẳng định được vị trí chính thức, hy vọng sẽ được trao cơ hội dưới thời Amorim, đặc biệt khi chiến lược gia này ưa chuộng sơ đồ ba trung vệ.

Tuy nhiên, trong trận đấu Nations League giữa Thụy Điển và Slovakia tuần rồi, Lindelof phải rời sân chỉ sau chưa đầy 30 phút thi đấu vì chấn thương. Anh được hai nhân viên y tế dìu ra khỏi sân, khiến khả năng ra sân ở trận đấu đầu tiên dưới thời Amorim, gặp Ipswich cuối tuần này, trở nên bỏ ngỏ.

Trong khi đó, Lisandro Martinez, một trong những trung vệ hàng đầu của Manchester United, cũng chưa đạt thể trạng tốt nhất. Anh đã rút khỏi danh sách thi đấu của đội tuyển Argentina trong loạt trận vòng loại World Cup gặp Paraguay và Peru vì chấn thương gặp phải trong trận đấu với Leicester City.

Dù được phép ở lại Argentina để nghỉ ngơi cùng gia đình trong suốt kỳ nghỉ, Martinez quyết định trở về Anh sớm hơn dự kiến để bắt đầu làm việc cùng Amorim. Anh sẽ trải qua các bài kiểm tra y tế để đánh giá mức độ nghiêm trọng của chấn thương, điều có thể ảnh hưởng đến khả năng thi đấu sớm của anh.

Amorim dự kiến sử dụng sơ đồ 3 trung vệ tại Manchester United, một hệ thống cần sự phối hợp nhịp nhàng và chất lượng nhân sự ổn định. Sự trở lại của Leny Yoro sau chấn thương sẽ là điểm sáng, nhưng với việc Martinez và Lindelof đều gặp vấn đề, cùng phong độ chưa ổn định của các cầu thủ như Harry Maguire hay Jonny Evans, bài toán phòng ngự đang trở thành thử thách lớn với HLV mới.

Trận ra mắt gặp Ipswich ở Premier League là cơ hội để Amorim chứng tỏ năng lực. Nhưng nếu vấn đề lực lượng không được giải quyết, tân HLV có thể phải đối mặt với áp lực lớn ngay từ đầu hành trình tại Old Trafford.

Hành trình của Ruben Amorim tại Manchester United bắt đầu đầy chông gai. Tuy nhiên, cách ông xử lý tình huống khó khăn này sẽ là lời khẳng định cho tài năng và bản lĩnh của một chiến lược gia được kỳ vọng sẽ đưa "Quỷ đỏ" trở lại đỉnh cao.

