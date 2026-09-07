Khoa học dữ liệu có giúp một cuộc tình có hậu?

Mức độ hạnh phúc bên ngoài mối quan hệ của một người chính là yếu tố dự báo lớn nhất về mức độ hạnh phúc của họ trong tình yêu.

Điều gì dự đoán một cuộc tình có hậu?

“Không phải tại em, mà là tại tôi...”: Khoa học dữ liệu đã nói vậy

Giả sử có một người tên John, anh ta đang trong một mối quan hệ với Sally. Bạn muốn tiên đoán liệu John có hạnh phúc trong mối quan hệ đó không. Bạn được phép hỏi John và/hoặc Sally ba câu hỏi bất kỳ về bản thân họ và dùng thông tin này để dự đoán mức độ hạnh phúc của John trong mối quan hệ này. Bạn sẽ đặt những câu hỏi nào? Bạn sẽ muốn biết điều gì về hai người trong mối quan hệ lứa đôi này?

Theo những gì tôi hiểu từ nghiên cứu của Joel và các đồng tác giả của cô ấy, ba câu hỏi tốt nhất để xác định liệu John có hạnh phúc bên Sally hay không chẳng liên quan gì đến Sally cả; thực tế, tất cả đều xoay quanh John. Những câu hỏi tốt nhất để dự đoán mức độ hạnh phúc của John bên Sally sẽ là thế này:

• “John, cậu có hài lòng với cuộc đời mình trước khi gặp Sally không?”

• “John, cậu có phải người vô lo vô nghĩ trước khi gặp Sally không?”

• “John, cậu có phải người lạc quan trước khi gặp Sally không?”

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra những người trả lời “có” với các câu hỏi như trên nhiều khả năng sẽ khẳng định mình có hạnh phúc trong mối quan hệ tình cảm của họ. Nói cách khác, một người hạnh phúc khi không có mối quan hệ tình ái nào thì chắc chắn có nhiều khả năng sẽ hạnh phúc hơn khi ở trong một mối quan hệ tình ái.

Hạnh phúc không có "hàng may đo sẵn". Ảnh: IStock.

Nói sâu hơn - và điều này khá là kinh ngạc - cách một người trả lời những câu hỏi về chính họ có khả năng dự đoán mức độ viên mãn trong tình cảm của họ cao gấp bốn lần so với tất cả các đặc điểm của người yêu họ cộng lại.

Tất nhiên, việc phát hiện rằng mức độ hạnh phúc của một người bên ngoài mối quan hệ có ảnh hưởng sâu sắc đến mức độ hạnh phúc của họ khi đang trong một mối quan hệ không phải là một ý tưởng mang tính cách mạng. Hãy cân nhắc câu trích dẫn sau từ trang Những trích dẫn truyền cảm hứng mỗi ngày: “Không ai có thể khiến bạn hạnh phúc cho đến khi bạn tự cảm thấy hạnh phúc với chính mình trước đã.”

Đây chính là kiểu câu trích dẫn thường làm tụi cuồng dữ liệu hoài nghi như tôi phải đảo mắt. Tuy nhiên, giờ đây sau khi đọc nghiên cứu của Joel và các đồng sự, tôi đã phải tin rằng điều này về cơ bản là đúng.

Điều này cũng dẫn đến một điểm quan trọng trong lối sống dựa trên dữ liệu. Những người cuồng dữ liệu như chúng tôi thường hứng thú nhất khi phát hiện ra một kết quả đi ngược lại với quan niệm thông thường hoặc những lời khuyên sáo rỗng. Nó đáp ứng nhu cầu tự nhiên của chúng tôi là muốn biết những điều mà phần còn lại của thế giới chưa biết.

Nhưng chúng tôi cũng cần chấp nhận khi dữ liệu xác nhận quan niệm thông thường hoặc những lời khuyên sáo rỗng. Chúng tôi phải sẵn sàng đi theo bất cứ nơi nào mà dữ liệu dẫn dắt, ngay cả khi kết quả đó lại trùng khớp với những câu nói trên Những trích dẫn truyền cảm hứng mỗi ngày đi chăng nữa.

Vậy nên, như đã được phát hiện bởi cả một nhóm tám mươi sáu nhà khoa học lẫn ai đó viết Những trích dẫn truyền cảm hứng mỗi ngày, mức độ hạnh phúc bên ngoài mối quan hệ của một người chính là yếu tố dự báo lớn nhất về mức độ hạnh phúc của họ trong tình yêu. Nhưng ngoài trạng thái tinh thần sẵn có, còn điều gì khác có thể dự đoán mức độ hạnh phúc trong tình yêu? Những phẩm chất nào của người yêu bạn cũng có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc trong mối quan hệ? Hãy bắt đầu với những phẩm chất có ít giá trị dự báo nhất.

Vẻ ngoài bị đánh giá quá cao - và những lời khuyên khác mà bạn đã được nghe từ lâu nhưng luôn lờ tịt đi, dù lẽ ra bạn nên để tâm hơn, nhất là khi khoa học dữ liệu đã xác nhận chúng

Trong hơn 11.000 cặp đôi gắn bó lâu dài, các mô hình học máy đã chỉ ra rằng những đặc điểm dưới đây ở một người bạn đời là ít có khả năng dự đoán hạnh phúc nhất khi ở bên họ. Hãy gọi nhóm này là “Tám Điều Không Liên Quan”, vì các cặp đôi dường như vẫn hạnh phúc bên nhau dù một trong hai có bất kỳ đặc điểm nào trong số này:

• Chủng tộc/dân tộc

• Tín ngưỡng tôn giáo

• Chiều cao

• Nghề nghiệp

• Vẻ hấp dẫn ngoại hình

• Tình trạng hôn nhân trước kia

• Xu hướng tình dục

• Mức tương đồng với mình

Chúng ta nên hiểu danh sách Tám - Không liên quan như thế nào? Tôi bất giác giật mình vì sự trùng lặp giữa danh sách các đặc điểm không liên quan đến hạnh phúc này với một danh sách khác cũng do dữ liệu mang lại mà hồi đầu chương sách chúng ta đã bàn đến.