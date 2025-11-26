Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Hải trình nghiệt ngã

Với những tình tiết gay cấn như một tiểu thuyết trinh thám, cuốn sách kể lại câu chuyện có thật về vụ đắm tàu Wager của Hải quân Hoàng gia Anh khiến thủy thủ đoàn mắc kẹt trên một hòn đảo hoang vắng ngoài khơi Chile. Dưới áp lực sinh tồn khắc nghiệt, nội bộ thủy thủ đoàn nhanh chóng rơi vào tình trạng hỗn loạn và giết chóc. Cuối cùng, đoàn chia thành hai nhóm riêng rẽ để trở về Anh.

Xuất bản

Nguyên nhân 'đám lính già' vẫn được đưa lên các chiến hạm

  • Thứ tư, 26/11/2025 23:17 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Sợ hãi trước bệnh tật và cái chết, nhiều người lính trẻ tìm mọi cách bỏ trốn. Để đáp ứng đủ lượng thủy thủ, đám lính già được đưa lên chiến hạm, dù không còn sức chiến đấu.

linh gia anh 1

Bệnh tật đã cướp đi sinh mạng của nhiều thủy thủ. Để bù đắp tình trạng thiếu hụt nhân sự, nhiều lính già được đưa lên chiến hạm. Tranh minh họa: R.T.

Đội tàu của Anson nhận được một lượng lớn lính bị ép nhập ngũ. Cheap đã bổ sung ít nhất 65 người cho tàu Centurion; dù căm ghét việc ép lính đến đâu, ông vẫn cần mọi thủy thủ có thể có.

Tuy nhiên, những tân binh bất đắc dĩ này thường tìm cách đào ngũ ngay khi có cơ hội, không khác gì những lính tình nguyện vốn đã có nỗi hoài nghi trong lòng. Chỉ trong một ngày, 30 người đã biến mất khỏi tàu Severn.

Trong số những người bệnh được đưa đến Gosport, nhiều người lợi dụng an ninh lỏng lẻo để trốn thoát; hoặc như lời của một vị đô đốc, “bỏ trốn ngay khi họ có thể lết đi”. Tổng cộng, hơn 240 người đã đào tẩu khỏi đội tàu, bao gồm cả vị tuyên úy của tàu Gloucester. Khi thuyền trưởng Kidd cử một toán đi tuyển thêm tân binh cho tàu Wager, sáu thành viên của chính toán đó cũng đã đào ngũ.

Anson ra lệnh cho đội tàu neo đậu đủ xa bên ngoài cảng Portsmouth để không ai có thể bơi vào bờ tìm tự do, một biện pháp phổ biến trong những tình huống này. Một thủy thủ bị mắc kẹt đã viết cho vợ mình: “Anh sẽ trao tất cả những gì mình có, thậm chí là 100 guinea, để có thể lên bờ. Đêm nào anh cũng chỉ nằm dài trên boong tàu... Không còn hy vọng nào để anh đến với em. Hãy cố gắng hết mình vì bọn trẻ và cầu Chúa phù hộ cho em và chúng cho đến khi anh trở về”.

Cheap, người tin rằng một thủy thủ giỏi cần phải có “danh dự, lòng dũng cảm... sự kiên định,” hẳn đã kinh hoàng trước chất lượng của các tân binh còn sót lại. Chính quyền địa phương, vì biết rằng việc bắt lính không được lòng dân, thường nhân cơ hội thải loại những kẻ không mong muốn. Mặc dầu các tân binh bị ép nhập ngũ tệ hại đến vậy, các lính tình nguyện cũng chẳng khá hơn.

Một đô đốc mô tả nhóm tân binh mới tuyển được là “toàn những kẻ mắc bệnh đậu mùa, ghẻ lở, què cụt, tràng nhạc [1] và đủ loại bệnh tật khác từ các bệnh viện ở London, bọn chúng sẽ chỉ mang thêm bệnh lên tàu.

Nếu không, hầu hết bọn chúng là trộm cắp, đột nhập nhà, những tay vừa ra khỏi nhà tù Newgate, và là đám cặn bã nhất của London.” Ông kết luận cay đắng: “Trong tất cả các cuộc chiến tranh trước đây, tôi chưa từng thấy một đám lính tráng nào tồi tệ đến vậy. Tóm lại, chúng tệ đến mức tôi không biết phải dùng từ nào để diễn tả”.

Để phần nào giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực, chính phủ đã điều động 143 lính thủy đánh bộ đến đội tàu của Anson. Thủy đánh bộ thời đó là một nhánh của Lục quân, với các sĩ quan riêng biệt. Họ được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các cuộc tấn công đổ bộ và tham gia chiến đấu trên biển.

Tuy nhiên, những tân binh này lại chưa từng đặt chân lên tàu và thậm chí không biết cách sử dụng súng. Bộ Hải quân phải thừa nhận rằng họ “vô dụng.” Trong tình thế tuyệt vọng, Hải quân buộc phải thực hiện bước đi cực đoan: Điều động 500 thương binh từ Bệnh viện Hoàng gia ở Chelsea - một viện dưỡng lão được thành lập từ thế kỷ 17 dành cho các cựu chiến binh “già yếu, què cụt hoặc tàn tật khi phục vụ Hoàng gia”.

Nhiều người trong số này đã ở độ tuổi sáu mươi hoặc bảy mươi, bị thấp khớp, khó nghe, mù một phần, co giật hoặc mất một số chi. Với tuổi tác và tình trạng sức khỏe, họ bị coi là không phù hợp cho bất kỳ nghĩa vụ quân sự nào. Mục sư Walter mô tả họ là những “đối tượng tàn tật và khốn khổ nhất mà người ta có thể tập hợp được.”

Khi nhóm thương binh này đến Portsmouth, gần một nửa trong số họ đã trốn thoát, kể cả một người phải lê lết trên chân giả. Mục sư Walter ghi lại: “Tất cả những người còn đủ chân tay và sức khỏe để đi bộ ra khỏi Portsmouth đều đã đào ngũ”.

Anson khẩn cầu Bộ Hải quân thay thế những gì vị linh mục của ông gọi là “đội biệt phái già yếu và bệnh tật” này. Tuy nhiên, không còn lính mới để bổ sung, và sau khi Anson loại bỏ một số người ốm yếu nhất, cấp trên lại ra lệnh đưa họ trở lại tàu.

Cheap quan sát những thương binh đến, nhiều người trong số họ yếu đến mức phải được khiêng lên tàu bằng cáng. Khuôn mặt hoảng hốt của họ phản ánh điều mà ai cũng ngầm biết: Họ đang lênh đênh trên con đường đi đến cái chết. Như mục sư Walter thừa nhận, “Rất có khả năng họ sẽ chết vô ích vì những căn bệnh kéo dài và đau đớn; và điều này xảy ra sau khi họ đã cống hiến cả tuổi thanh xuân sung sức cho đất nước”.

[1] Bệnh tràng nhạc (King’s Evil) hay Scrofula là bệnh lao hạch cổ do vi trùng lao xâm nhập vào cơ cổ gây ra. Vào thời Trung Cổ, người ta tin rằng bệnh này sẽ khỏi nếu được nhà vua chạm tay vào.

David Grann/ Huy Hoàng Books & NXB Văn học

lính già Anson Cheap lính tính nguyện thủy thủ hải quân

    Đọc tiếp

    Hanh trinh dau kho cua cac thuy thu hinh anh

    Hành trình đau khổ của các thủy thủ

    18:19 23/11/2025 18:19 23/11/2025

    0

    Nhiều người đàn ông không tự nguyện lên các chiến hạm, họ bị bắt cóc hoặc cưỡng ép lên tàu. Từ đó, hành trình đau khổ bắt đầu, họ có thể mất mạng giữa đại dương.

    Dich den cua viet lach hinh anh

    Đích đến của viết lách

    21 phút trước 07:18 27/11/2025

    0

    Viết lách không chỉ đơn thuần là sắp đặt câu chữ, nó còn là cách để ta nhìn sâu vào chính mình, để quan sát, cảm nhận và lưu giữ “linh hồn” con người.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý