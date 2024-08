Khay an ninh sân bay 'tới công chuyện' với dân sống ảo

Tình trạng hành khách xếp hàng đông đúc chờ qua cổng an ninh sân bay có thể càng tệ hơn bởi trào lưu "sống ảo" mới.

Nữ du khách dành thời gian làm đẹp, phối màu cho những chiếc khay đựng đồ ở sân bay. Ảnh: Chelsea Henriquez.

Tại cổng an ninh sân bay LaGuardia (New York, Mỹ), một cô gái cùng nhóm bạn trút đồ dùng trong túi xách ra khay đựng đồ. Họ đứng để sắp xếp mớ đồ đạc của mình, chụp những bức ảnh đẹp mắt trước khi đẩy chiếc khay vào máy soi chiếu an ninh.

Đoạn video ghi lại tình huống nêu trên nhanh chóng thu về hơn 663.000 lượt xem trên TikTok và trở thành trào lưu có tên "airport tray aesthetic" (tạm dịch: vẻ đẹp từ khay sân bay), theo New York Post.

Chelsea Henriquez (31 tuổi, sống tại New York) chia sẻ trong phần phụ đề của đoạn video: "Bức ảnh chụp chiếc khay được sắp đặt tuyệt đẹp khiến những cô gái của tôi đều muốn có được hình ảnh tương tự".

Không ít du khách cảm thấy phiền toái với việc cởi bỏ giày, áo khoác và đồ trang sức khi đi qua cổng an ninh sân bay. Nhưng trào lưu "airport tray aesthetic" lại đang khiến nhiều người hào hứng đứng lại lâu hơn tại vị trí máy soi an ninh, chất đầy những chiếc khay nhựa với áo khoác, giày cao gót, túi/ví hàng hiệu, tạp chí, máy ảnh và nhiều đồ dùng cá nhân khác.

Du khách chỉnh trang, sắp đặt đồ dùng cá nhân trên khay sân bay để có những hình ảnh đẹp nhất. Ảnh: Chelsea Henriquez.

Chelsea Henriquez, người được cho mở đầu trào lưu chụp ảnh khay sân bay, cho biết để có thể chụp những khung hình đẹp nhất mà không bị người xung quanh phàn nàn, cô thực hiện việc kiểm tra an ninh như bình thường, sau đó bưng khay đồ dùng đến băng ghế trống để sắp xếp đồ và chụp ảnh.

"Bằng cách này, tôi không phải vội vã sắp xếp hành lý trên khay khi chúng đang ở trên băng chuyền và cũng không làm phiền những hành khách khác hoặc nhân viên sân bay", cô nói.

Trào lưu chụp ảnh "airport tray aesthetic" đang lan rộng trong giới sành điệu ở khắp nơi. Tuy nhiên, không phải tất cả du khách hưởng ứng đều lịch sự như người tạo "trend".

Với hơn 16,4 triệu bài đăng trên TikTok, xu hướng này khiến nhiều du khách trên toàn thế giới phải dành thêm vài phút để sắp xếp đồ dùng, phối màu sao cho bức ảnh chiếc khay trở nên đẹp nhất.

Alyssa Lenore, một nhà sáng tạo nội dung, thừa nhận đã mua một khay đựng đồ của sân bay để dàn dựng những buổi chụp ảnh thời thượng theo phong cách sân bay ngay trong phòng ngủ của cô.

"Tôi không muốn mọi người bị trễ chuyến bay chỉ vì những bức ảnh của tôi. Tôi chỉ muốn một bức ảnh đẹp, vậy thì tôi thực hiện nó ở nhà", Alyssa chia sẻ.

Những chiếc khay thể hiện sự sành điệu của hành khách với giày, mắt kính, túi hiệu,... Ảnh: Chelsea Henriquez.

Tuy nhiên, việc nhiều KOL dàn dựng để có các bức ảnh chụp tại quầy soi chiếu có thể tạo ra xu hướng, kéo dài thời gian chờ đợi của mọi người, thậm chí khiến một số người lỡ chuyến bay.

Trao đổi với The Post, Tổ Chức An Ninh Vận chuyển Mỹ (TSA) cho biết: "Miễn là những bức ảnh được dàn dựng không gây ra sự chậm trễ hoặc vấn đề với những hành khách khác tại trạm kiểm soát là được. Tuy nhiên, du khách nên cẩn thận bảo quản giấy tờ tùy thân, hộ chiếu và các vật dụng nhẹ vì chúng có thể bị cuốn ra khỏi thùng khi cho vào máy".

Trong khi đó, nhiều người dùng MXH bày tỏ sự phản đối trước trào lưu này.

"Tôi sẽ tức điên lên nếu tôi bị kẹt phía sau hành khách như vậy", một người phản đối.

"Chúng ta không có thời gian cho mấy việc phù phiếm đó", một người khác bình luận.