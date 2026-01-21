Khách Trung Quốc chụp Paris chân thực: 'Tôi không có ý châm biếm'

Người đàn ông Trung Quốc cho biết do không cố tình làm xấu hình ảnh Paris. Ngoài đời thực, thành phố này vẫn đẹp theo cách riêng của nó.

Loạt ảnh chụp đời thường tại Paris bất ngờ lan truyền mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc và quốc tế trong những ngày gần đây. Tác giả là Zhang, một du khách lớn tuổi đến từ tỉnh Hà Nam, được cộng đồng mạng trìu mến gọi là “ông chú người Hoa”, theo China Insider News.

Không máy ảnh chuyên nghiệp, không bộ lọc màu hay hậu kỳ, ông chỉ dùng điện thoại để ghi lại những gì mình nhìn thấy trong chuyến thăm thủ đô nước Pháp dịp nghỉ Tết Dương lịch vừa qua.

Loạt ảnh Zhang check-in tại các điểm du lịch nổi tiếng thủ đô nước Pháp. Ảnh: RADII.

Chính sự chân thực ấy lại trở thành điểm thu hút. Những bức ảnh cho thấy một Paris rất khác với hình dung quen thuộc: trời xám, mưa lất phất, ánh sáng phẳng và không khí có phần trầm lắng.

Trong một bức hình được chia sẻ rộng rãi, tháp Eiffel hiện lên như một khối thép khổng lồ với dấu vết gỉ sét và những mảng vá sửa chữa lộ rõ, đứng dưới bầu trời u ám, hoàn toàn xa lạ với hình ảnh lấp lánh thường thấy trong các bưu thiếp du lịch.

Trên mạng xã hội, nhiều người hài hước bình luận loạt ảnh này “xua tan cảm giác sợ bỏ lỡ chuyến đi” chỉ trong vài giây, thậm chí có ý kiến châm biếm rằng chúng đủ sức “phá hỏng” các chiến dịch quảng bá du lịch bóng bẩy của Pháp. Tuy vậy, cũng không ít người bày tỏ sự thích thú trước một Paris đời thường, không được dàn dựng.

Zhang giải thích do trời mưa, ông lại không biết chỉnh sửa ảnh và tìm góc máy đẹp nên chỉ đơn giản là giơ điện thoại lên chụp. Ảnh: RADII.

Không chỉ Tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn trong ảnh của ông chú cũng hiện ra dưới ánh sáng nhạt, không đông đúc, thiếu đi vẻ hoành tráng quen thuộc. Một số bình luận ngành du lịch Paris nên “tạm giữ điện thoại” của nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ này trước khi có thêm những khung cảnh quá đỗi chân thật được đăng tải.

Trả lời về sự nổi tiếng bất ngờ, Zhang cho biết hôm đó trời mưa, ông không biết chỉnh sửa ảnh hay tìm góc chụp đẹp, nên chỉ đơn giản giơ điện thoại lên và chụp. Ông cũng nhấn mạnh không hề có ý châm biếm hay bôi xấu thành phố, đồng thời khẳng định Paris ngoài đời thực vẫn rất đẹp theo cách riêng của nó.