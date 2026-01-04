Khẩn trương xử lý các vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Đồng Tháp, Sơn La

Tại Đồng Tháp, sau bữa ăn trưa tại công ty, nhiều người nhập viện với triệu chứng buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy; tại Sơn La, một số người trong gia đình ở bản Kích Máng nhập viện nghi do ngộ độc.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị Sở Y tế các tỉnh Đồng Tháp, Sơn La khẩn trương triển khai các biện pháp chuyên môn nhằm xử lý, khắc phục hậu quả và tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm sau khi tiếp nhận thông tin về các vụ việc nghi ngờ ngộ độc xảy ra trên địa bàn hai địa phương.

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, tại tỉnh Đồng Tháp, sau bữa ăn trưa tại Công ty may mặc Miền Nam (địa chỉ: khóm An Phước, phường An Bình), đã xảy ra vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm khiến nhiều người phải nhập viện với các triệu chứng buồn nôn, đau đầu, đau bụng, tiêu chảy.

Trong khi đó, tại tỉnh Sơn La, một số người trong gia đình ở bản Kích Máng, xã Mường Giôn được ghi nhận nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm; trong đó có trường hợp tử vong ngoại viện.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Mường Giôn (Sơn La) đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Nguồn: TTXVN phát.

Các trường hợp này xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn, đau đầu, đi ngoài phân lỏng nhiều lần, không nhầy máu, sau khi sử dụng các thực phẩm như dưa hấu, một số loại sữa chua và sữa tươi thanh trùng.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh Đồng Tháp, Sơn La chỉ đạo các cơ sở y tế có bệnh nhân đang điều trị tập trung tối đa nguồn lực, tích cực cứu chữa, bảo đảm an toàn sức khỏe và tính mạng cho người bệnh.

Đồng thời, các địa phương khẩn trương tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; tiến hành lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân; xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật, công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống và người dân thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu; bảo đảm vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm. Đối với các cơ sở dịch vụ ăn uống, cần thực hiện nghiêm kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm theo quy định.

Người dân lựa chọn, sử dụng thực phẩm bảo đảm an toàn, được bảo quản đúng cách và còn trong hạn sử dụng.

Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm các nội dung tại Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; Công văn số 2633/BYT-ATTP ngày 30/4/2025 của Bộ Y tế về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả, ngộ độc thực phẩm; cùng các văn bản liên quan nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra các vụ ngộ độc trong cộng đồng.