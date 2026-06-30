Khi môi trường sống được tạo nên từ ánh sáng, âm thanh và không khí

Cảm xúc của một bản nhạc không chỉ đến từ giai điệu, mà là sự kết hợp hài hòa nhiều lớp âm thanh, tiết tấu, cao độ để tạo trải nghiệm trọn vẹn. Không gian sống cũng vậy.

Ngày nay, thế hệ trẻ chú trọng nhiều đến trải nghiệm đa giác quan. Nếu ánh sáng tác động đến nhịp sinh học và cảm xúc, âm thanh góp phần dẫn dắt trạng thái tinh thần, thì không khí là lớp nền vô hình ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác của cơ thể. Nhiệt độ quá cao khiến chúng ta khó tập trung, không khí bí bách dễ tạo cảm giác mệt mỏi, độ ẩm không phù hợp có thể giảm chất lượng giấc ngủ.

Mảnh ghép hoàn thiện trải nghiệm sống

Với hơn 100 năm kiến tạo “không khí lý tưởng”, Daikin thấu hiểu nhiệt độ, độ ẩm, luồng gió và không khí sạch là 4 chất liệu “phối khí” cốt lõi. Khi tiêu chuẩn sống ngày càng nâng cao, thiết kế nội thất hay ánh sáng là chưa đủ nếu thiếu đi một hệ giá trị không khí được “may đo” chuẩn xác.

Từ nền tảng đó, Daikin phát triển giải pháp Air Creator - bộ đôi máy lọc khí và máy điều hòa. Giải pháp có các Air Card được thiết kế như “bản phối không khí”, giúp không gian sống thay đổi linh hoạt theo từng nhu cầu và trạng thái cảm xúc.

Air Card được ví như “bản phối không khí” của giải pháp Air Creator. Ảnh cắt từ website.

Thông qua các Air Card được thiết lập sẵn, người dùng có thể nhanh chóng chuyển đổi trạng thái không gian phù hợp hoạt động đang diễn ra. Chỉ với một chạm, người dùng có thể nhanh chóng chuyển đổi sang “bản phối” lý tưởng cho mọi nhịp điệu sinh hoạt: Bầu không khí tĩnh lặng, dịu sâu cho giấc ngủ ngon; sự mát lạnh kích thích tư duy để tập trung làm việc; luồng khí giàu năng lượng cho buổi tập luyện bứt phá; không gian nhẹ nhàng, thông thoáng để thư giãn trọn vẹn mỗi khi trở về nhà...

“Bản phối không khí” Air Card

Khu vực làm việc hiệu quả không chỉ cần ánh sáng phù hợp, mà còn cần môi trường không khí giúp cơ thể duy trì sự tỉnh táo. Ở chế độ Focus, Air Creator điều chỉnh nhiệt độ theo chu kỳ nhằm hạn chế cảm giác uể oải khi làm việc trong thời gian dài. Hệ thống đồng thời khuếch tán mùi hương như bạc hà hoặc hương thảo để mang lại sự dễ chịu. Khi kết hợp ánh sáng trắng và âm thanh nền tiết tấu ổn định, không gian trở nên phù hợp hơn cho hoạt động đòi hỏi sự tập trung cũng như sáng tạo.

Người dùng có thể nâng cao khả năng tập trung với Air Card Focus.

Sau ngày dài, nhu cầu của con người chuyển từ trạng thái tập trung sang thư giãn và phục hồi năng lượng.Air Card Chill-out mô phỏng luồng gió tự nhiên, duy trì không khí sạch và kết hợp hương thơm thư giãn để tạo nên cảm giác dễ chịu khi trở về nhà.Khi ánh sáng dịu xuống và âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, không khí trở thành yếu tố kết nối các giác quan, giúp cơ thể từng bước chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi.

Air Card Chill-out giúp người dùng tận hưởng khoảng lặng sau nhịp sống bận rộn.

Một giấc ngủ chất lượng là kết quả của nhiều yếu tố cùng vận hành hài hòa. Trong khi ánh sáng dần giảm cường độ và âm thanh nhường chỗ cho sự tĩnh lặng, Air Card Sleep tự động điều chỉnh nhiệt độ theo từng giai đoạn nghỉ ngơi nhằm duy trì cảm giác dễ chịu xuyên suốt đêm. Công nghệ kiểm soát ẩm giúp hạn chế tình trạng khô da hay khô họng. Đồng thời, người dùng có thể thiết lập mùi hương phù hợp thời điểm đi ngủ và thức dậy. Nhờ đó, không gian nghỉ ngơi được tối ưu đồng bộ cho cả cơ thể lẫn cảm xúc.

Air Card Sleep đồng hành cùng nhịp điệu của giấc ngủ.

Khi vận động, cơ thể cần môi trường khác với lúc nghỉ ngơi. Air Card Fitness điều khiển luồng gió theo hướng đối lưu, tạo cảm giác thông thoáng mà không gây khó chịu bởi hơi lạnh thổi trực tiếp. Hệ thống đồng thời tăng cường tuần hoàn và làm sạch không khí trong phòng. Kết hợp ánh sáng giàu năng lượng và âm nhạc có tiết tấu mạnh, không gian tập luyện tại nhà trở nên hứng khởi và giàu động lực hơn.

Air Card Fitness được thiết kế tối ưu cho quá trình vận động.

Cá nhân hóa môi trường sống

Không phải ai cũng có cùng một cách thư giãn, làm việc hay nghỉ ngơi. Thông qua ứng dụng Daikin Air Select, người dùng có thể chủ động điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm, luồng gió, chất lượng không khí và hương thơm để tạo nên trải nghiệm phù hợp nhu cầu cá nhân. Từ đó, môi trường sống có thể thay đổi linh hoạt theo từng trạng thái trong ngày.

Môi trường sống lý tưởng không được tạo nên chỉ bởi ánh sáng, âm thanh hay không khí, mà là sự cộng hưởng của tất cả yếu tố. Nếu ánh sáng tạo nên sắc thái cho không gian và âm thanh dẫn dắt cảm xúc, thì không khí là nền tảng giúp cơ thể cảm nhận trọn vẹn trải nghiệm đó.

Với Air Creator, Daikin mang đến cách tiếp cận mới trong việc kiến tạo không gian sống: Không chỉ làm mát, mà còn góp phần tạo nên môi trường được cá nhân hóa để đồng hành cùng mọi trạng thái của con người.