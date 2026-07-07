Sáng 7/7 tại số 448 Nguyễn Tất Thành, sự kiện khởi công Saigon LightHouse mở đầu cho hành trình hình thành công trình được định hướng phát triển theo ngôn ngữ kiến trúc riêng.

Thay vì chỉ kể câu chuyện xây dựng, Saigon LightHouse được giới thiệu qua góc nhìn về vị trí, thiết kế và giá trị cho khu vực đang chuyển mình.

Biểu tượng mới trên trục Nguyễn Tất Thành

Sáng 7/7, CTCP Đầu tư IMG và CTCP Đầu tư MHL tổ chức lễ khởi công dự án Saigon LightHouse tại số 448 Nguyễn Tất Thành (phường Xóm Chiếu, TP.HCM). Sự kiện đánh dấu dự án bước sang giai đoạn triển khai xây dựng sau quá trình chuẩn bị đầu tư và hoàn thiện các điều kiện theo quy định.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo TP.HCM, đại diện các sở, ban, ngành, tổ chức tín dụng, đơn vị tư vấn, nhà thầu và đối tác của dự án.

Đối với chủ đầu tư, lễ khởi công không chỉ là một cột mốc tiến độ, mà còn mở đầu cho quá trình hiện thực hóa những định hướng được chuẩn bị trong nhiều năm đối với khu đất tại số 448 Nguyễn Tất Thành.

Lễ khởi công dự án Saigon LightHouse tại 448 Nguyễn Tất Thành.

Nguyễn Tất Thành là tuyến đường kết nối trung tâm TP.HCM với khu nam thành phố, đồng thời tiếp cận nhiều công trình lịch sử và khu vực ven sông Sài Gòn. Những năm gần đây, cùng với sự đầu tư về hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị, khu vực ghi nhận nhiều thay đổi về diện mạo.

Trong bối cảnh đó, Saigon LightHouse được phát triển trên quỹ đất tại số 448 Nguyễn Tất Thành với định hướng hình thành công trình phù hợp với không gian đô thị hiện hữu, khai thác lợi thế kết nối của khu vực và hướng đến giá trị sử dụng lâu dài.

Theo chủ đầu tư, thay vì chỉ tập trung vào quy mô xây dựng, dự án được nghiên cứu trên nhiều khía cạnh - từ tổ chức không gian, giải pháp kiến trúc đến khả năng kết nối với cảnh quan xung quanh.

Câu chuyện thiết kế

Nếu vị trí tạo lợi thế kết nối thì kiến trúc là yếu tố định hình bản sắc của Saigon LightHouse. Theo định hướng của chủ đầu tư, công trình không chỉ là điểm nhấn kiến trúc trên trục Nguyễn Tất Thành, mà còn được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của khu vực, góp phần kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại và nâng tầm giá trị không gian sống.

Về định hướng phát triển, Saigon LightHouse được nghiên cứu với ngôn ngữ thiết kế hiện đại. Trong đó, mặt đứng, tỷ lệ hình khối và hệ thống chiếu sáng là những thành phần được chú trọng nhằm tạo hình ảnh nhận diện riêng.

Đại diện chủ đầu tư cho biết việc lựa chọn các giải pháp kiến trúc không chỉ hướng tới yếu tố thẩm mỹ, mà còn tính đến hiệu quả sử dụng lâu dài, khả năng vận hành và sự hài hòa với tổng thể khu vực.

Các giải pháp kiến trúc của Saigon LightHouse hướng đến tính hiệu quả sử dụng lâu dài, khả năng vận hành và sự hài hòa với khu vực. Ảnh phối cảnh.

Bên cạnh yếu tố kiến trúc, dự án được định hướng phát triển theo tiêu chí lấy trải nghiệm của người sử dụng làm trung tâm. Theo đó, việc tổ chức các không gian chức năng, khu vực sinh hoạt chung và hệ thống tiện ích được nghiên cứu nhằm tạo sự thuận tiện trong quá trình sử dụng cũng như tăng khả năng kết nối giữa các không gian trong công trình.

Đồng thời, IMG sẽ tiếp tục áp dụng các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong quá trình đầu tư, xây dựng và khai thác dự án.

Định hướng phát triển

Tại buổi lễ, ông Lê Tự Minh, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư IMG, cho biết Saigon LightHouse được doanh nghiệp định hướng phát triển trên cơ sở chất lượng xây dựng, trách nhiệm trong triển khai và sự hài hòa với không gian đô thị.

“Chúng tôi mong muốn Saigon LightHouse được triển khai với tinh thần trách nhiệm, bảo đảm chất lượng công trình và từng bước đóng góp thêm giá trị cho không gian đô thị TP.HCM”, ông Lê Tự Minh chia sẻ.

Theo chủ đầu tư, trong giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn, nhà thầu và đối tác để triển khai các hạng mục theo kế hoạch, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và an toàn trong quá trình thi công.

Ông Lê Tự Minh, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư IMG, phát biểu tại lễ khởi công dự án.

Lễ khởi công không chỉ đánh dấu bước khởi đầu của quá trình xây dựng, mà còn ghi nhận sự đồng hành của hệ sinh thái đối tác gồm đơn vị tư vấn, nhà thầu và hơn 40 đối tác phân phối chiến lược. Đây được xem là nền tảng để Saigon LightHouse từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành công trình biểu tượng mới của TP.HCM.