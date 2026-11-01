Khoảnh khắc ấn tượng của học sinh tại Ngày hội An toàn trực tuyến

Phát biểu tại lễ khai mạc, Trung tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục An ninh mạng, Phó Chủ tịch Điều hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Chủ tịch Liên minh Niềm tin số - nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước những nguy cơ ngày càng đa dạng, phức tạp trên không gian mạng. Theo đó, bảo vệ trẻ em trên môi trường số không thể chỉ dừng lại ở việc cảnh báo rủi ro hay trang bị kỹ năng tự phòng vệ, mà cần được thực hiện bằng một hệ sinh thái bảo vệ toàn diện, với sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, gia đình, nhà trường, tổ chức xã hội và cộng đồng.