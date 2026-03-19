Khởi công đồng loạt 121 trường nội trú vùng biên

Sáng 19/3, Bộ GD&ĐT chủ trì lễ khởi công đồng loạt 121 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự lễ khởi công tại điểm cầu chính, Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

121 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS được khởi công xây dựng tại các xã biên giới đất liền của 17 tỉnh thành gồm: Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp và An Giang. Trong đó, điểm cầu trung tâm được đặt tại trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.

Dự lễ khởi công có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các Thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, lãnh đạo các tỉnh, thành phố có khởi công, động thổ trường học.

Đây là đợt khởi công thứ hai, nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư 248 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng biên.

Đối với 121 trường dự kiến khởi công đợt này, tổng nhu cầu kinh phí do các địa phương đề xuất là khoảng 30.000 tỷ đồng . Trong đó, ngân sách trung ương dự kiến hỗ trợ khoảng 28.000 tỷ đồng , ngân sách địa phương bố trí khoảng 2.000 tỷ đồng .

"Đây là sự kiện mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chăm lo cho học sinh vùng biên giới, nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, thu hẹp khoảng cách vùng miền và tăng cường quốc phòng, an ninh", theo Bộ GD&ĐT.

Học sinh trường Nội trú liên cấp Tiểu học, THCS Si Pa Phìn (xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Việt Linh.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ GD&ĐT đang phối hợp với Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, tổng hợp đề xuất của các tỉnh, thành phố để xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí theo quy định, bảo đảm hoàn thành toàn bộ các trường khởi công lần này trước ngày 30/8, kịp thời phục vụ năm học mới 2027-2028.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT cũng chủ động rà soát, hoàn thiện thể chế, xây dựng mô hình tổ chức, hoạt động, các cơ chế, chính sách đặc thù và xem xét, bố trí nguồn lực phù hợp cho các trường hoạt động đầy đủ, phát huy hiệu quả sau khi hoàn thành xây dựng, đưa vào sử dụng theo quy định.

Bộ cũng tham mưu và đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về chế độ, chính sách liên quan. Theo đó, đội ngũ giáo viên giảng dạy tại các trường nội trú này sẽ được hưởng chế độ ưu đãi cao nhất trong khối các trường chuyên biệt.

Với cơ chế từ bố trí điều động, đào tạo bồi dưỡng đến đãi ngộ tài chính ở mức rất cao, các địa phương sẽ thu hút được đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm và chuyên môn tốt. Bên cạnh đó, việc đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, đặc biệt là nhà công vụ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cả gia đình giáo viên cũng được bộ xác định là giải pháp quan trọng nhằm thu hút, giữ chân giáo viên gắn bó lâu dài.

Trước đó ngày 9/11/2025, Bộ GD&ĐT đã chủ trì lễ khởi công đợt 1 các trường phổ thông nội trú vùng biên giới đất liền tại 14 tỉnh. Trong giai đoạn 1, chủ trương dự kiến thí điểm khởi công 100 trường trong năm 2025. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc quyết liệt huy động nhiều nguồn lực, thực tế đã có 108 trường được khởi công xây dựng, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Trong số này, có 99 trường đầu tư bằng ngân sách trung ương, một trường từ nguồn vốn xã hội hóa, 6 trường do tỉnh Quảng Ninh tự cân đối ngân sách và 2 trường tại Điện Biên, Cao Bằng do TP Hà Nội hỗ trợ.

Hiện, trường Nội trú liên cấp Tiểu học, THCS Si Pa Phìn (xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên) đã hoàn thành, khánh thành và đưa vào sử dụng từ ngày 31/1.

Như vậy, so với tổng số 248 trường đề xuất ban đầu, thực tế đến nay đã giảm 19 trường do một số địa phương có địa hình thuận lợi, học sinh chưa có nhu cầu nội trú, nên không tổ chức mô hình trường phổ thông nội trú; có địa phương tự bỏ ngân sách địa phương để xây dựng.

Hiện nay, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đang tập trung chỉ đạo Bộ GD&ĐT phối hợp cùng Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, tổng hợp các đề xuất kinh phí. Mục tiêu tối thượng là đảm bảo nguồn lực để hoàn thành toàn bộ 121 ngôi trường này trước ngày 30/8/2027, kịp thời đưa vào sử dụng ngay đầu năm học mới 2027-2028.