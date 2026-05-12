Khởi công Celesta Gold, định hình chuẩn sống cao cấp phía nam TP.HCM

Thuộc KĐT Celesta City, Celesta Gold được định vị là phân khu cao cấp, hướng đến kiến tạo phong cách sống khác biệt qua thiết kế, tiện ích, dịch vụ vận hành được tích hợp đồng bộ.

Ngày 7/5, Celesta Gold - giai đoạn 3 của khu đô thị Celesta - do Keppel, Phú Long và Nomura Real Estate Vietnam hợp tác phát triển, đã chính thức được khởi công trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ, tuyến giao thông chiến lược, đóng vai trò quan trọng trong định hướng phát triển đô thị khu vực phía nam TP.HCM.

Lễ khởi công dự án với sự tham gia của đại diện Keppel, Phú Long, Nomura Real Estate Vietnam và Coteccons.

Celesta Gold được phát triển trên quỹ đất hơn 1,28 ha, với quy mô 25 tầng nổi, cung cấp ra thị trường 420 căn hộ cao cấp cùng officetel và khối đế thương mại.Dự án được định hướng theo tiêu chuẩn phát triển bền vững, áp dụng chứng nhận xanh BCA Green Mark Gold của Singapore. Với vị trí trên trục Nguyễn Hữu Thọ, Celesta Gold được kỳ vọng hưởng lợi từ các công trình hạ tầng trọng điểm như đường vành đai 3, cầu Phú Mỹ 2, mở rộng đường Nguyễn Hữu Thọ và tuyến metro số 4, qua đó tăng cường khả năng kết nối khu vực trong dài hạn.

Phối cảnh dự án Celesta Gold trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ.

Celesta Gold được phát triển bởi ba "ông lớn" Keppel, Phú Long và Nomura Real Estate Vietnam, cho thấy một mô hình phát triển đang ngày càng phổ biến trên thế giới nhưng vẫn còn hiếm tại Việt Nam: Liên danh giữa nhà phát triển bất động sản hàng đầu khu vực (Keppel hoạt động tại hơn 20 quốc gia), nhà đầu tư bản địa giàu kinh nghiệm (Phú Long với Dragon City, Mailand Hanoi City) và định chế tài chính Nhật Bản (Nomura, đã có mặt tại Việt Nam từ 2015). Sự hợp tác này hướng đến sự kết hợp giữa kinh nghiệm phát triển quốc tế và sự am hiểu thị trường địa phương, qua đó định hình dự án theo các tiêu chuẩn phát triển bền vững và phù hợp với bối cảnh đô thị Việt Nam.

Trong khuôn khổ lễ khởi công, Coteccons được giới thiệu là tổng thầu thi công của dự án. Theo đó, Coteccons sẽ đảm nhiệm công tác thi công và quản lý chất lượng công trình trong suốt quá trình triển khai, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn an toàn theo quy định.

Phát biểu tại sự kiện, ông Alvin Lee, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Bè, chủ đầu tư dự án, cho biết việc khởi công Celesta Gold đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình triển khai khu đô thị Celesta. Dự án thể hiện cam kết lâu dài của các bên phát triển trong việc đóng góp vào sự hình thành các khu đô thị đồng bộ, gắn với định hướng phát triển hạ tầng và đô thị bền vững của TP.HCM.

Ông Alvin Lee, đại diện chủ đầu tư, phát biểu tại sự kiện.

Với vị trí trên trục phát triển chiến lược của khu vực phía nam TP.HCM cùng định hướng quy hoạch rõ ràng, Celesta Gold sẽ đóng vai trò tích cực trong tiến trình phát triển tổng thể của khu đô thị Celesta, đồng thời góp phần vào quá trình phát triển đô thị bền vững của thành phố.