Khói bốc nghi ngút tại căn biệt thự ở Hà Nội, nhiều người hoảng hốt

  • Chủ nhật, 30/11/2025 07:03 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tối muộn 29/11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn biệt thự ở phường Hà Đông, Hà Nội. Vụ việc khiến khói bốc lên nghi ngút làm nhiều người hoảng hốt.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy kể trên xảy ra vào khoảng 21h cùng ngày, tại biệt thự số 1-4 New House Xa La (phường Hà Đông, Hà Nội).

Khoi boc nghi ngut, Can biet thu, Ha Noi anh 1

Biệt thự nơi xảy ra vụ việc.

Người dân tại hiện trường cho biết họ phát hiện khói bốc ra từ tầng 2 căn biệt thự. Lúc này, một số người trong nhà chạy ra ngoài.

Không lâu sau đó, 4 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội có mặt tại hiện trường dập lửa.

Khoi boc nghi ngut, Can biet thu, Ha Noi anh 2

Bên trong khu vực xuất hiện khói.

Khoảng 20 phút sau đám cháy được dập tắt.

Thông tin ban đầu vụ việc không có thương vong về người. Hiện nguyên nhân được làm rõ.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/khoi-boc-nghi-ngut-tai-can-biet-thu-o-ha-noi-nhieu-nguoi-hoang-hot-post1800620.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

