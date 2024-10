Khi Trường Giang, HIEUTHUHAI bị réo tên giữa ồn ào của Negav

Negav đang trả giá đắt sau những phát ngôn, lỗi lầm trong hiện tại và cả quá khứ. Song không ít đồng nghiệp của anh cũng bị "réo" tên giữa vụ ồn ào này.

Trên Threads, những chủ đề liên quan đến Negav vẫn chưa khép lại. Từ chuyện gia thế, đồ hiệu đến những chia sẻ, phát ngôn của rapper trong các chương trình, talk show tiếp tục bị cộng đồng mạng "đào" lại. Rapper hiện đã khóa toàn bộ trang, kênh cá nhân, giữ động thái im lặng sau bài đăng cuối cùng vào ngày 2/10.

Negav đang trả giá đắt sau những phát ngôn, lỗi lầm của anh ở hiện tại và cả quá khứ. Song vòng tròn mối quan hệ xung quanh rapper như người thân, đồng nghiệp, bất kể liên quan trực tiếp hay gián tiếp đều bị các “thám tử mạng” đưa ra phân tích, mổ xẻ.

Chia sẻ của Trường Giang, HIEUTHUHAI về Negav bị đào xới

Một loạt clip ghi lại những câu nói của Trường Giang và Negav trong chương trình truyền hình Hành trình rực rỡ trước đây, xuất hiện nhan nhản trên các nền tảng mạng xã hội. “Trường Giang khó chịu với Negav” hay “Trường Giang tỏ thái độ trước Negav”... trở thành những cụm từ khóa tìm kiếm phổ biến vài ngày qua.

Theo đó, khi tham gia show thực tế chung, Trường Giang từng không ít lần nhắc nhở đàn em về thái độ trong công việc. MC phàn nàn việc Negav không tập trung, nói nhưng không làm hoặc chưa có sự phân tích trong các tình huống cụ thể. Thời điểm đó, Negav thừa nhận anh không thoải mái khi bị đàn anh nhận xét ở chặng đầu của chương trình.

Những chia sẻ của Trường Giang về Negav bị "đào" lại. Ảnh: NSX.

Không dừng lại ở đó, các tài khoản mạng còn tiếp tục “đào” loạt chi tiết cho thấy cho thấy Negav từng bị Trường Giang lạnh nhạt, ít tương tác ở Hành trình rực rỡ. Trong khi đó, cũng một show thực tế khác là 2 ngày 1 đêm, Trường Giang lại dành sự ưu ái, thiện cảm và không ngớt lời khen cho HIEUTHUHAI.

Không chỉ Trường Giang, những ngày qua, nhiều đồng nghiệp, nghệ sĩ Việt, bất kể liên quan trực tiếp hay gián tiếp cũng bị lôi vào sau ồn ào liên quan đến Negav.

Điển hình là HIEUTHUHAI. Những câu nói của trưởng nhóm Gerdnang với Negav trong các tập của show Anh trai “say hi” bỗng “viral” trở lại, thu hút sự bàn tán từ đông đảo người dùng mạng xã hội. Đơn cử, ở clip hậu trường chương trình, khi được hỏi về việc truyền kinh nghiệm làm trưởng nhóm cho hai đồng đội, HIEUTHUHAI nói: “Như Negav được bao bọc quá nhiều nên hôm nay có dịp ra đường, để cho đời dạy thôi. Và mình thấy hợp lý”.

Ngoài ra, nhiều tài khoản mạng chia sẻ lại những khoảnh khắc HIEUTHUHAI, HURRYKNG nhận xét Negav thiếu tập trung, hay đùa giỡn, tấu hài, thiếu chuyên nghiệp khi tập luyện cho bài thi nhóm ở Anh trai “say hi”.

HIEUTHUHAI cũng bị cộng đồng mạng nhắc đến liên tục. Ảnh: NSX.

Khi ồn ào của Negav nổ ra, Quang Hùng MasterD, Isaac hay Erik - những thành viên thân thiết của rapper tại chương trình cũng liên tục bị cộng đồng mạng “soi”. Dưới các bài đăng mới trên trang cá nhân của các nghệ sĩ này, công chúng để lại nhiều bình luận nhắc tên Negav. Im lặng là động thái của các sao trẻ khi Negav vướng bê bối.

Gần nhất, Văn Mai Hương bị cộng đồng mạng “réo tên”. Cụ thể, khán giả cho rằng Văn Mai Hương có động thái bênh vực rapper khi đăng tải đoạn clip sử dụng bài hát Tình đầu quá chén (tiết mục nhóm có Erik, Negav, Quang Hùng MasterD, Pháp Kiều tại Anh trai “say hi”) với dòng chia sẻ: “Thế nó mới nhận ra, những khúc mắc ngày qua”.

Netizen ngay lập tức tràn vào kênh cá nhân của Văn Mai Hương để lại nhiều bình luận tiêu cực. Quản lý của nữ ca sĩ phải đính chính ngay dưới clip rằng Văn Mai Hương đăng lên để ủng hộ Erik, không có ẩn ý nào khác.

Nghệ sĩ thường im lặng khi bị nhắc tên

Không chỉ ở showbiz Việt, trên thế giới, khán giả luôn có xu hướng lôi tên đồng nghiệp của người nổi tiếng khi họ gặp scandal. Hầu hết nghệ sĩ đều chọn cách im lặng khi bị kéo vào tranh cãi.

Vào năm 2022, khi Amber Heard và Johnny Depp bước vào phiên tòa vụ kiện phỉ báng, hàng loạt đồng nghiệp cũng bị điểm tên trên các nền tảng mạng xã hội. Từng động thái của Kate Moss, Lori Anne Allison, Jennifer Grey, Winona Ryder, Ellen Barkin - những bóng hồng từng đi qua đời tài tử Cướp biển vùng Caribbean - đều được đông đảo người hâm mộ soi xét.

Tình cũ của Amber Heard như tỷ phú Elon Musk, James Franco… cũng không tránh khỏi việc bị chất vấn từ cộng đồng mạng. Những câu chuyện cũ bị "đào" lại liên tục.

Tại showbiz Hoa ngữ, năm 2023, khi Trần Phi Vũ vướng bê bối lộ ảnh giường chiếu, những đồng nghiệp có mối liên hệ với anh bỗng nhiên cũng bị "bế" lên hot search. Thậm chí, đồng nghiệp La Vân Hi bị mắng chửi vô lý do đăng ảnh ăn Tết Nguyên tiêu giữa lúc Trần Phi Vũ gặp nạn. Những khán giả trung lập không khỏi bức xúc thay La Vân Hi. Còn Trương Tịnh Nghi thì bị "réo" tên vì từng được đẩy thuyền với Trần Phi Vũ sau phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa.

Hay vào năm 2021, giữa lúc Trương Triết Hạn khốn đốn vì scandal, Cung Tuấn bị fan cuồng làm phiền quá mức. Người hâm mộ Trương Triết Hạn vô cớ chỉ trích Cung Tuấn không lên tiếng nói đỡ cho thần tượng của họ. Cung Tuấn là bạn diễn của Trương Triết Hạn trong Sơn Hà lệnh.

Trong một nghiên cứu trên tạp chí Psychological Science, ông Stephen Benning, phó giáo sư tâm lý học tại Đại học Nevada ở Las Vegas (Mỹ) nhận định: “Việc khán giả lôi kéo đồng nghiệp của nghệ sĩ vào câu chuyện tưởng như là tầm phào, không liên quan nhưng lại gây ảnh hưởng lớn đến uy tín, danh dự và tổn hại tinh thần. Hành vi kém văn minh này có thể quấy rối nhân vật của công chúng. Hãy thử đặt mình vào vị trí của nghệ sĩ khi tự dưng bị lôi vào những câu chuyện không liên quan, để hiểu và thông cảm với họ”.