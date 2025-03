Khen thưởng nóng lực lượng Công an TP.HCM phá nhiều vụ án lớn

Chủ tịch UBND TP.HCM đã trao thư khen, thưởng nóng các tập thể, cá nhân của Công an TP.HCM vì có thành tích xuất sắc phá nhiều vụ án lớn trong thời gian gần đây.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao thư khen, thưởng nóng cho các lực lượng phá nhanh các vụ án lớn. Ảnh: Linh An.

12h truy xét, giải cứu doanh nhân Trung Quốc bị bắt cóc tống tiền

Vụ điển hình là cuối tháng 2 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá nhanh băng nhóm bắt người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản với số tiền hơn 10 tỷ đồng do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, giải cứu thành công nạn nhân (là doanh nhân người Trung Quốc) đảm bảo tuyệt đối an toàn chỉ sau gần 12h truy xét.

Theo đó, từ những thông tin chưa rõ, rời rạc do chị L. (quốc tịch Trung Quốc) cung cấp, Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra.

Khi lần ra địa điểm, lực lượng phá án tấn công nhanh gọn vào hai đối tượng đang cầm hung khí trước nhằm đảm bảo an toàn cho nạn nhân. 5 đối tượng còn lại trong băng nhóm cũng bị bắt giữ.

Công an đã làm rõ, chủ mưu tổ chức vụ bắt cóc, tống tiền là nhóm đối tượng gồm mang quốc tịch Trung Quốc gồm Ma Cai (49 tuổi), Fan GuoHui (39 tuổi), Li Chuang (47 tuổi).

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội “Bắt người trái pháp luật”, “Cưỡng đoạt tài sản”và đã thu hồi tài sản cho bị hại.

Đối tượng chủ mưu vụ bắt cóc, tống tiền là Ma Cai. Ảnh: Công an cung cấp.

Cũng mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự đã truy xét bắt giữ nhanh một đối tượng nước ngoài chỉ sau 7h gây án.

Cụ thể, rạng sáng 10/3, Phòng Cảnh sát hình sự nhận tin báo về vụ giết người xảy ra tại đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3. Nạn nhân bị sát hại là một thanh niên người Hàn Quốc với nhiều vết thương trên vùng đầu.

Chỉ sau 7h xảy ra vụ án mạng, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng gây án là Kim KiTae (28 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), đang lẩn trốn tại một khách sạn ở TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chặt đứt những đường dây ma tuý xuyên quốc gia

Ngoài ra, trong thời gian ngắn, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã lập thành tích khi triệt phá hai đường dây tội phạm về ma túy có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia từ Campuchia về TP.HCM.

Theo đó, những ngày đầu tháng 3, hàng chục Tổ Công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp công an cấp xã thuộc huyện Bình Chánh, quận Tân Phú, quận Bình Tân, quận Tân Bình, quận 7, quận 8, quận 12 và Công an tỉnh Vĩnh Long đồng loạt triển khai khám xét khẩn cấp 16 địa điểm, bắt khẩn cấp 58 đối tượng “đầu dưới” tiêu thụ ma túy của hai đường dây tội phạm do đối tượng Lê Hoàng Phúc và Dương Thảo Ngân cầm đầu; thu giữ hơn 60 kg ma túy các loại.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM và lãnh đạo Công an TP.HCM đã trao thư khen, thưởng nóng của Thành uỷ, UBND TP.HCM cho 11 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triệt phá các vụ án nói trên.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chúc mừng lực lượng Công an TP.HCM lập những chiến công xuất sắc. Ảnh: Linh An.

Ông Được chúc mừng lực lượng Công an TP.HCM và nhấn mạnh những chiến công này không chỉ mang ý nghĩa trong ngành mà còn có ý nghĩa quốc tế, đặc biệt là trong mắt người dân.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết sự biểu dương, khen ngợi này thể hiện sự quan tâm kịp thời của Thành uỷ, UBND TP.HCM đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM. Ảnh: Linh An.

Ông Nam chỉ đạo, lực lượng Công an TP.HCM tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tinh thần đấu tranh không khoan nhượng và quyết liệt tấn công trấn áp các loại tội phạm; tuân thủ pháp luật, bảo vệ công lý, lẽ phải, thấy cái đúng phải bảo vệ, thấy cái sai phải cương quyết đấu tranh.