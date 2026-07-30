Khi gian bếp Việt 'thăng hạng' cùng lò vi sóng Toshiba

Sự kiện “Gian bếp thương gia, thăng hạng món nhà” của Toshiba đánh dấu cột mốc “Thương hiệu Lò vi sóng bán chạy số 1 Việt Nam năm 2025” và ra mắt dòng lò vi sóng thế hệ mới.

Vừa qua, Toshiba Việt Nam tổ chức sự kiện “Gian bếp thương gia, thăng hạng món nhà” tại Thiso Mall, tái hiện không gian đậm tinh thần JAPANDi với sự giao hòa giữa công nghệ hiện đại và vẻ đẹp tĩnh tại của phong cách sống Nhật Bản.

Gian bếp tĩnh tại ăn mừng cột mốc số 1

Xuyên suốt sự kiện, khách tham quan trực tiếp khám phá 2 sản phẩm chiến lược thuộc bộ sưu tập JAPANDi - Lò vi sóng hấp nướng thông minh MX2-STR25SC(WH) và tủ lạnh JAPANDi Series Kumo, đồng thời lắng nghe chuyên gia chia sẻ bí quyết chế biến nhằm khơi gợi thêm cảm hứng mỗi lần vào bếp.

Không gian toàn cảnh sự kiện. Ảnh: Toshiba.

Điểm nhấn của chương trình chính là khoảnh khắc chúc mừng cột mốc Toshiba trở thành “Thương hiệu Lò vi sóng bán chạy số 1 Việt Nam năm 2025”, ghi dấu sự tin tưởng mà người dùng Việt dành cho thương hiệu. Nhân dịp này, Toshiba cũng giới thiệu sản phẩm Lò vi sóng hấp nướng thông minh Toshiba JAPANDi MX2-STR25SC(WH) - thế hệ lò vi sóng mới góp phần thăng hạng món ngon “thương gia” và hoàn thiện gian bếp thời thượng.

Dấu ấn thăng hạng “mỹ vị thương gia”

Tại sự kiện, đại diện GfK Việt Nam đã chia sẻ những góc nhìn chuyên sâu về xu hướng thị trường điện gia dụng. Theo đó, người tiêu dùng hiện đại ngày càng đề cao các giải pháp chăm sóc sức khỏe, sự tiện lợi và tối ưu không gian sống. Đáng chú ý, nhu cầu đối với các dòng thiết bị tích hợp đa chức năng và tính năng thông minh đang ghi nhận mức tăng trưởng cao. Nắm bắt xu hướng này, Toshiba cho ra mắt dòng sản phẩm mới - Lò vi sóng hấp nướng thông minh Toshiba JAPANDi MX2-STR25SC(WH).

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Toshiba tự hào chia sẻ về công năng vượt trội của sản phẩm - tích hợp rã đông, hấp, nướng và chiên không dầu vào một thiết bị. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng sở hữu vẻ ngoài tinh tế và thiết kế tối giản với gam màu trắng Fuji, đường nét mềm mại và màn hình điều khiển màu tô điểm nét thanh lịch vào gian bếp hiện đại, nâng tầm không gian bếp Việt.

Cận cảnh sản phẩm lò vi sóng hấp nướng thông minh Toshiba JAPANDi MX2-STR25SC(WH). Ảnh: Toshiba.

Công nghệ nổi bật của thiết bị được thể hiện qua màn trình diễn ẩm thực thượng hạng từ Chef Lucas Hung - Chuyên gia Ẩm thực và Phát triển Sản phẩm Lò vi sóng Toshiba. Nhờ tích hợp các chức năng hấp - nướng - chiên không dầu - vi sóng của sản phẩm, chef dễ dàng giữ trọn độ mượt xốp của món ăn khi hấp hay canh lớp vỏ giòn rụm, kết cấu mềm ẩm của bánh ngọt khi nướng.

Chef Lucas Hung trình diễn tại sự kiện. Ảnh: Toshiba.

Các thực khách ghé thăm được chiều chuộng vị giác ngay tại sự kiện với thực đơn hấp dẫn được thay đổi mỗi ngày như Chocolate Éclair, Almond Streusel Cheesecake béo ngậy, Japanese Rice Mochi dẻo thơm, Matcha Pound Cake và Baked Pancake mềm mịn. Không dừng lại ở việc thưởng lãm, người tham dự còn được trực tiếp trải nghiệm pha trộn các loại trà hoa, hay tỉ mỉ trang trí từng chiếc bánh cupcake và bánh flan mềm mịn dưới sự hướng dẫn của đội ngũ đầu bếp Toshiba.

Điểm chạm cảm xúc, lan tỏa niềm tự hào

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm sản phẩm và thưởng thức ẩm thực, Toshiba còn gây ấn tượng mạnh khi dành riêng không gian trang trọng để đánh dấu cột mốc trở thành “Thương hiệu lò vi sóng bán chạy số 1 Việt Nam năm 2025”. Tượng trưng cho cột mốc bứt phá này là biểu tượng số 1 được đặt ở vị trí trung tâm rất nổi bật.

Không gian photobooth “Bạn luôn là số 1” thu hút sự chú ý từ khách tham quan. Tại đây, khách mời có thể check-in lưu lại khoảnh khắc cùng tên riêng của mình. Thông điệp “Bạn luôn là số 1” như lời tri ân Toshiba gửi đến những khách hàng đã góp phần tạo nên cột mốc “Thương hiệu lò vi sóng bán chạy số 1 Việt Nam năm 2025”. Đại diện Toshiba chia sẻ hoạt động này thể hiện sự trân trọng đến khách hàng luôn tin tưởng đồng hành, đồng thời khẳng định triết lý lấy người dùng làm trọng tâm trong mọi bước tiến của hãng.

Khách trải nghiệm hoạt động photobooth tại sự kiện. Ảnh: Toshiba.

Sự kiện còn ghi điểm nhờ chuỗi hoạt động tương tác đa dạng từ tư vấn chuyên sâu giải đáp chi tiết về thế hệ lò vi sóng mới, minigame sôi động với quà tặng hấp dẫn cho đến gian hàng kẹo bông miễn phí. Tất cả biến không gian sự kiện thành điểm đến lý tưởng cuối tuần, để các gia đình nhiều thế hệ cùng chung niềm đam mê nấu nướng có thể thắt chặt tình cảm và lưu giữ ký ức đẹp.

Hơn cả sự kiện giới thiệu sản phẩm, “Gian bếp thương gia, thăng hạng món nhà” là lời tri ân mà Toshiba gửi đến những khách hàng đồng hành cùng thương hiệu trên hành trình chinh phục cột mốc “Thương hiệu Lò vi sóng bán chạy số 1 Việt Nam năm 2025”.

Theo đại diện Toshiba, danh hiệu này không phải là đích đến cuối cùng mà là động lực để thương hiệu tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu, đổi mới công nghệ và phát triển giải pháp gia dụng ngày càng tối ưu, đáp ứng nhu cầu của gia đình Việt.