Vở diễn đẹp như mơ giữa đồng lúa chín ở Hội An

Trên cánh đồng Hội An đương mùa đẹp nhất, một chương trình biểu diễn nghệ thuật độc đáo được dựng lên với nhân vật chính là những ụ rơm mộc mạc thường thấy trước sân nhà nông. Đây là lần đầu tiên TP Hội An phối hợp cùng Arabesque Vietnam tổ chức vở diễn "RƠM" trên đồng lúa chín, tôn vinh vẻ đẹp bình dị, kiên cường, sáng tạo và bền vững của làng quê Hội An.