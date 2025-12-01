Khoảnh khắc con tàu được khai sinh

Khi một con tàu được hạ thủy, bắt đầu hải trình đầy gian nan, đó là khoảnh khắc nó được ra đời. Các thủy thủ ra đi với niềm hy vọng tràn trề về một tương lai tươi sáng và sung túc.

Con tàu được hạ thủy là một khoảnh khắc trọng đại. Ảnh minh họa: S.P.

Vào ngày 23 tháng tám năm 1740, sau gần một năm trì hoãn, “trận chiến trước trận chiến” cuối cùng cũng kết thúc, với mọi thứ đã “sẵn sàng để tiếp tục hành trình,” như một sĩ quan trên tàu Centurion ghi lại trong nhật ký. Anson ra lệnh cho Cheap khai hỏa một khẩu đại bác, tín hiệu để hạm đội nhổ neo.

Khi tiếng nổ vang lên, toàn bộ đội tàu, gồm năm tàu chiến, một tàu trinh sát dài 26 m mang tên Trial, cùng hai tàu chở hàng nhỏ, Anna và Industry, sẽ hộ tống một đoạn đường, bắt đầu chuyển động.

Các sĩ quan bước ra từ buồng của họ; boong trưởng [1] tuýt còi và hô lớn: “Tất cả các thủy thủ lên boong! Tất cả các thủy thủ lên boong!”. Thủy thủ đoàn hối hả dập tắt nến, buộc chặt võng và nới lỏng buồm.

Mọi thứ xung quanh Cheap, cánh tay phải của Anson, dường như đang sục sôi trong chuyển động, và rồi các con tàu cũng bắt đầu rẽ sóng. Tạm biệt những kẻ đòi nợ, đám quan liêu đáng ghét và những nỗi phiền toái vô tận. Tạm biệt tất cả.

Khi đoàn tàu tiến xuống eo biển Manche để hướng về Đại Tây Dương, họ bị bao quanh bởi các tàu khác cũng đang khởi hành, tranh giành từng cơn gió và khoảng trống. Một số tàu va chạm, khiến những người mới quen với biển cả không khỏi kinh hoàng.

Rồi gió, đổi hướng thất thường như những vị thần, đột ngột đổi chiều trước mặt họ. Hạm đội của Anson, không thể chịu nổi sức gió ngược, buộc phải quay trở lại điểm xuất phát. Họ khởi hành thêm hai lần nữa, chỉ để phải rút lui.

Vào ngày 5/9, tờ Daily Post của London đưa tin rằng hạm đội vẫn đang “chờ gió thuận lợi”. Sau tất cả những thử thách và gian truân, bao gồm cả những điều Cheap đã phải chịu đựng, họ dường như vẫn bị buộc phải ở lại nơi này.

Tuy nhiên, vào ngày 18/9, khi mặt trời khuất dần, các thủy thủ cuối cùng cũng đón được một cơn gió thuận lợi. Ngay cả những tân binh bướng bỉnh nhất cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng họ đã có thể ra khơi. Ít nhất, giờ đây họ có những nhiệm vụ để làm xao nhãng tâm trí và có thể theo đuổi cám dỗ nguy hiểm trước mắt: Chiến hạm Tây Ban Nha.

“Những người đàn ông tràn đầy phấn khích với hy vọng trở nên giàu có tột độ,” một thủy thủ trên tàu Wager viết trong nhật ký, “và chỉ trong vài năm sẽ quay lại nước Anh già cỗi với đầy ắp chiến lợi phẩm từ kẻ thù.”

Cheap đứng ở vị trí dẫn đầu trên boong chỉ huy, một boong thượng gần đuôi tàu, nơi đặt bánh lái và la bàn, đóng vai trò như cầu chỉ huy của sĩ quan. Ông hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí mặn mòi của biển cả, lắng nghe bản giao hưởng tuyệt vời xung quanh: Tiếng lắc lư của thân tàu, tiếng dây kéo buồm lách cách, tiếng sóng vỗ nhịp nhàng vào mũi tàu.

Các con tàu lướt đi trong đội hình thanh lịch, với Centurion dẫn đầu, những cánh buồm của nó dang rộng như đôi cánh mạnh mẽ.

Một lúc sau, Anson ra lệnh kéo lá cờ đỏ, biểu tượng của cấp bậc tổng đốc hạm đội, lên cột buồm chính của Centurion. Các thuyền trưởng khác trên hạm đội đồng loạt bắn 13 phát súng chào mỗi tàu, tạo nên một tràng âm thanh rền vang, trong khi những làn khói từ các khẩu pháo mờ dần trên bầu trời.

Những con tàu dần rời khỏi eo biển Manche, như thể được tái sinh để bước vào một thế giới mới. Cheap, luôn cảnh giác, dõi theo bờ biển xa dần cho đến khi cuối cùng, ông chỉ còn được bao quanh bởi màu xanh thẳm vô tận của biển cả.

[1] Boong trưởng (boatswain, thường được gọi là bosun) là một trong những cấp bậc lâu đời nhất trong Hải quân Hoàng gia, được bổ nhiệm bởi Bộ Hải quân Anh và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Hải quân. Người này phụ trách các thiết bị như dây chằng, dây neo, mỏ neo, buồm. Họ không đủ điều kiện để chỉ huy tàu nhưng có thể quản đốc thủy thủ đoàn trên boong.