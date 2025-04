Khi rapper Việt đổ xô đi hát

Trong những sản phẩm mới, HIEUTHUHAI và Hurrykng đều hát nhiều hơn rap. Hướng đi này giúp họ dễ tiếp cận khán giả đại chúng.

HIEUTHUHAI, Hurrykng bước ra từ tổ đội Gerdnang. Sau Anh trai "say hi", họ đã có bước tiến lớn trong sự nghiệp cùng với đó là sự chuyển mình rõ rệt trong âm nhạc. Sản phẩm của 2 người vừa được phát hành đều là những bản nhạc nhẹ nhàng, gần gũi với thị hiếu khán giả đại chúng, tiết chế tối đa màu sắc gai góc, bụi bặm thường thấy trong rap, hip hop.

Hurrykng tiếp bước HIEUTHUHAI

Sau những đồn thổi trên mạng xã hội, Hurrykng bỏ ngoài tai nghi vấn, tranh luận rồi bất ngờ tung ra MV Như cách anh đã từng thôi. Hurrykng được biết đến là một rapper đa tài, với kỹ năng flow ấn tượng, lyrics thông minh, cùng âm nhạc pha trộn giữa hip-hop hiện đại, alternative và melodic rap. Với Như cách anh đã từng thôi, Hurrykng “tạm cất giấu” những thế mạnh làm nên tên tuổi của anh. Thay vào đó, Hurrykng liều mình thử sức với hát trong bản nhạc R&B giai điệu nhẹ nhàng hơn hẳn các sản phẩm trước của anh. Đây là nỗ lực đổi mới đáng ghi nhận dù đi cùng với nó là nhiều thách thức.

Hurrykng đã vụt sáng từ Anh trai “say hi” nhưng rõ ràng vẫn thiếu một bản hit để tên tuổi của anh trên thị trường âm nhạc bứt phá hơn. Đó có thể là lý do đằng sau quyết định chọn một bản R&B trong lần trở lại này của Hurrykng.

Hình ảnh Hurrykng trong sản phẩm âm nhạc mới. Ảnh: FBNV.

Như cách anh đã từng thôi mang giai điệu trầm buồn, tập trung vào cảm xúc của một chàng trai tiếc nuối sau khi rời xa mối tình. Hurrykng có thể đã hát đến 70-80% thời lượng, tập trung vào giai điệu chậm rãi, cảm xúc, với các câu từ đơn giản nhưng giàu hình ảnh, như một lời tự sự về người cũ. Đoạn rap chỉ xuất hiện ngắn gọn ở phần giữa, mang tính nhấn nhá hơn là chủ đạo.

Giọng hát của Hurrykng dừng ở mức dễ nghe, chưa xuất sắc. Nhưng bất lợi lớn nhất của nam rapper trong lần trở lại này là giai điệu bài nhạc thiếu sự bắt tai. Trên các trang mạng xã hội, nhiều khán giả nhận xét bài nhạc khá ngang, khó nghe và chưa đủ lôi cuốn để cạnh tranh với các sản phẩm ra mắt cùng thời điểm, đặc biệt Nước mắt cá sấu của HIEUTHUHAI.

Sau khoảng 1 ngày phát hành, Như cách anh đã từng thôi đạt hơn 800.000 lượt xem và hạng 4 trên top thịnh hành danh mục âm nhạc. Con số này tương đối ổn nhưng còn cách biệt khá xa về lượt xem trung bình mỗi ngày so với những sản phẩm nổi trội thời gian qua như Nước mắt cá sấu, Bắc Bling hay Ôm em thật lâu. Sản phẩm củng cố lượng fan cho Hurrykng sau bệ phóng Anh trai “say hi” nhưng khó có thể được nhận định là một bản hit vì thiếu độ bàn tán, viral trên mạng xã hội.

Lý do rapper chuyển hướng

Thực tế, không riêng Hurrykng, mà cả 2 thành viên khác của Gerdnang là HIEUHTHUHAI, Negav trong vài năm trở lại đây đã xa rời dần màu sắc hip hop mà định hướng thiên về âm nhạc đại chúng nhiều hơn. Điều đó được HIEUTHUHAI thể hiện rất rõ trong sản phẩm âm nhạc mới của anh là Nước mắt cá sấu hay Negav với Đã lâu rồi ra mắt cách đây khoảng 1 tháng.

Nước mắt cá sấu đã kéo theo rất nhiều tranh luận ngay khi ra mắt. Đầu tiên là giai điệu được nhận xét cũ kỹ, gợi nhớ những bản hit đình đám thập niên 2010. Tiếp đó, HIEUTHUHAI thử sức với hát nhưng chất giọng của anh còn nhiều khuyết điểm, thiếu nội lực và cảm xúc. Dẫn đến, tổng thể sản phẩm nhạt nhòa, chưa thể thỏa mãn sự mong đợi của khán giả vào quán quân Anh trai “say hi”.

HIEUTHUHAI nhận bình luận trái chiều vì hát chưa tốt. Ảnh: FBNV.

Đổi lại, Nước mắt cá sấu có giai điệu bắt tai, điệp khúc dễ thuộc. Những tranh luận xoay quanh bài nhạc với sự lên tiếng, chia sẻ của nhiều nghệ sĩ đàn anh như Lương Bằng Quang, Titi hay Lý Hải càng khiến Nước mắt cá sấu có độ lan tỏa lớn trên không gian mạng xã hội. Với 11 triệu lượt xem sau 10 ngày phát hành, Nước mắt cá sấu chứng minh HIEUTHUHAI đang có hướng đi khá đúng đắn trong cách chọn lựa phong cách âm nhạc. Ít nhất nó giúp anh có thêm bản hit và tiếp cận đối tượng khán giả mới.

Hip-hop Việt năm 2025 đang nghiêng về sự giao thoa với pop và R&B. Nhiều nghệ sĩ đều kết hợp hát để tạo hit viral. Neko Lê được giới thiệu là đạo diễn, rapper nhưng khi có sản phẩm mới sau Anh trai vượt ngàn chông gai cũng chọn bản nhạc (Liều thuốc cho chúng ta) hơi hướng nhạc house (nhạc dance điện tử đặc trưng bởi nhịp four on the floor và tempo từ 120 tới 130 nhịp một phút). Neko Lê vẫn rap nhiều nhưng sản phẩm được cân bằng bởi phần hook từ Tăng Phúc và beat drop từ KHÁNH. Bởi thể, Liều thuốc cho chúng ta không gai góc, mạnh mẽ như thường thấy ở các bản rap mà thiên về nhạc đại chúng hơn.

Các bản nhạc với phần vocal chiếm ưu thế, có thể được thiết kế để phù hợp với không gian mạng xã hội và thị hiếu khán giả trẻ chuộng giai điệu dễ nghe.

Trên bình diện quốc tế, nhiều rapper đã chứng minh hát không làm mất chất hip-hop mà còn tạo ra những bản hit toàn cầu. Việc này cũng phản ánh tinh thần sáng tạo của thế hệ rapper Gen Z, không muốn bị giới hạn trong một phong cách.

Quan trọng, âm nhạc đại chúng giúp các rapper phá bỏ rào cản văn hóa và tiếp cận các nhóm khán giả mới, tạo tiền đề cho việc mở rộng cơ hội biểu diễn. Không chỉ các sân khấu hip hop, rap mà họ còn dễ nhận hợp đồng biểu diễn tại lễ hội, chương trình truyền hình, hay quảng cáo thương hiệu, vốn ít khi chọn rap thuần vì lo ngại lyrics nhạy cảm hoặc phong cách quá cá tính.

Tuy nhiên, hướng đi này cũng có rủi ro, điển hình như việc HIEUTHUHAI vướng tranh cãi vì hát chưa tốt. Do đó, để biến thách thức này thành cơ hội, họ cần nỗ lực, rèn luyện kỹ năng hát đồng thời trau dồi kỹ thuật.