Khẩn trương tìm kiếm một người nước ngoài mất tích ở hồ Đá Đen

Khi đi chèo sup cùng một người bạn ở hồ Đá Đen, xã Kim Long (TP.HCM), ông K.H.S (quốc tịch Hàn Quốc), Giám đốc của một công ty tại Khu công nghiệp Châu Đức, bị mất tích.

Sáng 2/5, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TP.HCM) vẫn đang tích cực tìm kiếm người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc bị mất tích ở hồ Đá Đen.

Theo thông tin ban đầu, ông K.H.S (65 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) là Giám đốc của một công ty tại Khu công nghiệp Châu Đức.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an TP.HCM triển khai công tác tìm kiếm. Ảnh: TTXVN phát.

Sáng 1/5, ông K.H.S cùng người bạn tên T (quốc tịch Việt Nam) đi ôtô đến hồ Đá Đen, xã Kim Long (TP.HCM) để chèo Sup. Trong lúc chèo Sup dưới hồ, người bạn phát hiện ông S. mất tích nên trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an xã Kim Long và PC07 Công an TP.HCM đã huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân.

Hồ Đá Đen có diện tích khoảng 250 ha, tiếp giáp với các xã Kim Long, Ngã Giao và phường Tân Thành. Vào các ngày cuối tuần, người dân, du khách thường đến cắm trại, câu cá và chèo Sup.