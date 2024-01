Khánh Vy, Xoài Non 'một chín một mười' khi diện áo dài đón Tết

Xoài Non diện áo dài màu cam cháy với hoa văn in chìm. Với tà áo cách tân dáng rộng, cô bổ sung phụ kiện kiềng vàng, nón lá và guốc mộc gia tăng tinh thần truyền thống. Chiếc túi vải với hoạ tiết thêu tay cũng là điểm nhấn đáng chú ý của tổng thể outfit. Xoài Non tết tóc lệch, ghi điểm với tạo hình này. Ảnh: @chanchan.0411.