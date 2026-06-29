Khi ranh giới ngành nghề thay đổi, sinh viên cần biết kết nối tri thức

Khi chuyển đổi số tác động đến nhiều nghề nghiệp, lựa chọn ngành học không đơn thuần là quyết định chuyên môn, mà còn hướng đến yếu tố chuẩn bị năng lực thích ứng.

Với học sinh sau kỳ thi, câu hỏi “Nên chọn ngành nào?” cần được nhìn rộng hơn thành “Môi trường học có giúp phát triển tư duy và giải quyết vấn đề thực tế hay không?”. Tại Đại học Phenikaa, đào tạo liên ngành gắn chuyên môn với công nghệ, dữ liệu và ứng dụng.

Liên ngành không phải học dàn trải

Cốt lõi của đào tạo liên ngành không nằm ở việc gộp nhiều môn học, mà trong cách tổ chức kiến thức quanh các bài toán thực tế, nơi người học vận dụng nhiều góc nhìn để đề xuất giải pháp. Nền tảng chuyên môn vẫn là bệ phóng, khi sinh viên phải vững kiến thức ngành từ y khoa, dịch vụ đến kỹ thuật. Song, điểm khác biệt là người học được rèn thói quen đối chiếu chuyên môn với thực tiễn và tự hỏi “Mình có thể giải quyết vấn đề gì bằng kiến thức này?”.

Cốt lõi của đào tạo liên ngành không nằm ở cách tổ chức kiến thức quanh các bài toán thực tế.

Một ca bệnh hiện nay không chỉ được đánh giá qua triệu chứng lâm sàng, mà còn gắn với dữ liệu bệnh án, xét nghiệm và hệ thống hỗ trợ ra quyết định. Tại Trường Y - Dược Phenikaa, tính liên ngành thể hiện qua việc tích hợp chuyên môn y khoa với kỹ năng số, mô phỏng lâm sàng và nghiên cứu khoa học.

Phạm Thế Hải Minh, sinh viên K16-YK, nhận thấy điều này qua giờ thực hành tiền lâm sàng. Khi chỉ số sinh tồn trên ca cấp cứu mô phỏng thay đổi theo từng y lệnh, công nghệ cho thấy tác động của quyết định y khoa. Với y học cổ truyền, dữ liệu về tứ chẩn, thể bệnh, bài thuốc hay huyệt vị khi được số hóa và phân tích bằng AI có thể góp phần chuẩn hóa nghiên cứu, nhưng không thay thế kinh nghiệm lâm sàng của người thầy thuốc.

AI và công nghệ số đang tạo ra nhiều chuyển biến trong đào tạo, nghiên cứu và khám chữa bệnh.

Ngành du lịch hiện đại đã mở rộng khỏi tour tuyến hay dịch vụ lưu trú truyền thống. Hành trình của du khách từ tìm kiếm thông tin, đặt dịch vụ đến đánh giá sau chuyến đi đều chịu ảnh hưởng từ dữ liệu và các kênh số. Vì thế, nhân lực du lịch không chỉ cần hiểu văn hóa, tâm lý khách hàng, mà còn phải biết đọc dữ liệu hành vi, vận hành kênh bán trực tuyến và sáng tạo nội dung số.

Chương trình Kinh doanh Du lịch số tại Đại học Phenikaa kết hợp nền tảng du lịch với quản trị, marketing, thương mại điện tử, công nghệ thông tin, dữ liệu và AI; đồng thời giúp sinh viên cọ xát với bài toán thu hút khách hàng đa kênh, cá nhân hóa thông điệp và quản trị danh tiếng trực tuyến qua kiến tập, đề án, thực tập.

Nhân lực du lịch cần biết đọc dữ liệu hành vi, vận hành kênh bán trực tuyến và sáng tạo nội dung số.

Công nghệ số liên ngành là nền tảng để kết nối

Nếu Y - Dược và Du lịch số là những lát cắt cụ thể, khối Công nghệ số liên ngành tại Phenikaa đại diện cho tư duy kết nối nền tảng. Khi AI, big data và blockchain tác động đến nhiều tổ chức, người lao động không chỉ cần biết dùng công cụ, mà còn phải hiểu cách vận hành trong hệ thống kinh doanh - xã hội.

Tại Trường Công nghệ số liên ngành Phenikaa, mô hình học tập kết hợp công nghệ - kinh tế - xã hội nhân văn giúp sinh viên phát triển năng lực kỹ thuật, đồng thời hiểu hành vi người dùng, yêu cầu quản trị và đạo đức công nghệ. Hệ thống thông tin quản lý gắn với vận hành. Khoa học dữ liệu hiện diện ở nhiều lĩnh vực. Thông qua “Captain of Industry” và “Live Project”, sinh viên được kết nối với thực tiễn.

Mô hình kết hợp tại Phenikaa giúp sinh viên phát triển đa dạng năng lực.

Cấn Thị Thanh Huyền, sinh viên FBE9 ngành Công nghệ Tài chính, cho biết lợi thế của đào tạo liên ngành nằm ở khả năng giải quyết bài toán phức hợp, khi dữ liệu, AI, blockchain và hành vi khách hàng cùng kết nối trong giải pháp tài chính số.

Khi ngành học mới hình thành ở điểm giao của nhiều lĩnh vực

Tư duy liên ngành không chỉ xuất hiện trong dịch vụ hay công nghệ số, mà còn cần thiết với công nghiệp, năng lượng và chuyển đổi xanh. Công nghệ Pin xe điện là một ví dụ. Viên pin không chỉ là linh kiện kỹ thuật, mà gắn với vật liệu, hóa học, cơ khí, hạ tầng sạc, tái chế và tiêu chuẩn môi trường. Việc Đại học Phenikaa đưa ngành học này vào đào tạo cho thấy cách nhà trường tiếp cận nhu cầu mới, nơi nhân sự cần hiểu mối liên hệ giữa công nghệ, sản xuất, vận hành và phát triển bền vững.

Từ Y - Dược ứng dụng dữ liệu, Kinh doanh Du lịch số kết hợp công nghệ đến Công nghệ số liên ngành hay Pin xe điện, Phenikaa triển khai đào tạo liên ngành nhằm giúp sinh viên hình thành năng lực tích hợp kiến thức, phân tích vấn đề và linh hoạt hơn trong môi trường làm việc. Tính liên ngành còn hiện diện trong hệ sinh thái đại học - nghiên cứu - doanh nghiệp - bệnh viện. Trong một thế giới mà nghề nghiệp thay đổi nhanh hơn chương trình đào tạo, lợi thế của người học nằm ở khả năng kết nối tri thức và thích ứng với tương lai. Đó cũng là cách Đại học Phenikaa mong muốn chuẩn bị cho người học năng lực để không chỉ theo kịp sự thay đổi của thị trường lao động, mà còn đủ khả năng tạo ra những thay đổi mới.