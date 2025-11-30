Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khép lại những ngày hội bóng đá nhi đồng TP.HCM 2025

  • Chủ nhật, 30/11/2025 22:48 (GMT+7)
Sau hai ngày tranh tài sôi động 29 và 30/11 tại CLB Bóng đá Thủ Đức, giải bóng đá nhi đồng TP.HCM-Yamaha Cup 2025 khép lại trọn vẹn với niềm vui rạng rỡ của gần 500 học sinh.

Ngày hội bóng đá nhi đồng TP.HCM 2025 khép lại đầy sôi động.

Sân chơi quy tụ 32 đội, 76 trận đấu cùng bốn nhóm tranh tài tạo nên bức tranh giàu cảm xúc của bóng đá học đường thành phố.

Ở hạng mục Champions A, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Luông tiếp tục khẳng định vị thế khi bảo vệ thành công ngôi vô địch với chiến thắng 2-1 trước Phú Hòa 3. Bộ đôi Lê Trịnh Minh Tuấn và đội trưởng Tô Vĩ Anh lại trở thành tâm điểm, giữ vai trò quyết định trong hành trình đăng quang.

Champions B ghi nhận màn thể hiện thuyết phục của Trường Tiểu học Tây Bắc Lân với thắng lợi 2-0 trước Lê Văn Tám. Tại Champions C, Ngô Quyền vượt qua Tân Thành 4-1, trong khi Võ Trường Toản giành chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Lạc Long Quân để lên ngôi ở Champions D.

Giải cá nhân tiếp tục mang dấu ấn rõ nét của Nguyễn Văn Luông: Minh Tuấn nhận Giày vàng với 14 bàn, còn đội trưởng Vĩ Anh được bầu Cầu thủ xuất sắc. Danh hiệu Thủ môn hay nhất thuộc về Phan Khánh Thịnh Phát (Phú Hòa 3), trong khi nữ cầu thủ duy nhất giải – Nguyễn Ngọc Kim Anh – được trao giải Ấn tượng.

Ban tổ chức cho biết từ năm 2026, giải sẽ mở rộng sang Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đắk Lắk và Đà Nẵng, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái bóng đá học đường rộng hơn và bền vững hơn.

