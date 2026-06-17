Khi người trẻ thiết kế lại những điểm chạm gia đình

Sự bùng nổ của công nghệ và áp lực của guồng quay công việc đang làm thưa dần thời gian trò chuyện trực tiếp giữa các thế hệ.

Trước thực tế đó, nhiều bạn trẻ đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp để “vá” những khoảng trống vô hình ngay trong chính tổ ấm của mình.

Căn hộ tiện nghi vô tình tạo khoảng cách thế hệ

Báo cáo Digital Vietnam 2025 của DataReportal chỉ ra trung bình một người Việt dành hơn 6 tiếng mỗi ngày cho Internet, trong đó có 3 tiếng xem các video ngắn. Khi thời gian “lướt điện thoại” chạm mốc kỷ lục, nó trực tiếp cắt xén quỹ thời gian giao tiếp ít ỏi còn lại của gia đình sau giờ tan tầm. Máy móc giúp chúng ta kết nối thế giới chỉ sau một cú chạm, nhưng lại vô tình khiến các thành viên dưới một mái nhà thêm xa cách.

Theo một nghiên cứu của nhóm tác giả trường Đại học Kinh tế Quốc dân, quá trình đô thị hóa dịch chuyển các gia đình vào không gian khép kín của những căn hộ chung cư cao tầng. Tại đây, do thiếu hụt không gian chia sẻ chung và xu hướng sinh hoạt biệt lập, người lớn tuổi dễ rơi vào trạng thái cô đơn, hụt hẫng trong chính ngôi nhà của con cháu.

Khoảng cách giữa những người thân không xuất phát từ việc họ bớt yêu thương nhau, mà vấn đề cốt lõi là sự thưa thớt của các “điểm chạm” đời thường. Những câu hỏi thăm trực tiếp bị thay thế bằng tin nhắn vội vã qua màn hình dù ở cách nhau một cánh cửa. Gia đình hiện đại không thiếu tiện nghi, nhưng đang khuyết những không gian và “cái cớ” để mọi người ngồi xuống hiện diện trọn vẹn cùng nhau.

Làm thế nào để tạo ra nhiều “điểm chạm” kết nối giữa các thành viên trong gia đình? Câu hỏi này không có đáp án duy nhất và lời giải không chỉ dành riêng cho các kiến trúc sư. Điều này đòi hỏi lăng kính tư duy đa chiều, nơi mỗi ngành học của sinh viên đều có thể đóng góp một góc nhìn sáng tạo và gần gũi.

Nếu thuộc khối ngành Kiến trúc hay Thiết kế nội thất, người trẻ có thể thay đổi cấu trúc không gian từ “đóng” sang “mở”. Một gian bếp mở dạng đảo trung tâm có thể giúp người nấu bếp không bị cô lập, dễ dàng trò chuyện với người ngồi ở phòng khách. Một sân vườn trên không được thiết kế tối ưu và an toàn sẽ là nơi ông bà và cháu nhỏ cùng chăm sóc những chậu cây xanh mỗi ngày.

Sinh viên tham gia đặt câu hỏi cho diễn giả tại sự kiện.

Nếu là sinh viên ngành truyền thông, lời giải có thể là những chiến dịch kể chuyện dung dị, khơi gợi ký ức đẹp, giúp người trẻ nhận ra giá trị của một bữa cơm gia đình sum vầy. Điều tạo nên thay đổi không phải một công nghệ vĩ mô, mà là ý tưởng đủ thấu hiểu để kết nối con người với con người.

Mang tinh thần khuyến khích người trẻ bước ra khỏi lý thuyết để giải quyết các vấn đề thực tế, cuộc thi “IKI Co-Creation - Đồng sáng tạo không gian sống gắn kết” là một sân chơi thực chiến thu hút đông đảo sinh viên trên toàn quốc.

Cuộc thi được khởi xướng bởi Công ty Cổ phần Đầu tư An Khải Hưng, lấy cảm hứng từ IKI Village - dự án căn hộ chú trọng không gian xanh và lối sống cân bằng “thân - tâm - trí” toàn diện. Đây được ví như một giảng đường mở quy tụ hơn 50 chuyên gia trong vai trò ban giám khảo và cố vấn. Thông qua chuỗi tọa đàm tại 6 trường đại học lớn, sinh viên được định hướng để không còn những giải pháp áp đặt, mà bắt đầu bằng việc quan sát đời sống.

Bà Phạm Lan Khanh, trưởng ban tổ chức, phát biểu trong lễ phát động cuộc thi IKI Co-Creation tại Trường Đại học Văn Lang (TP.HCM).

Thay vì tìm kiếm những đề tài xa xôi hay đồ án lý thuyết trên giấy, IKI Co-Creation là cơ hội để người trẻ nhìn nhận ngôi nhà của mình như một đề bài cần giải quyết. Đó có thể là một góc vườn giúp ông bà có thêm niềm vui tuổi già, không gian sinh hoạt khiến cả nhà quây quần lâu hơn, hay hoạt động nhỏ tạo lý do để các thế hệ trò chuyện mỗi ngày.

“Cuộc thi này là một đề tài vừa thực tế, vừa thú vị, lại có thể ứng dụng trực tiếp vào dự án đang triển khai, là điều rất bổ ích cho sinh viên, đặc biệt với khoa Kiến trúc, Nội thất, Văn hóa, Truyền thông đa phương tiện”, bà Phạm Lan Khanh, trưởng ban tổ chức, nhấn mạnh trong lễ phát động cuộc thi.

Thời gian nhận bài dự thi (từ 2/5 đến 30/6) đang bước vào chặng nước rút. Đây chính là “thời điểm vàng” để người trẻ bản lĩnh bước ra khỏi vùng an toàn. Hãy dùng chuyên môn, trí tuệ và cả trái tim để chứng minh năng lực độc bản của con người, “vá” các điểm chạm đang thưa vắng dưới những mái nhà Việt.