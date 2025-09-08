Khi nào bạn không còn 'sa vào lưới tình'

Tình yêu giúp bạn phát triển hơn, đó là một tình yêu đẹp đẽ, tình yêu khiến bạn sa ngã là thứ tình yêu độc hại. Sớm hay muộn bạn cũng sẽ nhận ra rằng kiểu tình yêu như vậy là không lành mạnh, là mối ràng buộc với bạn.

Nếu bạn tỉnh táo, nhiều vấn đề hoặc những suy nghĩ không cần thiết sẽ tự nhiên biến mất mà bạn không cần nỗ lực buông bỏ chúng. Sự tỉnh thức giúp bạn vượt qua những hành vi hoặc cảm xúc không mong muốn. Đây cũng chính là định nghĩa của tôi về sự thức tỉnh. Bạn không thể “sa ngã vào lưới tình” với ai đó khi bạn đang không tỉnh táo; làm vậy tức là bạn đang gây ra tội lỗi. Bạn hãy yêu trong nhận thức, tình yêu với bạn khi đó sẽ là một sự phát triển tích cực, chứ không phải là một cú ngã mất kiểm soát.

Tại sao ta lại nói “sa ngã vào lưới tình”? Chính là bởi đó là một cú ngã, bạn ngã vào đó, mất kiểm soát và không vươn lên được. Khi bạn tỉnh táo thì bạn sẽ chẳng sa ngã vào thứ gì cả - kể cả tình yêu! Đơn giản là vì trong trạng thái tỉnh thức, bạn kiểm soát được mình nên sẽ không bị ngã như vậy. Khi yêu một cách tỉnh táo, tình yêu sẽ giúp bạn phát triển hơn. Và việc vươn lên, trưởng thành từ tình yêu là điều hoàn toàn khác biệt so với việc sa ngã vào đó.

Sa vào lưới tình là một trạng thái mơ màng. Vậy nên bạn có thể thấy rõ, ánh mắt của những người đang yêu lúc nào cũng say sưa và mơ mộng. Ánh mắt họ thiếu sự tỉnh táo, trông giống đang buồn ngủ. Những người vươn lên trong tình yêu thì hoàn toàn khác biệt. Bạn có thể thấy họ không còn trong trạng thái mơ mộng, họ đang đối mặt với thực tại và họ đang phát triển thông qua đó.

Yêu là một cơ hội học tập để trưởng thành của mỗi người. Ảnh: Freepik.

Sa vào lưới tình tức là bạn vẫn còn là một đứa trẻ; bạn sẽ trưởng thành khi học được cách phát triển hơn từ tình yêu. Và dần dần, tình yêu với bạn sẽ không còn là một mối quan hệ nữa, mà trở thành một trạng thái trong cuộc sống của bạn.

Trong trang thái trưởng thành của tình yêu, không còn sự phân biệt hay sự chọn lựa đối tượng để yêu. Thay vào đó, tình yêu trở thành bản chất của bạn, một phần không thể tách rời khỏi bạn, mà không phụ thuộc vào đối tượng cụ thể. Bạn sẽ chia sẻ tình yêu với những người ở gần bạn. Dẫu điều gì có xảy ra, bạn vẫn biết cách yêu thương. Bạn cảm nhận được tình yêu ngay khi bạn tiếp xúc với thế giới xung quanh, kể cả đó có là hòn đá hay cái cây ngọn cỏ. Yêu thương trở thành trạng thái trong con người bạn. Khi đó, bạn không còn “sa vào lưới tình nữa” - mà là đang yêu. Bạn vươn lên trong tình yêu, chứ không phải sa ngã vào nó.

Khi sa ngã vào tình yêu, bạn trở thành một vật sở hữu: bạn chiếm hữu người khác và cũng cho phép người khác sở hữu bạn. Bạn trở thành một vật thể và bạn cũng cố biến người bạn yêu thành một đồ vật giống như bạn.