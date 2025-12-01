Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Hải trình nghiệt ngã

Với những tình tiết gay cấn như một tiểu thuyết trinh thám, cuốn sách kể lại câu chuyện có thật về vụ đắm tàu Wager của Hải quân Hoàng gia Anh khiến thủy thủ đoàn mắc kẹt trên một hòn đảo hoang vắng ngoài khơi Chile. Dưới áp lực sinh tồn khắc nghiệt, nội bộ thủy thủ đoàn nhanh chóng rơi vào tình trạng hỗn loạn và giết chóc. Cuối cùng, đoàn chia thành hai nhóm riêng rẽ để trở về Anh.

Xuất bản

Khoảnh khắc con tàu được khai sinh

  • Thứ hai, 1/12/2025 14:52 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Khi một con tàu được hạ thủy, bắt đầu hải trình đầy gian nan, đó là khoảnh khắc nó được ra đời. Các thủy thủ ra đi với niềm hy vọng tràn trề về một tương lai tươi sáng và sung túc.

Con tau anh 1

Con tàu được hạ thủy là một khoảnh khắc trọng đại. Ảnh minh họa: S.P.

Vào ngày 23 tháng tám năm 1740, sau gần một năm trì hoãn, “trận chiến trước trận chiến” cuối cùng cũng kết thúc, với mọi thứ đã “sẵn sàng để tiếp tục hành trình,” như một sĩ quan trên tàu Centurion ghi lại trong nhật ký. Anson ra lệnh cho Cheap khai hỏa một khẩu đại bác, tín hiệu để hạm đội nhổ neo.

Khi tiếng nổ vang lên, toàn bộ đội tàu, gồm năm tàu chiến, một tàu trinh sát dài 26 m mang tên Trial, cùng hai tàu chở hàng nhỏ, Anna và Industry, sẽ hộ tống một đoạn đường, bắt đầu chuyển động.

Các sĩ quan bước ra từ buồng của họ; boong trưởng [1] tuýt còi và hô lớn: “Tất cả các thủy thủ lên boong! Tất cả các thủy thủ lên boong!”. Thủy thủ đoàn hối hả dập tắt nến, buộc chặt võng và nới lỏng buồm.

Mọi thứ xung quanh Cheap, cánh tay phải của Anson, dường như đang sục sôi trong chuyển động, và rồi các con tàu cũng bắt đầu rẽ sóng. Tạm biệt những kẻ đòi nợ, đám quan liêu đáng ghét và những nỗi phiền toái vô tận. Tạm biệt tất cả.

Khi đoàn tàu tiến xuống eo biển Manche để hướng về Đại Tây Dương, họ bị bao quanh bởi các tàu khác cũng đang khởi hành, tranh giành từng cơn gió và khoảng trống. Một số tàu va chạm, khiến những người mới quen với biển cả không khỏi kinh hoàng.

Rồi gió, đổi hướng thất thường như những vị thần, đột ngột đổi chiều trước mặt họ. Hạm đội của Anson, không thể chịu nổi sức gió ngược, buộc phải quay trở lại điểm xuất phát. Họ khởi hành thêm hai lần nữa, chỉ để phải rút lui.

Vào ngày 5/9, tờ Daily Post của London đưa tin rằng hạm đội vẫn đang “chờ gió thuận lợi”. Sau tất cả những thử thách và gian truân, bao gồm cả những điều Cheap đã phải chịu đựng, họ dường như vẫn bị buộc phải ở lại nơi này.

Tuy nhiên, vào ngày 18/9, khi mặt trời khuất dần, các thủy thủ cuối cùng cũng đón được một cơn gió thuận lợi. Ngay cả những tân binh bướng bỉnh nhất cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng họ đã có thể ra khơi. Ít nhất, giờ đây họ có những nhiệm vụ để làm xao nhãng tâm trí và có thể theo đuổi cám dỗ nguy hiểm trước mắt: Chiến hạm Tây Ban Nha.

“Những người đàn ông tràn đầy phấn khích với hy vọng trở nên giàu có tột độ,” một thủy thủ trên tàu Wager viết trong nhật ký, “và chỉ trong vài năm sẽ quay lại nước Anh già cỗi với đầy ắp chiến lợi phẩm từ kẻ thù.”

Cheap đứng ở vị trí dẫn đầu trên boong chỉ huy, một boong thượng gần đuôi tàu, nơi đặt bánh lái và la bàn, đóng vai trò như cầu chỉ huy của sĩ quan. Ông hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí mặn mòi của biển cả, lắng nghe bản giao hưởng tuyệt vời xung quanh: Tiếng lắc lư của thân tàu, tiếng dây kéo buồm lách cách, tiếng sóng vỗ nhịp nhàng vào mũi tàu.

Các con tàu lướt đi trong đội hình thanh lịch, với Centurion dẫn đầu, những cánh buồm của nó dang rộng như đôi cánh mạnh mẽ.

Một lúc sau, Anson ra lệnh kéo lá cờ đỏ, biểu tượng của cấp bậc tổng đốc hạm đội, lên cột buồm chính của Centurion. Các thuyền trưởng khác trên hạm đội đồng loạt bắn 13 phát súng chào mỗi tàu, tạo nên một tràng âm thanh rền vang, trong khi những làn khói từ các khẩu pháo mờ dần trên bầu trời.

Những con tàu dần rời khỏi eo biển Manche, như thể được tái sinh để bước vào một thế giới mới. Cheap, luôn cảnh giác, dõi theo bờ biển xa dần cho đến khi cuối cùng, ông chỉ còn được bao quanh bởi màu xanh thẳm vô tận của biển cả.

[1] Boong trưởng (boatswain, thường được gọi là bosun) là một trong những cấp bậc lâu đời nhất trong Hải quân Hoàng gia, được bổ nhiệm bởi Bộ Hải quân Anh và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Hải quân. Người này phụ trách các thiết bị như dây chằng, dây neo, mỏ neo, buồm. Họ không đủ điều kiện để chỉ huy tàu nhưng có thể quản đốc thủy thủ đoàn trên boong.

David Grann/ Huy Hoàng Books & NXB Văn học

Con tàu Anson Centurion Eo biển Manche Boong Con tàu

    Đọc tiếp

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý