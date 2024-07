Khóa học 4 buổi giá 12.000 USD hút sao khắp thế giới

Khóa học của giáo sư Anita Elberse dạy những người nổi tiếng xây dựng hình tượng cá nhân như David Beckham và MrBeast đã thu hút nhiều nghệ sĩ, vận động viên nổi tiếng thế giới.

Một nhóm sinh viên đang chen chúc trong lớp học của Trường Kinh doanh Harvard (HBS) để được chụp ảnh với giáo sư (GS) Anita Elberse. Nếu quan sát kỹ, không ít người sẽ bất ngờ khi nhận ra trong đám đông đó có huyền thoại trượt tuyết Mikaela Shiffrin, cựu diễn viên hài của Daily Show, Roy Wood Jr., và cầu thủ vô địch World Cup, Juan Mata.

Dù vậy, dường như GS Elberse lại là một ngôi sao lớn hơn, ít nhất là trong khuôn viên Trường Kinh doanh Harvard. “Với lớp học tuyệt vời của mình, cô ấy là một trong những người phụ nữ nổi tiếng nhất hiện nay”, một sinh viên nói sau khi chụp ảnh xong.

Khóa học “bom tấn”

Elber là một nhà nghiên cứu về tiếp thị và nổi tiếng với khóa học The Business of Entertainment, Media and Sports (Tạm dịch: Góc nhìn kinh doanh trong giải trí, truyền thông và thể thao). Khóa học kéo dài bốn ngày và trị giá 12.000 USD . Đây là một học phần tự chọn dành cho những người không theo học tại HBS và là một trong những khóa học “bom tấn” của trường.

Trong bốn buổi học, GS Elberse sẽ chia sẻ những nghiên cứu của bà về cách quản lý thương hiệu của những người nổi tiếng như David Beckham, Beyoncé hay MrBeast. Theo Bloomberg, các nghiên cứu của Elberse thậm chí nổi tiếng ngang với những MV âm nhạc của các ngôi sao hạng A mỗi khi được công bố trên các phương tiện truyền thông.

Đó là lý do khóa học của bà đầy ắp những người nổi tiếng lẫn “ông trùm” như các giám đốc điều hành của Hollywood, và Madison Avenue, các ngôi sao như Channing Tatum và LL Cool. Họ hy vọng xây dựng được một đế chế kinh doanh người nổi tiếng qua những khóa học này.

Elberse, các ngôi sao của Fixer Upper cùng nhiều người nổi tiếng khác chụp ảnh nhân dịp kết thúc khóa học. Ảnh: The People.

Elberse vừa kết thúc những giờ học cuối cùng bằng một bài phân tích về cách MrBeast xây dựng thương hiệu cá nhân. Bài phân tích dựa trên một nghiên cứu khoa học được công bố vào tháng 3/2023 của nữ giáo sư HBS.

Bà đề cập đến tình hình tài chính, công thức sáng tạo nội dung của “YouTuber giàu nhất thế giới” như một mô hình kinh doanh và trích dẫn lời mẹ của anh: “Chúng tôi đang làm cho việc hỗ trợ mọi người trở nên thú vị hơn”, bà Sue nói về những nỗ lực từ thiện của con trai.

Sau buổi học, các học sinh của Elberse đi dạo đến căng tin của trường và bắt đầu những cuộc tranh luận liên quan đến nội dung mà họ vừa học. Một học sinh, người có công việc chính là một influencer (Tạm dịch: Người có sức ảnh hưởng), lập luận rằng cả MrBeast và Elon Musk đều thành công nhờ đam mê thay vì có nhiều tiền bạc.

Trong khi đó, Matte Babel, giám đốc thương hiệu của DreamCrew (công ty quản lý của Drake), lên tiếng phản đối. Sau đó, anh chuyển sang đề xuất GS Elberse nghiên cứu về cách Drake xây dựng hình ảnh cá nhân của anh ta. “Thật tuyệt vời khi được làm điều đó”, GS Elberse trả lời nam giám đốc.

4 ngày làm sinh viên Harvard

Sau khi tốt nghiệp đại học tại Hà Lan, bà Elberse đã lấy bằng thạc sĩ truyền thông tại Đại học Nam California - đây là nơi mà bà bắt đầu quan tâm đến ngành công nghiệp điện ảnh. Sau đó, bà đến nghiên cứu ở Trường Kinh doanh London để lấy bằng tiến sĩ.

Trong khi các đồng nghiệp của bà bị thu hút bởi ngành công nghiệp tiêu dùng với các sản phẩm dữ tã lót hay đồ ăn nhẹ, Elberse đã bị những số liệu và phim và phòng vé thu hút. “Tôi không tưởng tượng được cảnh bản thân phải cố gắng cả đời để trở thành một chuyên gia về sữa chua”, bà nói.

Luận án tiến sĩ của Elberse sử dụng lý thuyết cung cầu để xác định thời điểm phát hành phù hợp cho những bộ phim điện ảnh quốc tế. Ảnh: Bloomberg.

Luận án tiến sĩ của Elberse sử dụng lý thuyết cung cầu để xác định thời điểm phát hành phù hợp cho những bộ phim điện ảnh quốc tế. Đây cũng là tấm vé giúp bà trở thành nghiên cứu sinh tại HBS vào những năm đầu 2000. Tại đây, nữ giáo sư bắt đầu viết các nghiên cứu về LeBron James và cách Marvel biến truyện tranh của họ thành một vụ trụ điện ảnh. Các nghiên cứu này đều được đưa vào nội dung của khóa học quản lý thương hiệu của bà.

Năm 2023, GS Elberse xuất bản một cuốn sách có tên Blockbuster (Tạm dịch: Phim bom tấn) nói về cách tạo nên thành công của một bộ phim dưới khía cạnh kinh tế. Một năm sau đó, bà bắt đầu các khóa học điều hành thương hiệu cá nhân “bom tấn” của mình

“Ngay từ đầu, tôi đã muốn kết hợp các khía cạnh của nghệ thuật, thể thao với kinh tế, điều hành doanh nghiệp”, bà nói.

Theo Elberse, siêu mẫu Karlie Kloss, ngôi sao của Miami Heat, Dwyane Wade và vợ, nữ diễn viên Gabrielle Union, là người nổi tiếng đầu tiên tham gia khóa học của bà.

Dwyane Wade, vận động viên Olympic, và Brandon Marshall, cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, đã tham gia khóa học của GS Elberse vào năm 2015. Ảnh: HBS.

Không lâu sau, khóa học “nổi như cồn”. Sự hấp dẫn của nó không chỉ nằm ở chỗ cho phép những người bình thường được học chung lớp với người nổi tiếng mà còn để người nổi tiếng có cảm giác mình đang là sinh viên của Harvard.

“Tôi đã đậu Harvard”, nữ ca sĩ Ciara đăng trên mạng xã hội của mình khi được chọn tham gia khóa học năm 2019 của Elberse. “Đã tốt nghiệp Harvard”, những “ông trùm sửa nhà” của chương trình Fixer Upper Chip và Joanna Gaines tuyên bố trên Instagram trong cùng năm đó. Cặp đôi đăng kèm với bức ảnh họ đang mặc áo len Harvard và cầm bằng tốt nghiệp.

Sau 10 năm giảng dạy, Elberse cho biết bà phải giữ cảnh giác cao độ khi khóa học ngày càng nổi tiếng. “Có nhiều người muốn sử dụng thương hiệu của Harvard để phát triển thương hiệu của họ. Đó là lý do tôi phải sàng lọc học viên kỹ lưỡng và công bằng trước khi chấp nhận ai đó vào học”, bà nói. “Harvard không phải là nơi để bạn đi bộ và chụp ảnh đăng lên mạng xã hội”.