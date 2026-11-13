Khám phá công thức 7 trong 1 của Ovaltine Active Plus+

Ovaltine Active Plus+ ra mắt tại TP.HCM với công thức 7 trong 1 gồm 17 dưỡng chất, hướng đến 7 khía cạnh sức khỏe của người trưởng thành năng động.

Làm việc, chăm sóc gia đình rồi dành thời gian cho sở thích riêng, người trưởng thành cần sức khỏe để duy trì nhịp sống năng động. Hoạt động ấy đòi hỏi cơ thể được chăm sóc ở nhiều mặt. Bên cạnh vận động phù hợp, chế độ dinh dưỡng cân bằng, đa dạng giúp đáp ứng nhu cầu đó trong sinh hoạt hàng ngày.

Nhu cầu dinh dưỡng có thể thay đổi theo tuổi tác và nhịp sinh hoạt. Cơ thể không vận hành nhờ một dưỡng chất duy nhất mà cần sự phối hợp của nhiều nhóm chất như đạm, chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Vì vậy, khi chọn sản phẩm bổ sung, người dùng cần quan tâm đến nhóm dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, đồng thời xem xét vai trò của chúng đối với tim, cơ bắp, não, xương, hệ miễn dịch, tiêu hóa và mắt. Đây cũng là 7 khía cạnh sức khỏe công thức 7 trong 1 của Ovaltine Active Plus+ hướng đến.

Bảy khía cạnh sức khỏe trong cùng một công thức

Ovaltine Active Plus+ là thực phẩm bổ sung dạng bột thức uống sữa lúa mạch bổ sung vi chất, chứa 17 dưỡng chất. Theo thông tin sản phẩm, công thức 7 trong 1 hướng đến tim, cơ bắp, não, xương, hệ miễn dịch, tiêu hóa và mắt, phù hợp người trưởng thành năng động.

Cụ thể, vitamin B1 góp phần duy trì chức năng hoạt động bình thường của tim. Với cơ bắp, chất đạm giúp xây dựng các mô cơ thể, trong khi vitamin D góp phần duy trì chức năng cơ bắp bình thường. Kẽm góp phần duy trì chức năng nhận thức thông thường của não. Canxi hỗ trợ phát triển xương chắc khỏe và vitamin D hỗ trợ hấp thu canxi.

Bên cạnh đó, vitamin C góp phần duy trì chức năng hoạt động bình thường của hệ miễn dịch. Chất xơ giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa, còn vitamin A cần thiết cho hoạt động của mắt.

Khách mời chụp ảnh tại khu trưng bày và trải nghiệm sản phẩm Ovaltine Active Plus+.

Công thức còn có beta-glucan từ yến mạch, lúa mạch và bột hoa cúc, tạo thêm sự đa dạng cho hệ dưỡng chất của sản phẩm. Theo hướng dẫn từ hãng, một khẩu phần 60 g mỗi ngày là lựa chọn bổ sung dinh dưỡng thuận tiện bên cạnh chế độ ăn uống cân bằng và vận động phù hợp trong sinh hoạt hàng ngày của người trưởng thành.

MC Quỳnh Hoa và ThS.BS Trần Thị Hồng Loan - nguyên trưởng khoa Dinh dưỡng cộng đồng, Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM - thảo luận về cách chăm sóc sức khỏe, duy trì lối sống năng động và chế độ dinh dưỡng phù hợp ở tuổi trung niên.

Ovaltine Active Plus+ ra mắt tại TP.HCM

Ovaltine Active Plus+ ra mắt ngày 5/11 tại Sheraton Saigon Grand Opera Hotel, TP.HCM, với sự tham dự của chuyên gia dinh dưỡng, đại diện báo chí và đối tác kinh doanh.

Tại sự kiện, bên cạnh phần phát biểu của đại diện Ovaltine, chương trình có phiên thảo luận và chia sẻ từ chuyên gia. Đại diện thương hiệu nhấn mạnh Việt Nam là thị trường có tầm quan trọng chiến lược, việc ra mắt Active Plus+ thể hiện cam kết tiếp tục đổi mới để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng thay đổi của người tiêu dùng.

Đại diện Ovaltine phát biểu về thông điệp “Vẫn Khỏe. Vẫn Trẻ. Vẫn ACTIVE.” trong lễ ra mắt sản phẩm.

Ra đời tại Thụy Sĩ năm 1904, Ovaltine có lịch sử hơn 120 năm trong lĩnh vực dinh dưỡng. Active Plus+ đánh dấu bước mở rộng từ sản phẩm quen thuộc dành cho trẻ em và gia đình sang dinh dưỡng cho người trưởng thành tại Việt Nam.

Đại diện Ovaltine và khách mời chúc mừng lễ ra mắt Ovaltine Active Plus+.

Ông Nguyễn Quang Uy, Giám đốc điều hành khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia và Philippines, cho biết sản phẩm được giới thiệu nhằm đáp ứng nhu cầu và nhịp sống hàng ngày của người trưởng thành năng động. Đi cùng sản phẩm là thông điệp “Vẫn Khỏe. Vẫn Trẻ. Vẫn ACTIVE.”, lời khích lệ mỗi người chủ động chăm sóc sức khỏe để tiếp tục tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.