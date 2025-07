Khám phá công nghệ quảng cáo mới tại Vietnam Ad and Fun Week 2025

Từ 24/7 đến 26/7 tại TP.HCM, Tuần lễ Quảng cáo và Giải trí Việt Nam - Vietnam Ad and Fun Week 2025 sẽ diễn ra hoạt động triển lãm đặc sắc.

Chương trình là điểm đến lý tưởng của doanh nghiệp và khách tham quan với đa dạng công nghệ quảng cáo được trưng bày, chuỗi hoạt động phong phú gồm triển lãm, ngày hội, hội thi, hội thao, hội thảo, ngày hội việc làm.

Vietnam Ad and Fun Week 2025 được tổ chức dưới sự chủ trì của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam và Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, do Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xúc tiến thương mại Đông Nam phối hợp Hội Quảng cáo TP.HCM thực hiện.

Mở đầu tuần lễ là chung kết cuộc thi Đấu trường chốt đơn - StudentLive vào ngày 22/7 trên TikTok Shop. Qua vòng sơ kết và bán kết, sân chơi nhận hơn 300 bài dự thi từ sinh viên, thí sinh và đại diện doanh nghiệp cả nước. Song song, trong 2 ngày 22-23/7, hội thao chào mừng Vietnam Ad and Fun Week 2025 sẽ diễn ra với 3 bộ môn bóng đá, tennis và pickleball.

Lễ khai mạc Vietnam Ad and Fun Week 2025 sẽ diễn ra lúc 14h ngày 24/7 tại sân khấu chính của Trung tâm hội nghị Sky Expo (lô số 44, công viên phần mềm Quang Trung, phường Trung Mỹ Tây). Tại đây cũng sẽ diễn ra hoạt động triển lãm, trưng bày từ 24/7 đến 26/7. Trong đó, Triển lãm quốc tế Thiết bị và Công nghệ Quảng cáo Việt Nam lần thứ 15 (VietAd 2025) và Triển lãm quốc tế Màn hình thông minh và Hệ thống tích hợp Việt Nam (Vietnam Smart Display 2025) sẽ quy tụ đa dạng lĩnh vực: Máy móc ngành quảng cáo; công nghệ LED và màn hình thông minh; thiết bị, vật liệu, quà tặng quảng cáo; dịch vụ in ấn, thi công quảng cáo.

Nhiều công nghệ quảng cáo mới được giới thiệu. Ảnh: BTC.

VietAd là triển lãm chuyên ngành thiết bị và công nghệ quảng cáo tại Việt Nam, được Hiệp hội Triển lãm toàn cầu (UFI) công nhận là triển lãm đạt chuẩn quốc tế. Sau 14 lần tổ chức, VietAd trở thành điểm hẹn giao thương định kỳ hàng năm của cộng đồng doanh nghiệp ngành quảng cáo, tạo lập cơ hội để doanh nghiệp chuyển giao công nghệ, tìm kiếm đối tác và nhà cung cấp uy tín.

Khách tham quan VietAd và Vietnam Smart Display 2025 được tìm hiểu, trải nghiệm sản phẩm, công nghệ tiên tiến, có thể kể đến như máy in PET chuyển nhiệt, máy in phun KTS khổ lớn, máy in UV, máy in decal/PP, máy cán màn điện, máy cắt laser, máy hàn fiber, máy ép nhiệt; hộp đèn siêu mỏng, nguồn LED, màn hình LED, đèn LED, pha LED, LED neon sign; các loại giấy in và mực in, mica, decal, bạt không gân và vải 3P làm hộp đèn, keo dán siêu dính, tấm Formex, ván nhựa PVC; chữ phát quang, chữ inox, tranh điện, quà tặng quảng cáo. Hoạt động trưng bày tại tuần lễ còn có Ngày hội Văn hóa - Giải trí 2025 với không gian ẩm thực phục vụ doanh nghiệp tham gia và khách tham quan.

Điểm hẹn giao thương định kỳ hàng năm của doanh nghiệp quảng cáo. Ảnh: BTC.

Diễn ra cùng thời gian là Triển lãm quốc tế ngành Điện, Năng lượng, Máy móc thiết bị công nghiệp, Tự động hóa Việt Nam - EMA Vietnam 2024 do Công ty CP Quảng cáo và Xúc tiến Thương mại Đông Nam phối hợp Công ty CP Quốc tế Khang Phát tổ chức.

Khách tham quan được tìm hiểu, trải nghiệm sản phẩm công nghệ hiện đại, có thể kể đến như tủ bảng điện, trụ đỡ máy biến thế, thiết bị điện lưới trung thế và hạ thế, biến tần, cảm biến, thiết bị đóng cắt và khởi động từ, bộ điều khiển nhiệt độ, bơm tăng áp, van công nghiệp, băng tải nhẹ chất lượng cao, trụ viễn thông…

Triển lãm EMA Vietnam 2025 với đa dạng sản phẩm được trưng bày. Ảnh: BTC.

Tại sân khấu chính của Vietnam Ad and Fun Week 2025, vào sáng 25/7 sẽ diễn ra hội thảo “Tối ưu hoá dòng tiền từ quảng cáo dành cho chuỗi cửa hàng”, tiếp theo là chương trình Ngày hội việc làm 2025 sáng 26/7.

Với chuỗi hoạt động phong phú cùng quy mô gần 350 gian hàng, quy tụ hơn 500 thương hiệu đến từ 10 quốc gia, Vietnam Ad and Fun Week 2025 và Triển lãm EMA Vietnam 2025 dự kiến đón 15.000 lượt đại biểu, khách mời, doanh nghiệp, phóng viên, khách tham quan trong và ngoài nước.

Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham quan, ban tổ chức bố trí khu vực phục vụ cà phê miễn phí, chương trình bốc thăm trúng thưởng, đăng ký tham quan trước nhận phần quà. Độc giả tham khảo website chương trình tại đây.