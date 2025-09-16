The Soleil Da Nang: Tòa D vận hành, tỷ lệ lấp đầy ấn tượng đến 90% 

Hè 2025, The Soleil Da Nang đưa vào vận hành tòa D với thương hiệu Wyndham, đạt tỷ lệ lấp đầy lên tới trên 90% dịp cao điểm, khẳng định sức hút của dự án biểu tượng ở Đà Nẵng.

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Đà Nẵng vừa ghi nhận một dấu mốc quan trọng khi The Soleil Da Nang chính thức đưa tòa D vào vận hành. Với thương hiệu quản lý quốc tế Wyndham và tỷ lệ lấp đầy hơn 90% dịp cao điểm hè 2025, dự án nhanh chóng khẳng định sức hút của một biểu tượng ven biển.

The Soleil Da Nang hoàn thiện pháp lý, đưa vào hoạt động tòa D

Dự án The Soleil Da Nang đã được chấp thuận kết quả nghiệm thu phòng cháy chữa cháy theo văn bản số 3969 /NT-PCCC, ngày 31/12/2024 của Cục cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Bộ Công an.

Ngày 16/7, tòa D thuộc dự án đã chính thức đủ điều kiện nghiệm thu đi vào hoạt động theo văn bản số 167/GĐ-QLCL/HT của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thuộc Bộ Xây dựng.

The Soleil Da Nang khẳng định sức hút với vị trí vàng và thương hiệu toàn cầu.

Các văn bản trên là cơ sở khẳng định dự án và tòa D của The Soleil Da Nang đã hoàn tất đầy đủ các hạng mục theo hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy chuẩn hiện hành, đồng thời được chấp thuận đủ điều kiện đưa vào khai thác, sử dụng theo đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, công trình cũng đáp ứng toàn diện các yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm điều kiện sinh hoạt và vận hành an toàn cho cư dân, khách hàng.

Việc nhận được sự chấp thuận nghiệm thu từ hai cơ quan chuyên ngành cấp bộ mang ý nghĩa quan trọng, vừa khẳng định uy tín, chất lượng của dự án, vừa tháo gỡ những vướng mắc pháp lý trước đây, tạo nền tảng để The Soleil Da Nang bước vào giai đoạn vận hành ổn định, bền vững.

Đây là cột mốc quan trọng bậc nhất trong quá trình phát triển dự án, thể hiện sự nỗ lực to lớn của chủ đầu tư dự án - Công ty Cổ phần PPC An Thịnh Đà Nẵng trên chặng đường đưa dự án về đích, đảm bảo quyền lợi cho những khách hàng và nhà đầu tư đã đồng hành cùng dự án.

Tỷ lệ lấp đầy lên tới trên 90% dịp cao điểm hè 2025

Chỉ trong thời gian ngắn sau khi đi vào vận hành, tòa D The Soleil Da Nang đạt tỷ lệ lấp đầy lên tới trên 90% dịp cao điểm. Các dịp lễ hội và cuối tuần đều ghi nhận trạng thái kín phòng, đặc biệt lượng khách quốc tế luôn chiếm tỷ trọng rất lớn. Thông số ấn tượng thể hiện sức hút vượt trội của The Soleil Da Nang, được đảm bảo bởi những đặc điểm nổi bật của dự án.

Trước hết, The Soleil Da Nang sở hữu vị trí vàng đối diện công viên Biển Đông, ngay mặt biển Mỹ Khê - nơi du khách có thể tận hưởng tối đa vẻ đẹp của biển, thuận tiện kết nối, trải nghiệm các dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí sôi động bậc nhất Đà Nẵng.

Wyndham đồng hành cùng The Soleil Da Nang, nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Song song, The Soleil Da Nang gây ấn tượng bởi quy mô và kiến trúc độc đáo, mang tầm biểu tượng. Dọc theo mặt biển Mỹ Khê, không nhiều tổ hợp dự án quy mô gồm 4 toà cao đến 57 tầng, tổng chiều cao gần 200 m.

Dự án còn được bảo chứng bởi sự đồng hành của những thương hiệu hàng đầu thế giới, từ Aedas (Anh) - đơn vị kiến trúc danh tiếng toàn cầu mang đến thiết kế hiện đại, giàu tính biểu tượng, Wyndham Hotels Group (Mỹ) - tập đoàn quản lý khách sạn lớn nhất thế giới, bảo đảm tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế cho đến Artelia Group (Pháp) - đơn vị tư vấn và giám sát uy tín, kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình.

Việc chính thức đưa tòa D với thương hiệu quản lý Wyndham đi vào vận hành và vận hành tốt đã thể hiện những nỗ lực rất lớn của chủ đầu tư PPC An Thịnh, vượt qua những khó khăn và biến động lớn của thị trường sau đại dịch để mang đến sản phẩm tốt cho thị trường.

Dự án biểu tượng Đà Nẵng đạt tỷ lệ lấp đầy vượt trội ngay sau vận hành.

Theo kế hoạch đã đề ra, ngay trong tháng 9, PPC An Thịnh sẽ tái khởi công toà A1, hiện đã xây phần thô đến tầng 37 trên 57 tầng. Chủ đầu tư dự án sẽ hợp tác với các đối tác uy tín trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và thi công xây dựng để sớm đưa toà A1 về đích, dự kiến trong quý II/2027.

Song song với đó, sẽ chuẩn bị triển khai thi công toà A2 và toà B với kỳ vọng đưa toàn bộ dự án vào hoạt động, góp phần kiến tạo một biểu tượng mới cho Đà Nẵng, trong kỷ nguyên mới của đất nước.