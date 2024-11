Khán giả Việt hú hét khi dàn nam vương thế giới khoe cơ bắp

Các nam vương thế giới mặc quần đùi trong phần thi trang phục thể thao, khiến khán giả hú hét khi khoe cơ bắp rắn rỏi, săn chắc.

Tối 23/11, chung kết Mr World - Nam vương Thế giới 2024 được tổ chức ở TP Phan Thiết, khép lại với chiến thắng thuộc về Danny Mejía Romero, một ca sĩ người Puerto Rico. Phạm Tuấn Ngọc giành giải Á vương 1. Hai danh hiệu Á vương 2,3 lần lượt được trao cho Antonio Company - Tây Ban Nha và Salvatore Crisball - Angola.

Kết quả thí sinh đăng quang không quá khó đoán. Tuy nhiên, việc Tuấn Ngọc về nhì lại vấp tranh luận trên các diễn đàn, mạng xã hội.

Kết quả Tuấn Ngọc gây tranh luận

Phạm Tuấn Ngọc vượt nhiều đối thủ để trở thành thí sinh mạnh nhất khu vực châu Á, vào top 4 cùng các đại diện xuất sắc của từng châu lục. Tuy nhiên, một số bình luận cho rằng chàng trai sinh năm 1999 được ưu ái do là thí sinh chủ nhà. Có người bày tỏ tiếc nuối khi đại diện Philippines và Thái Lan không tiến sâu hơn.

"So về ngoại hình, rõ ràng Kirk Bondad (thí sinh Philippines) vượt trội nhất châu Á. Tuấn Ngọc vẫn khá căng thẳng qua cách anh ấy biểu cảm gương mặt, chưa ấn tượng lắm", "Tuấn Ngọc cũng sáng nhưng để đánh bại Philippines hay Ấn Độ có vẻ hơi miễn cưỡng", "Tôi tin kết quả này có liên quan đến việc Việt Nam đăng cai"... là một số bình luận của khán giả quốc tế.

Tuy nhiên, bên cạnh ý kiến tranh luận, một bộ phận khán giả đánh giá Tuấn Ngọc giữ vững phong độ, bứt phá với 2 câu trả lời tiếng Anh vào đúng trọng tâm vấn đề.

Tuấn Ngọc và đại diện Puerto Rico trong khoảnh khắc công bố người chiến thắng.

Theo đó, với câu hỏi: "Bạn sẽ làm gì để tạo sức ảnh hưởng khi đăng quang Nam vương Thế giới?", Tuấn Ngọc có phần thể hiện tự tin bằng tiếng Anh. Thí sinh liên hệ câu chuyện miền Bắc - đặc biệt là Hải Phòng - quê hương anh, gánh chịu hậu quả nặng nề của cơn bão Yagi hồi tháng 9, để mở đầu phần nói.

Tuấn Ngọc bày tỏ: "Tôi đã chứng kiến những giọt mồ hôi, nước mắt và thậm chí là máu của người Việt Nam rơi xuống. Nhưng tôi cũng thấy những điểu tuyệt vời hơn. Đó là khi sự đoàn kết, lòng trắc ẩn của người dân chúng tôi tỏa sáng hơn bao giờ hết. Và tôi đứng đây, đại diện cho Việt Nam. Tôi mang theo những giá trị của quê hương tôi, rằng ngay cả khi trong thời điểm nghịch cảnh, chúng ta cũng có thể sát cánh cùng nhau, tìm thấy sức mạnh và sự đoàn kết. Nếu trở thành Mr World, tôi sẽ cống hiến hết mình để nhấn mạnh thông điệp này đến toàn cầu".

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Phạm Kim Dung - giám đốc quốc gia Mr World Vietnam - nhận định Tuấn Ngọc phù hợp về nhì vì hội tụ nhiều yếu tố: ngoại hình sáng, tiếng Anh giao tiếp và hùng biện trôi chảy, nỗ lực qua các vòng thi phụ. "Ngoài gương mặt đẹp, còn một số yếu tố khác để ban giám khảo đánh giá, xem xét một cách kỹ lưỡng nhất và đưa ra kết quả", bà Dung nói.

Tuấn Ngọc dừng chân trước Danny Mejía Romero - một ca sĩ kiêm vũ công có bằng cử nhân Khoa học sức khỏe, giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếp Pháp. Giám khảo Krystyna Pyszková (đương kim Miss World) nhận định Romero xứng đáng với danh hiệu cao nhất vì các kỹ năng đều tốt, tính cách thân thiện, năng lượng và tài năng.

Dàn nam vương phô diễn cơ bắp

Chung kết bắt đầu lúc 19h với màn giới thiệu các nhà tài trợ. Đến 19h30, đêm thi mới thực sự diễn ra khi Tuấn Ngọc thổi sáo, múa võ trong tiết mục mang tên Dance of the World, kế đó là màn đồng diễn của 60 thí sinh trong trang phục mang bản sắc văn hóa dân tộc.

4 nhóm nam vương được chia theo châu lục, trình diễn áo dài, trang phục thể thao. MC sau đó lần lượt công bố top 20, top 10 và top 4. Thí sinh bước vào vòng ứng xử, hùng biện và gương mặt thắng cuộc lộ diện. Bỏ qua sự dài dòng trong khâu giới thiệu lúc đầu, mạch chương trình diễn ra nhanh chóng, kết thúc trong khoảng 3 tiếng.

Hoa hậu Quế Anh tham gia trình diễn với ca khúc Angel. Cô mặc váy ngắn, thể hiện vũ đạo nhuần nhuyễn cùng nhóm vũ công. Tuy nhiên, nhiều khán giả xem qua livestream than phiền rằng Miss Grand Vietnam hát nhép lộ liễu, không khớp khẩu hình miệng ở một vài đoạn.

Điểm nhấn của show nằm ở màn trình diễn trang phục thể thao của top 20. Thay vì mặc quần tam giác xuất hiện trước hàng nghìn người, nam vương các nước mặc quần đùi, tạo dáng phô diễn cơ bắp rắn rỏi, săn chắn khiến khán giả thích thú, hú hét không ngừng. Đại diện của Philippines, Tây Ban Nha, Cộng hòa Czech... là những thí sinh gây ấn tượng mạnh trong tiết mục này.

Đại diện Philippines, Cộng hòa Czech và một số thí sinh khác trong vòng trình diễn trang phục thể thao.

Bên cạnh đó, tiết mục You Raise Me Up do Danny Mejía Romero thể hiện, nhằm tri ân hội cựu chiến binh của Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất ở Bà Rịa - Vũng Tàu, tạo nên phút giây lắng đọng, cảm xúc.

Nhìn chung, việc Mr World đăng cai ở Việt Nam không ghi nhận nhiều chê bai về khâu tổ chức chung kết. Sau Mr World Vietnam, đơn vị này tổ chức Mr World với sân khấu hình tam giác, quy mô lớn hơn, song vẫn đảm bảo yếu tố hình ảnh tốt - theo nhiều nhận xét của người xem. Thiết kế sân khấu thiếu đột phá nhưng trong phạm vi an toàn, không xảy ra sự cố.

Mr World là một trong ba sân chơi lớn dành cho nam giới do Tổ chức Hoa hậu Thế giới (Miss World Organization) nắm quyền. Cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1996, diễn ra thường niên. Năm nay, chương trình trở lại sau bốn năm gián đoạn.