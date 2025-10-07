Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Nghề viết văn

Cuốn sách của tác giả Uông Triều chứa đựng rất nhiều câu chuyện thú vị về hành trình trưởng thành của một người cầm bút. Với kinh nghiệm nhiều cầm bút và làm bên tập viên, tác giả hiểu được người viết thường gặp khó ở đâu và làm cách nào để giải quyết những khó khăn ấy, nhiều kinh nghiệm sáng tác cũng được tiết lộ trong cuốn sách này.

Xuất bản

Khi nhân vật văn học đi vào đời sống

  • Thứ ba, 7/10/2025 17:12 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhiều nhân vật trong các tác phẩm kinh điển đã bước ra khỏi trang sách, trở thành biểu tượng mang tính đại diện cho một số kiểu người trong xã hội, khiến nhân vật đó sống mãi.

Nhan vat van hoc anh 1

Nhân vật Hoạn Thư trong Truyện Kiều nổi tiếng là người hay ghen. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Kiều mệnh khúc.

Đọc một số tác phẩm của những tác giả như Victor Hugo, một số nhà văn Nhật Bản, Nguyễn Tuân hoặc Nam Cao tôi thường nghĩ đến sự tuyệt cùng. Đó là cảm giác đi hết, đến tuyệt cùng của những giới hạn rất cao hoặc không còn điểm nào vượt qua được nữa.

Đọc Victor Hugo hẳn mọi người đều nhớ đến những nhân vật tuyệt cùng kinh điển của ông. Đó là thằng gù Quasimodo trong Nhà thờ Đức bà Paris, là người tù khổ sai Giăng Vangiăng, là thanh tra Giave, là cô bé Côdét trong Những người khốn khổ… Victor Hugo là nhà văn của sự tuyệt cùng, đa số các nhân vật chính của ông đều được đẩy đến những giới hạn lớn nhất có thể.

Đức hy sinh như thánh thần là của Giăng Vangiăng, kẻ miệt mài mẫn cán với việc công không biết mệt mỏi là thanh tra Giave, tận cùng xấu xí ngoại hình là thằng gù Quasimodo, trác tuyệt tri thức, tuyệt cùng đen tối là phó giám mục Claude Froll, đứa trẻ mồ côi tận cùng đau khổ là bé Côdét…

Đa số các nhân vật lớn của Victor Hugo đều là những người quá cỡ, quá khổ, quá khác biệt so với bình thường. Nhà văn có một khoái cảm với những thứ tột cùng và xây dựng tác phẩm, nhân vật của mình trên nền triết lý ấy.

Chí Phèo của Nam Cao là một tác phẩm của sự tuyệt cùng dù Nam Cao không chủ trương xây dựng theo triết lý ấy. Chí Phèo là một kẻ lưu manh gớm ghiếc, là con quỷ đội lốt người ở làng Vũ Đại; Bá Kiến là tay cáo già lão luyện và Thị Nở là một người đàn bà tuyệt xấu. Ba nhân vật tuyệt cùng của Nam Cao tạo ra ấn tượng mạnh mẽ cho tác phẩm. Và chính ba nhân vật tuyệt cùng này đã trở thành biểu tượng của đời sống: “xấu như Thị Nở”, “lưu manh như Chí Phèo”, “lõi đời như Bá Kiến” ...

Tắt đèn của Ngô Tất Tố cũng là một tác phẩm của sự tuyệt cùng, cho độc giả thấy nhân vật lâm vào đường cùng. Chị Dậu phải bán chó, bán con để lấy tiền cứu chuộc chồng, ấy là sự tuyệt cùng của nghèo đói và khốn khổ. Nếu trong Chí Phèo của Nam Cao sự tuyệt cùng tha hoá là cảm hứng chủ đạo thì ở Tắt đèn của Ngô Tất Tố sự đói nghèo là giới hạn cực điểm. Chị Dậu trở thành một biểu tượng của đời sống: “Nghèo như chị Dậu”.

Lùi xa hơn trong lịch sử, văn học Việt Nam từng có những nhân vật tuyệt cùng đáng nhớ. Thuý Kiều là tuyệt cùng của cái đẹp, Sở Khanh là tuyệt cùng của thói trăng hoa lừa dối, Hoạn Thư là tuyệt cùng của máu ghen tuông và Từ Hải là tuyệt cùng của chất anh hùng khí khái.

Có lẽ Nguyễn Tuân là nhà văn Việt điển hình cho khoái thú của tuyệt cùng. Tác phẩm điển hình nhất cho triết lý này của ông có thể kể đến Chùa Đàn. Kẻ tuyệt đối trung thành với chủ, làm mọi thứ để người chủ vui lòng, thậm chí không tiếc cái chết là Bá Nhỡ.

Người tuyệt đối u sầu và tránh xa mọi thứ văn minh hiện đại, máy móc là Lãnh Út. Thậm chí, không khí của tác phẩm là một bối cảnh tiến dần đến sự tuyệt cùng toàn diện: Tuyệt đối trung thành, tuyệt đối đoạn tuyệt, tuyệt đối ma quái, tuyệt đối si mê...

Nguyễn Tuân còn có những tác phẩm được liệt vào hàng tuyệt kĩ nữa với triết lý tuyệt cùng rất rõ nét như Xác ngọc lam, Rượu bệnh. Xác ngọc lam là tuyệt ma quái, huyền ảo, Rượu bệnh là tuyệt say sưa lạc thú. Tôi tin rằng nếu Nguyễn Tuân tiếp nối cái mạch của sự tuyệt cùng ấy mà không chịu tác động bởi những biến cố lịch sử thì chắc chắn kho tác phẩm tuyệt cùng của ông sẽ giàu có và dữ dội hơn nữa.

Uông Triều/ Trần Lê Books & NXB Văn học

Nhân vật văn học Victor Hugo Thằng gù Nguyễn Tuân Nam Cao Bá Kiến

    Đọc tiếp

    Cong thuc tao 'cu twist' cua Agatha Christie hinh anh

    Công thức tạo 'cú twist' của Agatha Christie

    20:18 2/10/2025 20:18 2/10/2025

    0

    Những nhân vật tưởng chừng hiền lành chính là hung thủ, khi chân tướng được phát lộ, độc giả đều ngỡ ngàng. Đây đã trở thành công thức kinh điển của Agatha Christie.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý