Khi nào Liverpool vô địch Premier League?

Chiến thắng 2-0 trước Newcastle, kết hợp với Arsenal tiếp tục mất điểm trước Nottingham Forest, giúp đội bóng của Arne Slot nới rộng khoảng cách lên 13 điểm với đội xếp sau - Arsenal. Đây là một khoảng cách quá lớn để "Pháo thủ" có thể lấp đầy, đặc biệt khi chỉ còn 10 vòng đấu nữa, dù đội bóng thành London vẫn còn một trận đấu trong tay.

Liverpool hiện tại có phong độ cực kỳ ấn tượng và nếu tiếp tục duy trì, họ sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch lần thứ 20 trong lịch sử câu lạc bộ.

Với 21 điểm nữa từ 10 trận còn lại, Liverpool sẽ chính thức khép lại mùa giải với vị trí số 1, bất chấp việc Arsenal có thể giành tối đa 87 điểm nếu thắng tất cả 11 trận còn lại. Một chiến thắng nữa của "The Kop" sẽ đồng nghĩa với việc các CĐV của họ có thể sẵn sàng ăn mừng danh hiệu vô địch Premier League, nhưng câu hỏi lớn nhất lúc này là: khi nào?

Nếu mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng thuận lợi, Liverpool hoàn toàn có thể kết thúc mùa giải sớm nhất vào ngày 5/4. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi Arsenal phải mất điểm trong tất cả trận đấu trước đó, đồng thời Liverpool phải giành chiến thắng trong ba trận đấu của mình. Dù điều này có vẻ khó khăn, nhưng không phải không thể.

Nếu Arsenal không thể thu hẹp khoảng cách và Liverpool duy trì phong độ hiện tại, trận đấu với Chelsea vào ngày 3/5 có thể sẽ là ngày "The Kop" chính thức lên ngôi vô địch. Nếu Arsenal chỉ có thể giữ khoảng cách 10 điểm, Liverpool có thể sẽ hoàn tất mùa giải ngay tại Anfield.

Với lịch thi đấu còn lại, Liverpool sẽ đối đầu với những đối thủ không quá khó khăn, ngoại trừ Fulham, một trong số ít đội bóng ở nửa trên bảng xếp hạng. Cụ thể, ba trong năm trận đấu còn lại sẽ diễn ra tại Anfield, nơi Liverpool chơi cực kỳ ấn tượng. Nếu họ duy trì phong độ, khả năng Liverpool vô địch sớm vào khoảng 19/4 (trước Leicester) hay 26/4 (trước Tottenham) là rất cao.

Arsenal không thể làm gì hơn ngoài việc hy vọng Liverpool sẽ mắc sai lầm. Hiện tại, "Pháo thủ" gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ ổn định và lực lượng bị ảnh hưởng bởi chấn thương. Nếu Arsenal không thể cải thiện tình hình, Liverpool sẽ càng có nhiều cơ hội để củng cố ngôi đầu và nắm lấy chức vô địch.

Liverpool chỉ còn 10 trận đấu ở Premier League trước khi mùa giải kết thúc. Trong khi đó, Arsenal có một trận đấu bù và sẽ thi đấu vào cuối tuần 16/3. Đây sẽ là cơ hội để Liverpool tạo ra một khoảng cách không thể san lấp, khi họ sẽ hướng tới chiến thắng trong trận chung kết Carabao Cup.

Với phong độ vượt trội và lịch thi đấu thuận lợi, Liverpool tiến rất gần đến mục tiêu chinh phục Premier League lần thứ 20. Arsenal chắc chắn không bỏ cuộc dễ dàng, nhưng nếu không có một phép màu xảy ra, chức vô địch đang dần trở thành “của riêng” đại diện vùng Merseyside.

Câu hỏi duy nhất còn lại là: Khi nào Liverpool sẽ chính thức được xưng vương?

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.