Năm cuốn sách mở ra những góc nhìn về cây cỏ và mối liên hệ với con người, từ lịch sử tiến hóa, khả năng thích nghi, tiềm năng làm thuốc…

Một khóm rêu, bông hoa hay loại quả quen thuộc đều có thể dẫn đến những câu chuyện về lịch sử tự nhiên và đời sống con người. Kết hợp khoa học với du khảo, hồi ký và văn hóa, năm tác phẩm dưới đây giúp độc giả khám phá thế giới thực vật từ nhiều hướng.

Green Kingdom: The Family History of Plants

Tác giả: Ben Dark

Nhà xuất bản: The Bodley Head, Anh

Trong cuốn Green Kingdom: The Family History of Plants (tạm dịch: Vương quốc xanh: Lịch sử các dòng họ thực vật). Ben Dark kể lịch sử thực vật qua 16 nhóm cây, từ rêu ở đầm lầy đến những loài lan với cơ chế thích nghi phức tạp. Tác phẩm lần theo quá trình thực vật lên cạn, hình thành lá, phát triển hạt, cộng sinh với nấm và thu hút động vật để sinh tồn.

Có nền tảng về lịch sử và nghề làm vườn, tác giả đặt những thay đổi ấy trong bối cảnh các lục địa dịch chuyển, băng hà và biến động môi trường. Qua đó, câu chuyện cây cỏ trở thành hành trình tái dựng những thế giới đã biến mất.

Sách còn giới thiệu các nhà thám hiểm, nhà khoa học, thi sĩ và triết gia góp phần hình thành hiểu biết về thực vật. Tác phẩm phù hợp với người muốn tìm hiểu lịch sử tự nhiên thông qua cách kể chuyện kết nối khoa học và con người.

Around the World in 80 Plants

Tác giả: Jonathan Drori; minh họa: Lucille Clerc

Nhà xuất bản: Laurence King Publishing

Trong Around the World in 80 Plants (tạm dịch: Vòng quanh thế giới qua 80 loài thực vật), Jonathan Drori đưa người đọc du hành qua 80 loài thực vật, kết nối đặc điểm sinh học với lịch sử, tập quán và truyền thuyết. Tranh minh họa của Lucille Clerc giúp hình dung diện mạo các loài cây cùng những chi tiết trong câu chuyện.

Theo Laurence King Publishing, sách giới thiệu nhiều cây cối quen thuộc như cà chua, bồ công anh đến những loài có hình dáng hoặc lịch sử đặc biệt như mandrake. Có cây gắn với sự phát triển của nền văn minh, có loài khơi nguồn sáng tạo, có cây mang theo quá khứ nhiều xung đột.

Mỗi mục là một câu chuyện tương đối độc lập, cho phép độc giả lựa chọn theo sở thích. Sự kết hợp giữa kiến thức thực vật, văn hóa và hình vẽ khiến tác phẩm trở thành điểm khởi đầu gần gũi cho người mới tìm hiểu cây cỏ.

The Light Eaters

Tác giả: Zoë Schlanger

Nhà xuất bản: Harper, thuộc HarperCollins

Nhà báo Zoë Schlanger tìm đến những nghiên cứu về cách thực vật cảm nhận môi trường, truyền tín hiệu và điều chỉnh phản ứng để tồn tại. Tác phẩm đặt câu hỏi con người nên hiểu thế nào về khả năng thích nghi của những sinh vật không có bộ não.

Theo phần giới thiệu của HarperCollins, Schlanger theo chân các nhà khoa học nghiên cứu tín hiệu giữa cây và những phản ứng trước điều kiện xung quanh. Bà đồng thời thuật lại tranh luận về việc sử dụng các khái niệm như trí nhớ, trí thông minh hay ý thức khi nói đến thực vật.

Điểm đáng chú ý nằm ở cả phát hiện lẫn cách khoa học kiểm chứng và diễn giải chúng. Sách gợi mở một cách quan sát đời sống cây cỏ theo đặc điểm riêng, thay vì mặc nhiên xem chúng có trải nghiệm giống con người.

Braiding Sweetgrass

Tác giả: Robin Wall Kimmerer

Nhà xuất bản: Milkweed Editions

Ở Braiding Sweetgrass (tạm dịch: Bện cỏ thơm), Robin Wall Kimmerer tiếp cận thiên nhiên từ chuyên môn của một nhà thực vật học và tri thức của cộng đồng bản địa Potawatomi mà bà thuộc về. Hai cách nhìn được đan xen qua những bài viết về cây cỏ, gia đình và đời sống.

Tác giả tìm thấy bài học từ những loài gần gũi như dâu tây, bí và cỏ thơm. Từ quan sát sinh học, bà mở rộng sang câu hỏi con người nhận được gì từ thiên nhiên và có trách nhiệm đáp lại như thế nào.

Mối quan hệ có qua có lại là ý tưởng xuyên suốt: lòng biết ơn cần đi cùng việc chăm sóc, phục hồi môi trường sống. Với hình thức tùy bút, kết hợp ký ức và trải nghiệm cá nhân, tác phẩm dành cho độc giả muốn tìm hiểu thực vật trong mối liên hệ với văn hóa và cách sống.

The Plant Hunter: A Scientist’s Quest for Nature’s Next Medicines

Tác giả: Cassandra Leah Quave

Nhà xuất bản: Penguin Books

Cuốn sách kết hợp hồi ký với hành trình nghiên cứu các hợp chất thực vật có tiềm năng phát triển thành thuốc. Tác giả Cassandra Leah Quave là nhà nghiên cứu thực vật trong lĩnh vực y học cổ truyền.

Công việc đưa bà từ rừng ngập nước ở Amazon đến vùng núi Albania và Kosovo. Quave tìm hiểu những loài cây được người chữa bệnh truyền thống sử dụng, từ đó nghiên cứu các hướng ứng dụng, trong đó có khả năng đối phó vi khuẩn kháng thuốc.

Câu chuyện khoa học gắn với trải nghiệm của tác giả, người sinh ra với nhiều dị tật hệ xương và phải sử dụng chân giả. Những chuyến khảo sát, khó khăn thể chất và lựa chọn nghề nghiệp tạo nên mạch kể, đồng thời cho thấy cách tri thức truyền thống có thể gợi mở câu hỏi cho nghiên cứu hiện đại.