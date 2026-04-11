Khi AI trở thành kỹ năng sống và làm việc trong thời đại mới

Trí tuệ nhân tạo không còn là câu chuyện xa vời hay đặc quyền của giới công nghệ mà đã hiện diện sâu rộng trong từng quyết định và mọi ngành nghề của đời sống. Trong bối cảnh đó, cuốn sách "Nghề nào cũng cần AI" trở thành cẩm nang thiết yếu, giúp bạn đọc hiểu đúng, dùng trúng và làm chủ công nghệ để bứt phá trong kỷ nguyên số.

Vài năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) đã tạo nên một cuộc chuyển dịch sâu sắc trong đời sống xã hội. Từ lớp học, văn phòng, bệnh viện cho đến các khu chợ hay điện thoại cá nhân, AI ngày càng hiện diện như một công cụ quen thuộc. Những cái tên như ChatGPT, Copilot, Gemini hay Midjourney không còn xa lạ với công chúng, đánh dấu bước chuyển từ thời đại “sử dụng công nghệ” sang thời đại “cộng tác cùng công nghệ”.

Tuy nhiên, hiện nay phần lớn người lao động vẫn đang đứng ngoài cuộc cách mạng này. Nhiều người mới chỉ dừng lại ở việc “nghe nói về AI” hoặc thử nghiệm mang tính tò mò, chưa nhận ra tiềm năng thật sự của AI trong việc tiết kiệm thời gian, tăng năng suất, mở rộng sáng tạo và cải thiện thu nhập.

Chính khoảng cách giữa tiềm năng công nghệ và khả năng ứng dụng thực tế ấy đã trở thành điểm khởi đầu cho cuốn sách Nghề nào cũng cần AI, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản.

Cuốn sách "Nghề nào cũng cần AI" của tác giả Tạ Huy Cường vừa được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành.

Khác với nhiều ấn phẩm về AI thường nặng tính kỹ thuật chuyên ngành, Nghề nào cũng cần AI được định vị ngay từ đầu là cuốn sách phổ cập. Đây là tác phẩm mang tính định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh thế giới đang vận hành bởi trí tuệ nhân tạo, nơi con người và công nghệ cùng kiến tạo giá trị bền vững.

Cuốn sách không đặt AI ở vị trí “đối thủ” của con người mà xem AI như một trợ lý mới của mọi nghề nghiệp. Từ nông dân dự báo mùa vụ, giáo viên thiết kế bài giảng, bác sĩ hỗ trợ chẩn đoán bệnh, đến người kinh doanh chăm sóc khách hàng hay nhà báo sáng tạo nội dung, tất cả đều có thể tận dụng AI để làm việc thông minh hơn, hiệu quả hơn.

Chi tiết gây tò mò cho độc giả là tác giả của cuốn sách không phải chuyên gia lập trình mà là đạo diễn truyền hình, người có hơn 25 năm làm việc trong lĩnh vực sáng tạo nội dung. Theo tác giả Tạ Huy Cường, ông nhận ra AI không chỉ là công nghệ mà còn là công cụ giúp con người làm việc thông minh hơn và sống tốt hơn.

Khi thử nghiệm AI trong biên tập kịch bản, dựng phim, viết truyền thông hay phân tích hành vi khán giả, kết quả mang lại vượt ngoài mong đợi: tiết kiệm hàng giờ làm việc và mở ra nguồn cảm hứng sáng tạo mới. Từ trải nghiệm cá nhân ấy, tác giả đặt ra câu hỏi giàu tính thời đại: nếu một đạo diễn có thể thay đổi cách làm việc nhờ AI, thì tại sao giáo viên, sinh viên, nông dân hay doanh nhân lại không thể? Câu hỏi đó trở thành động lực để cuốn sách ra đời, với thông điệp xuyên suốt: “Dù bạn là ai - AI vẫn có thể giúp bạn giỏi hơn mỗi ngày”.

Với nội dung gồm 2 phần: AI: Trợ lý mới của mọi nghề và Nghề nào cũng cần AI: 10 nhóm nghề tiêu biểu, điểm khác biệt nổi bật của cuốn sách là tính “thực chiến”. Tác giả không dừng lại ở việc giải thích AI mà còn hướng dẫn độc giả học và sử dụng AI từng bước. Người đọc được hướng dẫn cách viết prompt, tóm tắt tài liệu, sáng tạo ý tưởng, viết nội dung mạng xã hội, hay thậm chí dùng AI như “copywriter phụ tá” giúp tiết kiệm tới 70% thời gian viết… Chính yếu tố “cầm tay chỉ việc” này khiến "Nghề nào cũng cần AI" gần với một khóa học thực hành hơn là cuốn sách lý thuyết.

Bằng lối viết gần gũi, ví dụ sinh động và tinh thần phổ cập rõ ràng, Nghề nào cũng cần AI mang đến cho độc giả không chỉ kiến thức mà còn động lực thay đổi. Trong thế giới đang vận hành bởi trí tuệ nhân tạo, điều quan trọng không phải là chạy đua với máy móc, mà là học cách cộng tác với chúng. Và có lẽ, thông điệp lớn nhất mà cuốn sách gửi gắm chính là: “Tương lai không thuộc về AI - mà thuộc về những người biết sử dụng AI”.