Cảnh sát có mặt tại biệt thự của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM

Cảnh sát của Bộ Công an và Công an TP.HCM có mặt bên trong và bên ngoài biệt thự của chủ thẩm mỹ viện Mailisa tại khu dân cư Thới An, TP.HCM.

Chiều 13/11, theo Báo Pháp luật TP.HCM, Dantri, cảnh sát đang làm việc tại biệt thự của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở khu dân cư Thới An, quận 12 cũ, TP.HCM.

Khoảng gần 100 cảnh sát thuộc Bộ Công an và Công an TP.HCM có mặt tại biệt thự của bà Phan Thị Mai, chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa.

Công an khám xét biệt thự của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM. Ảnh: NT.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng, nhiều xe chở cảnh sát đã đến khu vực này. Lực lượng cảnh sát cơ động và bảo vệ dân phố phong tỏa xung quanh, đảm bảo an ninh trật tự để lực lượng chức năng vào bên trong làm việc.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ mặc sắc phục và cảnh sát cơ động có mặt từ sáng sớm, triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm tra, thu thập tài liệu tại cơ sở Mailisa. Ảnh: NT.

Theo Báo Tiền Phong, Pháp luật TP.HCM, khoảng 12h30 ngày 13/11, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát Kinh tế (C03) Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM đã hoàn tất công tác khám xét cơ sở của hệ thống thẩm mỹ Mailisa tại đường Huỳnh Văn Bánh (phường Cầu Kiệu, TP.HCM).

Việc khám xét được triển khai từ 8h. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia, phối hợp cảnh sát cơ động phong tỏa, đảm bảo an ninh trật tự.

Hình ảnh lực lượng chức năng phong tỏa, khám xét cơ sở thẩm mỹ Mailisa Huỳnh Văn Bánh.

Hoạt động kinh doanh tại các địa chỉ 86, 88 và 91 Huỳnh Văn Bánh tạm dừng, khách hàng được yêu cầu rời đi. Lực lượng công an chia thành nhiều tổ, đảm bảo trật tự bên ngoài, thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ bên trong các cơ sở.