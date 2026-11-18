Bên cạnh xin lời khuyên chăm con từ người thân hoặc mạng xã hội, phụ huynh chủ động tìm các giải pháp có cơ sở khoa học, được chứng minh thực tiễn và tham khảo ý kiến chuyên gia.

Diễn đàn “Dinh dưỡng được chứng minh - Vững tin ba mẹ chọn” do nhãn hàng Similac từ Abbott phối hợp Hội Nhi khoa Việt Nam và Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo Nhu cầu Xã hội (Đại học Y Dược TP.HCM) tổ chức đã mở ra một hướng tiếp cận khác biệt. Tại đây, các chuyên gia và đông đảo phụ huynh có cơ hội kết nối để cùng thảo luận và cập nhật những kiến thức dinh dưỡng đã được kiểm chứng.

Cha mẹ dành nhiều thời gian hơn để kiểm chứng thông tin dinh dưỡng cho con.

Việc cập nhật các kiến thức dinh dưỡng đúng trở nên cần thiết cho phụ huynh trong thời đại số, nhất là khi ba mẹ đứng giữa rất nhiều nguồn thông tin. Điều này cũng là động lực để Abbott cùng các chuyên gia tổ chức buổi hội thảo trên.

Sau khi tham dự diễn đàn, chị Thúy Hường (Hà Nội), mẹ của 3 trẻ, chia sẻ bản thân đã hiểu rõ hơn về các dưỡng chất quan trọng cũng như mối liên hệ giữa dinh dưỡng với sự phát triển của trẻ. “Tôi hiểu về dưỡng chất 5HMOs và cũng cảm thấy mình có thêm nhiều kiến thức về dinh dưỡng cho bé, đặc biệt là hệ vi sinh đường ruột hay liên kết giữa não bộ với đường ruột”, chị nói.

Chị Thúy Hường tìm hiểu các kiến thức khoa học tại diễn đàn.

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hùng, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, Phó chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhi khoa TP.HCM, cho biết: “Phụ huynh cần được tiếp cận thông tin đầy đủ về lợi ích, giới hạn của bằng chứng khoa học và sự phù hợp nhu cầu của từng trẻ, từ đó có cơ sở đưa ra quyết định chăm sóc, nuôi dưỡng hợp lý”.

Khi chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ, cha mẹ cần được tiếp cận đầy đủ thông tin khoa học.

Chị Kim Quyên, phụ huynh của bé 3 tuổi, cho biết hai vợ chồng đã được tháo gỡ nhiều thắc mắc sau khi tham dự chương trình. Chị chia sẻ: “Sau buổi hôm nay, chúng tôi có thêm rất nhiều kiến thức về dinh dưỡng cho bé. Ví dụ như cách các dưỡng chất hoạt động và tìm hiểu về dưỡng chất thiết yếu dành cho hệ vi sinh đường ruột”.

Những trao đổi tại diễn đàn không chỉ mang đến cơ hội cập nhật các kiến thức mới về dinh dưỡng trẻ em, mà còn tạo không gian để phụ huynh, chuyên gia cùng chia sẻ góc nhìn về hành trình nuôi con trong bối cảnh hiện nay.

Vượt ra khỏi khuôn khổ một buổi chia sẻ kiến thức, diễn đàn tạo dấu ấn với cuộc đối thoại 3 bên cởi mở giữa các chuyên gia và phụ huynh tham dự. Không chỉ cập nhật kiến thức dinh dưỡng mới, chuyên gia và phụ huynh còn cùng tháo gỡ những trăn trở trong việc nuôi dạy con ngày nay.

Thông qua việc đồng hành chuyên gia và đối tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, Abbott tiếp tục cập nhật những tiến bộ của dinh dưỡng khoa học đến các gia đình, giúp ngày càng nhiều trẻ em được chăm sóc dinh dưỡng phù hợp, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.