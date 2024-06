Travel + Leisure vinh danh Azerai La Residence (Huế) là khách sạn ngoại ô tốt nhất nước 2024. Hạng mục mới Tổng Quản lý tốt nhất thuộc về ông Herbert từ Alma Resort Cam Ranh.

Khách sạn ngoại ô tốt nhất Việt Nam 2024 thuộc về Azerai La Residence (Huế). Ảnh: @azerailaresidencehue.

Chuyên trang du lịch hàng đầu thế giới Travel + Leisure phiên bản Đông Nam Á, Hong Kong và Ma Cao vừa công bố danh sách ứng cử viên thắng giải thưởng danh giá Luxury Awards Asia Pacific 2024 tại Bangkok, Thái Lan, hôm 13/6.

Trong hạng mục khách sạn vùng ngoại ô tốt nhất Việt Nam (Best Upcountry Hotels in Vietnam), Azerai La Residence (Huế) đứng vị trí thứ nhất trên 10 cơ sở ở nơi cách xa trung tâm thành phố.

Chuyên trang du lịch hàng đầu thế giới gọi biệt thự cổ điển này sở hữu lối kiến trúc mang tính biểu tượng trong khu vực.

"Từ bên trong sảnh, du khách có thể phóng tầm mắt nhìn ra sông Hương. Biệt thự sở hữu 122 phòng nằm trong dinh thự xưa từ những năm 1930. Cơ sở cung cấp một số dịch vụ như phòng gym, khu vườn nhiệt đới và hồ bơi nước mặn dài 40 m,...", Travel + Leisure Southeast Asia mô tả.

Alma Resort Cam Ranh được độc giả Travel + Leisure Southeast Asia vinh danh là một trong 5 Hồ bơi khách sạn Tốt nhất Việt Nam (Best Hotel Pools in Vietnam). Ảnh: @almaresortcamranh.

Ngoài ra, cơ sở ở Cần Thơ thuộc chuỗi khách sạn Azerai cũng lọt vào danh sách này, ở vị trí thứ 8.

Về nhì là khách sạn trên núi Melia Ba Vi Mountain Retreat (Hà Nội).

Bên cạnh đó, Tổng Quản lý tốt nhất Việt Nam (Vietnam’s Best General Manager) là hạng mục mới xuất hiện trong danh sách Luxury Awards Asia Pacific 2024 năm nay.

Ông Herbert Laubichler-Pichler, giám đốc điều hành khu nghỉ dưỡng Alma Resort Cam Ranh, được độc giả của Travel + Leisure Southeast Asia bình chọn đông đảo nhất tại danh mục này.

Ông Herbert Laubichler-Pichler là Tổng Quản lý tốt nhất Việt Nam 2024, theo Travel + Leisure Southeast Asia. Ảnh: @almaresortcamranh.

Chuyên trang du lịch viết về ông Herbert: “Sinh ra ở Áo trong một gia đình có truyền thống kinh doanh khách sạn, Herbert Laubichler-Pichler là người quản lý khách sạn kỳ cựu tại Alma Resort Cam Ranh, một khu nghỉ dưỡng sở hữu gần 600 căn hộ, biệt thự, 14 nhà hàng và 12 hồ bơi. Với kinh nghiệm làm việc tại các khách sạn tốt nhất Việt Nam trong gần 18 năm qua, vị quản lý sở hữu nhiều năm kinh nghiệm, có tài năng lãnh đạo và sự hiểu biết về văn hóa địa phương để có thể thể hiện lòng hiếu khách của ngành du lịch Việt Nam”.

Trước khi đến cơ sở này, ông từng đảm nhận vị trí quản lý nhiều khách sạn nổi tiếng khác ở Việt Nam như The Nam Hải Hội An, The Reverie Saigon, The Anam Cam Ranh.

Độc giả của Travel + Leisure Southeast Asia, Hong Kong & Macau cũng vinh danh Alma Resort vào top 5 Hồ bơi khách sạn tốt nhất Việt Nam (Best Hotel Pools in Vietnam) trong khuôn khổ giải thưởng.

Travel + Leisure Southeast Asia là nhánh châu Á - Thái Bình Dương của chuyên trang du lịch hàng đầu thế giới Travel + Leisure của Mỹ. Dù tạp chí "mẹ" thành lập vào năm 1971, Travel + Leisure Southeast Asia là đứa con "sinh sau đẻ muộn" vào tháng 12/2007. Đến nay, đơn vị sở hữu chuyên gia là những người đứng đầu tại các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trên thế giới trong lĩnh vực du lịch, người sành ăn, am hiểu ẩm thực để đưa ra bảng xếp hạng uy tín, chất lượng dành cho khách du lịch trên toàn cầu.