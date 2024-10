Khai mạc gian sách Việt Nam tại Hội sách Frankfurt 2024

Tại Frankfurt Bookfair 2024, Việt Nam có gian hàng với quy mô lớn gấp bốn lần so với năm 2023.

Các đại biểu Việt Nam cắt băng khánh thành khai mạc gian sách tại Frankfurt Bookfair 2024. Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng.

Vào 14h30 ngày 16/10 (theo giờ địa phương), gian hàng Việt Nam tại Hội sách Frankfurt đã chính thức khai mạc.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Lưu Xuân Đồng - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt; ông Nguyễn Nguyên, Cục Trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành; bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Phó vụ Trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM.

Bà Claudia Kaiser - Phó chủ tịch Hội sách Frankfurt - cùng nhiều quan khách trong và ngoài nước, đại diện các đơn vị xuất bản tại Việt Nam như: Nhà xuất bản (NXB) Trẻ, NXB Giáo dục, NXB Kim Đồng, Nhã Nam, Thái Hà Books, Phương Nam Book... cũng tham dự.

Tiếp nối thành công từ Hội sách Frankfurt 2023, năm nay các đại diện xuất bản Việt Nam tham gia gian hàng tại Hội sách lớn nhất thế giới với mục tiêu quảng bá hình ảnh của đất nước thông qua các xuất bản phẩm. Qua đó, xuất bản Việt Nam góp phần tăng cường công tác thông tin đối ngoại, giao lưu văn hóa, các hoạt động triển lãm, củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác các địa phương và tổ chức quốc tế để phục vụ yêu cầu về phát triển văn hóa đọc.

Năm 2024, Việt Nam có gian hàng với quy mô lớn gấp bốn lần so với năm 2023. Ban tổ chức đã sắp xếp các gian liền kề trong cùng khu vực tạo nên không gian riêng của Việt Nam.

Một số hình ảnh từ hội sách Frankfrurt 2024.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Lâm - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - khẳng định mục tiêu của Việt Nam không chỉ là giới thiệu sách, mà còn là cầu nối giữa văn hóa Việt Nam và thế giới.

Thứ trưởng bày tỏ hi vọng và tin tưởng bạn bè quốc tế sẽ tìm thấy trong từng trang sách những câu chuyện đầy cảm hứng, những thông điệp sâu sắc về hoà bình, thịnh vượng, phát triển cùng những nét đẹp tinh thần văn hóa Việt Nam, một nền văn hóa đậm bản sắc và luôn tôn trọng bản sắc, tinh thần văn hoá của các dân tộc khác.

Đồng thời, tại buổi lễ, bà Claudia Kaiser - Phó chủ tịch Hội sách Frankfurt - nhấn mạnh vai trò, vị trí quan trọng của nền xuất bản châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng trong hội sách Frankfurt.

Tới thăm gian hàng NXB Kim Đồng, ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh - Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương - đánh giá cao nỗ lực của NXB Kim Đồng trong việc tích cực tham gia hội sách, giới thiệu với bạn bè thế giới những ấn phẩm sách hay, sách đẹp, nổi bật giá trị văn hoá Việt Nam.

Trong đó cuốn sách tranh My Daddy is a Runner/Ba tôi là Runner, ấn phẩm duy nhất của Việt Nam được lựa chọn trong danh mục The White Ravens 2024 được bà Linh đánh giá là một tác phẩm mới lạ, phong cách viết, vẽ đầy mộng mơ, giàu suy tư và tưởng tượng... Ông Nguyễn Nguyên sẽ mang cuốn sách này giới thiệu với các đối tác Nhà xuất bản Pháp trong chuyến công tác sắp tới.

Hàng năm, danh mục The White Ravens giới thiệu những cuốn sách mới nổi bật dành cho trẻ em và thanh thiếu niên quốc tế. 200 tên sách từ khoảng 40 ngôn ngữ và hơn 50 quốc gia được các chuyên gia văn học thiếu nhi của Thư viện Thanh thiếu niên Quốc tế lựa chọn và được giới thiệu trong danh mục này.

Trước đó, cuốn Những miền lưu dấu - Cảnh Việt trong văn chương, Lĩnh nam chích quái, Cái Tết của mèo con cũng từng được lựa chọn là đại diện của Việt Nam nằm trong danh mục này.

Năm nay, các đơn vị từ Việt Nam tham gia Hội sách Frankfurt tổ chức thành ba gian hàng: Gian hàng TP.HCM do Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM chủ trì (gồm các đơn vị như NXB Trẻ, NXB Tổng hợp TP.HCM, Phương Nam Book, SBooks, Voiz FM, Thư viện TP.HCM...), gian hàng do Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì (có sách của Nhã Nam, Thái Hà Books, NXB Kim Đồng...), gian hàng của NXB Kim Đồng.