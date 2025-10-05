Khám phá 'ban công triệu USD' tại The Soleil Da Nang

Từ The Soleil Da Nang, biển Mỹ Khê, sông Hàn và nhịp sống phố thị hội tụ biến mỗi ban công thành một khung tranh độc bản.

Một buổi sáng, khi thành phố biển Đà Nẵng còn đang say giấc, sóng Mỹ Khê lăn tăn ánh bạc, cầu Rồng vẫn lặng yên trong màn sương sớm, từ ban công rộng mở của một căn hộ tại The Soleil Da Nang, chỉ cần kéo nhẹ tấm rèm, cả khung cảnh biển - sông - phố hiện ra trước mắt. Không chỉ là tầm nhìn, đó còn là đặc quyền tận hưởng mà không phải dự án nào cũng có thể mang lại.

Tầm nhìn - thước đo của bất động sản cao cấp

Trên thị trường bất động sản, dòng sản phẩm từ cao cấp trở lên, giá trị thường được đo bằng thứ khó nắm bắt hơn: Tầm nhìn. Một căn hộ hướng nội khu hay hướng toà nhà khác có thể chênh lệch hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng so với căn hộ cùng diện tích nhưng sở hữu view sông hay view biển.

Với giới thượng lưu, tầm view không chỉ là cảnh để ngắm mà là biểu tượng cho địa vị. Sở hữu một căn hộ nhìn ra đại dương hay toàn cảnh thành phố đồng nghĩa với việc nắm trong tay một tài sản hiếm, khó “đụng hàng” trên thị trường.

The Soleil Da Nang hội tụ tầm nhìn rộng và thoáng đãng.

The Soleil Da Nang hội tụ lợi thế mà hiếm dự án nào có được: Cùng lúc sở hữu 3 tầm nhìn đẹp, khiến mỗi căn hộ nơi đây như được khoác lên một giá trị độc bản.

Từ ban công hướng đông, biển Mỹ Khê hiện ra như một dải lụa xanh ngọc trải dài bất tận, nơi sóng vỗ nhịp nhàng và đường chân trời mờ ảo hòa quyện với sắc nắng ban mai. Bình minh rực rỡ mỗi sáng và hoàng hôn tím đỏ buông xuống mỗi chiều biến không gian sống thành bức tranh thiên nhiên sống động.

Ở phía đối diện, sông Hàn lại mở ra một vẻ đẹp khác cho The Soleil Da Nang: Dòng nước mềm mại uốn lượn, phản chiếu ánh đèn thành phố lung linh khi màn đêm buông xuống. Những cây cầu biểu tượng của Đà Nẵng - từ cầu Rồng phun lửa rực rỡ đến cầu sông Hàn lấp lánh - như một sân khấu ánh sáng khổng lồ, đưa tầm mắt người xem vào một hành trình thị giác đầy mê hoặc.

The Soleil Da Nang sở hữu tầm nhìn toàn cảnh ấn tượng.

Và ở độ cao gần 200 m, nơi các tòa tháp Soleil vươn mình giữa trung tâm đô thị biển, một tầm nhìn toàn cảnh hiếm hoi mở ra: Sự sầm uất, phồn hoa, nhịp sống trẻ trung, năng động của một Đà Nẵng đang trên hành trình khẳng định vị thế trung tâm du lịch - thương mại - hội nhập quốc tế.

Những tầm nhìn ấy, khi hòa quyện lại, không chỉ tạo nên một “bộ sưu tập view” hoàn hảo mà còn biến mỗi ban công tại Soleil thành một khung tranh độc bản, nơi chủ nhân có thể thưởng lãm khung cảnh thiên nhiên và phố thị từ chính ngôi nhà của mình.

"Ban công triệu USD" - thế giới riêng của sự xa hoa

Tại The Soleil Da Nang, tầm nhìn không chỉ để ngắm, mà còn được nâng tầm thành trải nghiệm sống. Ban công được thiết kế theo chuẩn hạng thương gia với diện tích rộng thoáng tới gần 30 m2/căn hộ, dễ dàng trở thành nơi bài trí không gian thư giãn, một khu vườn nhỏ hay thậm chí là “góc chill” riêng tư để gia chủ tận hưởng những khoảnh khắc đắt giá giữa thiên nhiên bao la bất tận.

Giá trị của những “ban công triệu USD” không chỉ gói gọn trong trải nghiệm cá nhân, mà còn nằm ở lợi ích kinh tế bền vững. Trên thị trường lưu trú cao cấp, view đẹp luôn được coi là “vũ khí cạnh tranh” then chốt. Một căn hộ hướng biển hay hướng sông thường được du khách quốc tế, chuyên gia hay doanh nhân lựa chọn đầu tiên, họ sẵn sàng trả mức giá cao hơn đáng kể so với những căn hộ không sở hữu tầm nhìn. Nhờ lợi thế này, mỗi chủ nhân Soleil không chỉ được tận hưởng cuộc sống thượng lưu trong hiện tại, mà còn dễ dàng khai thác cho thuê, đảm bảo dòng tiền thụ động cao và lợi nhuận lâu dài.

Trên thị trường lưu trú cao cấp, view đẹp luôn được coi là “vũ khí cạnh tranh” then chốt.

Khách hàng nói gì về The Soleil Da Nang?

Thực tế, chính khách hàng và nhà đầu tư đã trở thành minh chứng thuyết phục nhất cho sức hút ấy. Một nhà đầu tư đến từ Hà Nội chia sẻ, anh quyết định xuống tiền vì hiếm có dự án nào hội tụ được cả ba tầm view - biển, sông và toàn thành phố - như The Soleil Da Nang.

Là một khách hàng của The Soleil Da Nang, chị Nguyễn Minh Trang (TP.HCM) cho biết, chị chọn Soleil không chỉ vì yêu thích vị trí mặt biển Mỹ Khê hiếm có mà còn vì những khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên đọng lại nơi ban công căn hộ của mình.

“Chỉ cần mỗi sáng mở ban công, ngắm biển Mỹ Khê trước mắt, mọi mệt mỏi của tôi như tan biến. Với tôi, căn hộ này không chỉ là nơi ở, mà là phần thưởng xứng đáng cho cả gia đình”, chị Trang tiết lộ.

Chia sẻ này đã nói thay cho nhiều điều: Giá trị của The Soleil Da Nang nằm ngay trong từng khoảnh khắc tận hưởng, trong sự an tâm khi đầu tư và trong viễn cảnh một tài sản di sản có thể truyền lại cho thế hệ mai sau.