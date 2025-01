Khán giả thích thú với cảnh phim giữa Baek Sa Eon và Hong Hee Joo

"When the Phone Rings" khép lại bằng một cái kết hạnh phúc cho cặp đôi chính ở tập 12. Cảnh thân mật giữa Baek Sa Eon và Hong Hee Joo là tâm điểm chú ý của khán giả.

Bất chấp lịch chiếu bất ổn, When the Phone Rings (tựa Việt: Khi điện thoại đổ chuông) về đích với một cái kết có hậu ở tập 12. Đã có thời điểm bi kịch chồng chất, chèn ép Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok) và Hong Hee Joo (Chae Soo Bin) đến nghẹt thở. Cuối cùng, kẻ xấu đã phải trả giá, còn người tốt họ sống tiếp và hạnh phúc mãi về sau.

Hình tượng tổng tài quyền lực tuy không mới, song xứ sở kim chi biết cách biến tấu thành một món ăn tinh thần hấp dẫn cho khán giả. Kể từ khi phát sóng, ratings (tỷ suất người xem) của When the Phone Rings chưa bao giờ sụt giảm, thậm chí phá kỷ lục của chính mình. Chemistry giữa Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin luôn là chủ đề bàn luận sôi nổi trên các nền tảng xã hội.

Khép lại đau thương, mở lối hạnh phúc

Một cái tên, hai số phận, song Baek Sa Eon "thật" (Park Jae Yoon) và Baek Sa Eon "giả" (Yoo Yeon Seok) đều là nạn nhân của những kẻ khát danh vọng, đói quyền lực.

Tập cuối mở đầu với phát súng trực diện mà Baek Sa Eon "thật" dành cho Baek Sa Eon giả, khiến anh trọng thương, nằm gục trong vòng tay Hong Hee Joo. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, người xem ít nhiều hụt hẫng, dần nghĩ về cái kết đau thương cho cặp đôi tổng tài. Thế nhưng, đó chỉ là cơn ác mộng của Hee Joo, sự thật là Sa Eon còn sống, anh chọn cách lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của cô.

Trước khi chiều lòng người xem bằng một cái kết viên mãn, When the Phone Rings dành vài phút gói gọn cái giá mà những kẻ xấu phải trả. Đầu tiên, Baek Sa Eon “thật” là người bỏ mạng sau cuộc đấu súng. Hai lần mất con, bà Shim Gyu Jin không còn lý do tồn tại, xin tòa cho mình được tử hình. Gã quản gia của chịu bản án 5 năm cho sự trung thành với nhà Baek. Trong khi đó, ông Park Ui Yong còn sống, đồng thời thú nhận bế bối của gia đình, cầu xin công chúng tha thứ.

Trở lại mạch truyện chính, Baek Sa Eon từ chức, quyên góp toàn bộ tài sản cho từ thiện, biến mất không một lời từ biệt. Dẫu vậy, Hong Hee Joo không từ bỏ, cô luôn mong ngóng Sa Eon trở về, tìm mọi cách để liên lạc với anh.

Bộ phim khép lại bằng một cái kết hạnh phúc cho vợ chồng tổng tài.

Như tiêu đề, cuộc điện thoại có mã vùng từ Argan đổ chuông mang đến cơ hội cho cô. Tới Argan, Hee Joo không may bị bắt cóc và người giải nguy không ai khác chính là Sa Eon. Vỡ òa khi hội ngộ, Sa Eaon một lần giải thích ngọn ngành lý do anh biết mất là vì cảm thấy, cho rằng bản thân là người để cô sống trong tủi nhục trong nhiều năm.

Khoảnh khắc khiến người xem thích thú là cảnh thân mật giữa Sa Eon và Hee Joo, bởi đây cũng là trái ngọt mà cả hai xứng đáng được hưởng sau loạt bi kịch. Trở về Hàn Quốc, Baek Sa Eon đổi tên thành Baek Yoo Yeon và đảm nhận công việc đàm phán viên. Theo đó, Hee Joo tiếp tục công việc phiên dịch viên ký hiệu tại đài truyền hình.

Đan xen chuyện tình cặp đôi tổng tài, When the Phone Rings còn dành thời gian hóa giải mối quan hệ giữa Baek Sa Eon và bố nuôi Jung Sang Hoon, giữa Hong Hee Joo và gia đình, đặc biệt là chị gái Hong In Ah. Hóa giải hận thù, gạt bỏ bi kịch, Sa Eon và Hee Joo chung sống trong hạnh phúc, vô lo, vô nghĩ về những cuộc điện thoại sau này.

'Cuộc điện thoại' chiều lòng khán giả

Với một số bộ phim, lịch chiếu bất ổn có thể ảnh hưởng tới rating, song When the Phone Rings vẫn khẳng định sức hút không trồi sụt. Quan sát các nền tảng mạng xã hội cho thấy khán giả phấn khích với loạt khoảnh khắc giữa Baek Sa Eon và Hong Hee Joo.

Thực tế, When the Phone Rings sở hữu kịch bản "twist chồng twist" qua từng tập. Yếu tố drama tràn ngập ngay từ tập đầu, bởi vậy người xem có xu hướng mong chờ cảnh tương tác giữa hai nhân vật, dù là nhỏ nhất. Đồng thời, tình tiết càng leo thang căng thẳng, nghiêm trọng, họ càng lo lắng cho số phận của cặp đôi chính. Một mối liên hệ bền chặt giữa khán giả và bộ phim.

Trong tập 12, When the Phone Rings từng bước giải quyết, lược bỏ đau thương, bi kịch. Mặt khác, phim bồi đắp bằng những phân cảnh vui đùa mang năng lượng tích cực. Ngoài cảnh thân mật, Sa Eon và Hee Joo lấy lòng khán giả từ bữa ăn, cuộc trò chuyện hóm hỉnh hay chỉ đơn giản là nắm tay dạo bước dưới ánh mặt trời.

Khán giả đã thỏa mãn mong ước về một cái kết có hậu cho cặp đôi chính.

"Một cái kết không thể trọn vẹn hơn, một bộ phim mãn nhãn, để đời và dự là sẽ cày cho đến cả tận chục năm sau và lâu hơn nữa", "Ai giống tôi không xem tập cuối đoạn gay cấn cũng khóc đoạn tình cảm cũng khóc vì họ đã có cái kết hạnh phúc sau những ngày chờ mỏi mệt để xem", "Xem một bộ phim mà làm tôi thấy ấm áp", là một số phản hồi của khán giả sau tập cuối.

Dẫu vậy, một số khán giả cho rằng phân cảnh tại Argan khó thuyết phục khi Hee Joo diện trang phục sơ sài hay hai người trò chuyện to tiếng, vô tư giữa nơi bom rơi, đạn lạc. Với When the Phone Rings, đội ngũ sản xuất Hàn Quốc cho thấy thế mạnh khi làm phim tình cảm, drama, đồng thời nhào nặn hình tượng tổng tài, ngôn tình sao cho dễ tiếp cận khán giả hiện nay.