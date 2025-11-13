Khám xét cả ngày, công an thu nhiều tài liệu ở Mailisa Hà Nội, Đắk Lắk

Sau gần 1 ngày khám xét, khoảng 17h ngày 13/11, Công an đã niêm phong, chuyển nhiều thùng tài liệu lên xe, rời khởi cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa tại Đắk Lắk và Hà Nội.
Theo ghi nhận của Tiền Phong, từ 8h ngày 13/11, Bộ Công an tiến hành khám xét đồng loạt các chi nhánh của thẩm mỹ viện Mailisa trên toàn quốc, trong đó có Đắk Lắk.
|Quá trình khám xét, cửa chính ra vào cơ sở Mailisa ở Buôn Ma Thuột được đóng kín.
|Chi nhánh này nằm tại số 69-71 Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột.
|Đến 16h45, Công an lần lượt vận chuyển 3 thùng tài liệu lên ôtô chờ sẵn.
|Lực lượng chức năng rời khởi cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa.
Rất đông người dân tới theo dõi sự việc ở Buôn Ma Thuột.
|Tại Nha Trang, Khánh Hòa, đến 17h cùng ngày, công tác khám nghiệm cũng hoàn tất.
|Nhiều thùng tài liệu đã được công an niêm phong, chuyển đi.
|Thẩm mỹ viện Mailisa ở Hà Nội.
|Hiện lý do cơ quan chức năng có mặt tại chuỗi cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa chưa được công bố.
An Phú - Phùng Quang - Thanh Hà/Tiền Phong