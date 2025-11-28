Khi Tết với nhiều người không chỉ bó hẹp trong 2 chữ ‘về quê’

Tết từ lâu không chỉ gói gọn trong hành trình về nhà, mà còn là dịp để các gia đình thật sự dành thời gian cho nhau.

Khi Tết ngày càng gần, người đi làm xa, người học tập ở thành phố khác lại cố gắng thu xếp để trở về, dù quãng đường có dài đến đâu. Và với nhiều gia đình trẻ, bên cạnh việc sum vầy, Tết đôi khi cũng là dịp để cùng nhau thay đổi không khí, di chuyển đến một nơi khác để nghỉ ngơi và tạo thêm kỷ niệm chung. Việc đặt vé ngày càng tiện lợi cùng các điểm đến hấp dẫn khiến Tết trở thành hành trình khám phá thú vị mà vẫn giữ được tinh thần sum vầy ngày xuân.

Du lịch hay về nhà cũng là hành trình đoàn tụ

Báo cáo từ Tổng cục Du lịch cho thấy nhu cầu di chuyển dịp Tết tăng khoảng 15-20% mỗi năm, trong đó nhóm gia đình trẻ và người lao động xa quê chiếm phần đáng kể. Mỗi người sẽ có một lựa chọn: Có gia đình ưu tiên trở về quê để sum vầy; có nhà muốn tận hưởng trải nghiệm mới và tạo kỷ niệm chung, thay vì lặp lại lịch trình đón Tết quen thuộc. Nhưng dù đi đâu, điểm chung vẫn là mong muốn dành trọn những ngày đầu năm bên gia đình.

Nhiều người chọn du lịch Tết để nghỉ ngơi và tạo kỷ niệm chung, nhất là khi giá vé và chi phí thường “dễ chịu” hơn nếu đặt sớm hoặc săn ưu đãi trên các ứng dụng trực tuyến. Còn với những người đi làm xa, hành trình về nhà dù có dài vẫn là điều mong đợi nhất, bởi không đâu bằng bữa cơm sum họp và cảm giác “về tới nhà”.

Tết, vì vậy, không chỉ bó hẹp trong việc về quê hay đi du lịch, mà là hành trình mỗi gia đình tự chọn: Nơi nào có người thân chờ đón, nơi đó là Tết. Mỗi chuyến xe, chuyến tàu hay chặng bay đều mang ý nghĩa đưa ta đến gần nhau hơn để mở đầu một năm mới thật trọn vẹn.

Đi du lịch ngày xuân là trải nghiệm được yêu thích của nhiều Gen Z và gia đình trẻ.

Minh Quân (22 tuổi, sinh viên) chia sẻ: “Tết năm ngoái cả nhà mình đi Huế. Mình thì tha hồ check-in sống ảo, bố mẹ thì thưởng thức văn hóa ẩm thực cố đô. Cả nhà vừa vui vừa có trải nghiệm mới. Mình thích cảm giác cả nhà du lịch cùng nhau, không bị gò bó ở một nơi”.

Bí kíp đặt vé thông minh, tiện lợi và tiết kiệm

Bí kíp đầu tiên giúp hành trình Tết trở nên dễ dàng là đặt vé qua các ứng dụng. Minh Hiếu (26 tuổi, nhân viên văn phòng) chia sẻ: “Mình book vé máy bay Tết qua ứng dụng ShopeePay, có ưu đãi giảm nên đỡ lo chi phí, lại nhận vé ngay không phải xếp hàng hay chờ đợi. Như vậy mình an tâm hơn để chuẩn bị về nhà”.

Việc đặt vé qua ứng dụng còn giúp Hiếu dễ dàng so sánh giá nhanh, chọn giờ bay hợp lý và săn vé sớm trước cao điểm, tiết kiệm thời gian đáng kể. Trong tháng 11, ShopeePay còn ưu đãi giảm 10% lên đến 300.000 đồng khi đặt vé qua các đối tác như Vietnam Airlines, Đường sắt Việt Nam, Futa và Vé xe rẻ. Chỉ cần click vào link, lấy mã về ví và thanh toán bằng ShopeePay, bạn đã có thể săn deal xịn cho chuyến du xuân đầy niềm vui và vơi nỗi lo tài chính.

Chỉ vài thao tác trên ứng dụng, bạn có thể chọn giờ bay, hãng cung cấp dịch vụ, thanh toán và nhận vé ngay.

Mẹ Gen Z Nguyễn Thảo (26 tuổi, giáo viên) chia sẻ: “Dù năm nay có nhiều biến động nhưng nhà mình vẫn cố gắng sắp xếp để có thể đi du lịch Tết cùng nhau, vừa để nghỉ ngơi vừa tạo kỷ niệm chung. Lúc đặt vé còn săn được deal xịn, đỡ ‘mệt ví’ lắm”. Đây là lý do nhiều gia đình cân nhắc du lịch Tết: Vừa tiện lợi, vừa tiết kiệm chi phí, đồng thời giúp cả nhà tận hưởng kỳ nghỉ vui vẻ và ấm áp.

Cân bằng trải nghiệm mới và không khí Tết

Tết, dù chọn du lịch hay về quê, bạn vẫn có cách giữ được tinh thần sum vầy gia đình. Bạn có thể chọn những địa điểm lân cận nếu không phải tỷ phú thời gian, đồng thời lên lịch trình hợp lý, mua đặc sản địa phương về làm quà cho họ hàng, vừa tạo niềm vui vừa giữ không khí gắn kết. Minh Quân nhấn mạnh: “Cả nhà cùng nhau trải nghiệm mới, vừa check-in, vừa thưởng thức các món Tết truyền thống ở địa phương, khách sạn hay homestay, cảm giác rất vui và ấm áp”.

Điều quan trọng nhất là khoảnh khắc cả nhà bên nhau, tạo nên kỷ niệm đáng nhớ và tận hưởng những giây phút vui vẻ. Dù là check-in ở một thành phố mới hay sum vầy tại gia, chỉ cần sửa soạn một tâm hồn đẹp thì mọi hành trình đều trở nên dễ chịu và trọn vẹn.

Dù ở đâu hay dịp nào, mỗi phút giây bên những người mình yêu thương đều quý giá.

Tết giờ đây không chỉ là về quê, mà còn có thể là những chuyến du lịch mới lạ cùng gia đình. Xu hướng này được ưa chuộng nhờ chi phí vừa túi tiền, nhiều địa điểm hấp dẫn và việc đặt vé dễ dàng, tiết kiệm qua các ứng dụng đặt vé online. Đi đâu không quan trọng bằng việc cả nhà cùng nhau tận hưởng, tạo nên một kỳ nghỉ Tết thật vui vẻ.