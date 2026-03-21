Khi triết lý Nhật Bản hòa trong không gian sống của người Việt

Đằng sau trải nghiệm tại Lễ hội Việt - Nhật 2026 là câu chuyện về văn hóa đã định hình nên phong cách sống và đặc trưng của Nhật Bản, hiện diện ngay không gian của gia đình Việt.

Trong hơn một thập kỷ qua, lễ hội Việt - Nhật đã trở thành sự kiện văn hóa - hữu nghị thường niên mang tầm quốc tế, thu hút đông đảo người dân hai nước.

Từ không gian giao lưu đến giá trị văn hóa được gìn giữ

Lần tổ chức thứ 11 diễn ra tại công viên 23/9 (TP.HCM) mới đây, Lễ hội Việt - Nhật đã quy tụ hơn 300 gian hàng của doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam - Nhật Bản. Sự kiện thu hút hàng trăm nghìn lượt khách tham quan, trở thành một trong những chương trình giao lưu văn hóa Việt - Nhật có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Không khí sôi động tại Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực truyền thống hay giao lưu cộng đồng, với công chúng Việt Nam, lễ hội còn là dịp khám phá những giá trị văn hóa thú vị của đất nước mặt trời mọc. Sự hiện diện của các doanh nghiệp chuẩn Nhật đã góp phần làm phong phú bức tranh giao thoa giữa văn hóa, sản xuất trong đời sống hiện đại.

Một trong những điểm nhấn của lễ hội là Panasonic - nhà tài trợ chính năm nay - đưa câu chuyện hơn 100 năm gìn giữ và lan tỏa giá trị Nhật Bản, chuyển hóa chúng thành các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện chuẩn Nhật, nâng cao trải nghiệm sống cho người Việt.

Giá trị Nhật Bản làm nên chất lượng Nhật Bản

Trong khuôn khổ lễ hội, hàng loạt sản phẩm, công nghệ mang giá trị Nhật Bản được Panasonic giới thiệu tại không gian trải nghiệm sống động. Nhiều khách tham quan chia sẻ sự thích thú khi khám phá “góc Nhật Bản thu nhỏ”, hiểu về câu chuyện văn hoá phía sau những thiết bị quen thuộc với cả gia đình.

“Trước giờ tôi vẫn dùng đồ Panasonic vì tin vào độ bền và chất lượng. Đến đây tôi thêm hiểu những sản phẩm như máy giặt, điều hòa… đều có câu chuyện riêng. Ví dụ như công nghệ độc quyền nanoe X trên điều hòa không chỉ dừng lại ở việc lọc không khí, mà còn thể hiện cách người Nhật chăm chút cho môi trường sống trong lành, cân bằng. Hay công nghệ Prime Fresh+ trên tủ lạnh Panasonic giúp bảo quản thịt cá tươi sống ở nhiệt độ lý tưởng, cũng chính là triết lý coi trọng sức khỏe của người Nhật. Panasonic đã đưa những giá trị Nhật vào từng sản phẩm của mình”, anh Hoàng Hùng (42 tuổi, TP.HCM), chia sẻ.

Thông qua khu vực trưng bày kết hợp nhiều hoạt động tương tác, Panasonic mang đến hành trình trải nghiệm đa chiều về “chất Nhật”, nơi các giá trị truyền thống được tái hiện bằng ngôn ngữ công nghệ hiện đại, giúp khách tham quan không chỉ quan sát mà còn trực tiếp khám phá, kết nối, cảm nhận. Một sản phẩm Panasonic trong không gian sống của người Việt có thể là lát cắt văn hoá, ẩn chứa tinh thần Nhật Bản.

Không gian trưng bày của Panasonic tái hiện chất lượng Nhật Bản qua các hoạt động tương tác và công nghệ hiện đại.

Tính tỉ mỉ, vốn là nét đặc trưng trong văn hóa chế tác của nghệ nhân Nhật Bản, thể hiện rõ trong cách thiết kế sản phẩm của Panasonic, từ hình dáng, vật liệu đến hành trình sử dụng, đảm bảo sự hoàn hảo đến từ những điều nhỏ nhất.

Người Nhật rất chú trọng đến sức khỏe, đó là lý do Panasonic không ngừng phát triển các công nghệ chăm sóc sức khỏe toàn diện, từ công nghệ nanoe X, giúp cải thiện chất lượng không khí trong nhà, các giải pháp nhà bếp và nước sạch, đến các sản phẩm chăm sóc cá nhân hướng tới tính bền vững.

Hài hòa và cân bằng cũng là nền tảng trong cách Panasonic phát triển hệ sinh thái sản phẩm. Thấu hiểu mọi nhu cầu nhỏ nhất, Panasonic chú trọng hoàn thiện từng chi tiết từ công năng, tính tiện dụng đến thiết kế, nhằm mang lại trải nghiệm thoải mái và dễ chịu trong đời sống hàng ngày.

Triết lý xuyên suốt các sản phẩm của Panasonic là lấy con người làm trung tâm. Tinh thần Omotenashi - lòng hiếu khách, hay Kizukai - sự chu đáo trong từng chi tiết đều hướng tới giá trị cao nhất: Vì người dùng, vì một cuộc sống khỏe mạnh, bền vững và hạnh phúc.

Khi giá trị Nhật Bản hòa vào không gian Việt

Lễ hội Việt - Nhật 2026 để lại nhiều dư âm về câu chuyện văn hóa, những giá trị tinh thần, lối sống và tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước. Đồng thời, sự kiện cũng phản ánh rõ hơi thở của thời đại, khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm hơn đến sức khỏe và một cuộc sống cân bằng.

Khoảnh khắc trải nghiệm tại Lễ hội Việt - Nhật 2026, nơi công nghệ không chỉ được nhìn thấy mà còn được chạm và cảm.

Trong dòng chảy giao thoa văn hóa ấy, công nghệ không chỉ đóng vai trò mang lại tiện nghi, mà còn trở thành cầu nối giúp những giá trị bền vững được lan tỏa và tiếp nối.

Hơn cả một thương hiệu công nghệ, Panasonic hướng tới vai trò như cầu nối văn hóa giữa hai quốc gia, nơi những giá trị Nhật Bản được chuyển hóa thành các giải pháp công nghệ phục vụ cuộc sống, hướng tới mục tiêu chung: Một môi trường sống tiện nghi, chất lượng, bền vững hơn và tốt cho sức khỏe của mỗi gia đình.

Đại diện Panasonic chia sẻ: “Thông qua các hoạt động tại lễ hội, chúng tôi mong muốn những giá trị Nhật Bản làm nên chất lượng Nhật Bản sẽ trở thành một phần trong đời sống hàng ngày của các gia đình Việt, để công nghệ góp phần mang lại một cuộc sống khỏe mạnh, tiện nghi và bền vững hơn”.