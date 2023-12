Khánh thành, thông xe cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ vào 24/12

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng giữ chức Cục trưởng An ninh chính trị nội bộ

0

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an).