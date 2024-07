Khách sạn Côn Đảo hết mong đông khách dịp hè

Việc tạm dừng khai thác tàu cao tốc từ TP.HCM không nằm ngoài dự liệu của một số cơ sở lưu trú tại Côn Đảo. Họ cho biết hè này lượng khách sụt giảm, chỉ còn chờ đợi dịp nghỉ lễ 2/9 sắp tới.

Du khách check-in với máy bay hạ cánh qua khu vực Đầm Trầu, Côn Đảo ngày 27/5. Ảnh: Linh Huỳnh.

Đang giữa mùa cao điểm du lịch nội địa, nhưng dưới sức ép của giá vé máy bay, thị trường chứng kiến sự dịch chuyển lượng khách Việt ra nước ngoài. Đây là năm thứ 2 tình trạng này xảy đến vào mùa hè.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc truyền thông và tiếp thị Công ty lữ hành TST Tourist, cho biết mùa du lịch hè Việt Nam khởi động từ tháng 5 cho đến hết tháng 8. Trong đó, cao điểm là tháng 7.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, dù vào mùa nhộn nhịp hè, công suất buồng phòng tại một số khách sạn ở tỉnh, thành như Nha Trang, Bình Thuận, Quy Nhơn... chưa đạt như kỳ vọng. Trong đó, Côn Đảo cũng không ngoại lệ.

Tỷ lệ phòng xấp xỉ dịp 30/4

45-50 là số phần trăm công suất buồng phòng tại The Secret Con Dao vào dịp hè năm nay. Con số này bằng với tỷ lệ dịp 30/4-1/5 vừa qua.

Khách sạn thuộc phân khúc hạng sang này tại Côn Đảo đã 2 lần chứng kiến lượng khách sụt giảm mạnh. Bà Lê Thị Ngọc Cương, Giám đốc phòng Kinh doanh và Truyền thông đơn vị trên, cho rằng ngành du lịch địa phương đã qua thời hoàng kim như những năm trước.

Đồng quan điểm, đại diện một khách sạn 4 sao ở huyện cho biết du khách đến đảo có sự tính toán hợp lý hơn khi mức giá vé phương tiện di chuyển neo cao. Theo đó, khách có xu hướng tối ưu hóa tổng chi bằng việc lựa chọn cơ sở lưu trú có giá cả phải chăng, tập trung vào trải nghiệm tâm linh, nghỉ dưỡng và ăn uống.

Bằng chứng là tỷ lệ lấp phòng ở một số đơn vị bình dân cao hơn dòng khách sạn cao cấp, song không tăng nếu so với cùng kỳ cao điểm hè năm trước.

Tour xem rùa đẻ trứng vào rạng sáng tại hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo được nhiều du khách chú ý. Ảnh: Linh Huỳnh.

Đơn cử, tại Maya Hotel, báo cáo khách liên hệ đặt phòng vào đợt hè không về số như kỳ vọng. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện cơ sở lưu trú bình dân này - bà Ngọc Sương - cho biết 3 chi nhánh nằm tại khu vực trung tâm huyện đảo ghi nhận lượng khách vơi đi khoảng 30% so với hè năm 2023.

"Việc khách sạn tương đối vắng tôi nghĩ rằng do tình hình kinh tế. Nguyên nhân khác là từ việc cắt giảm đường bay thẳng chặng Hà Nội - Côn Đảo của Bamboo Airways. Bên cạnh đó, nhờ có mức giá phù hợp, đơn vị đón được nhiều khách đến từ đa dạng vùng miền", bà Sương nói.

Theo ghi nhận, du khách đến Côn Đảo từ đây đến cuối hè vẫn có thể túc tắc đặt phòng ở các dòng cao cấp như Six Senses Con Dao, The Secret Con Dao, The Mystery Con Dao, Orson Hotel & Resort Con Dao, Con Dao Resort, Hotel de Condor... nếu không quá quan trọng phòng view đẹp.

Đối với cơ sở có giá tiết kiệm hơn như Velar Hotel, Uyen's House, Homestay de la Rosa, Maya Hotel, ConSon Hotel, Hacoda Homstay,... du khách nên liên hệ từ bây giờ.

Về phía chính quyền địa phương, đại diện phòng Văn hóa và Thông tin tại Côn Đảo dự kiến số lượng du khách đến Côn Đảo tham quan trong dịp hè năm 2024 sẽ bằng hoặc tăng so với lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp hè năm 2023.

Chờ dịp 2/9

Trong vòng 7 tháng đầu năm, ngành du lịch Côn Đảo ghi nhận đến 2 thông tin đơn vị ngừng khai thác phương tiện đến đảo. Đáng lưu ý là đều rơi vào dịp lễ cao điểm nước ta.

Một là Bamboo Airways thông báo dừng khai thác đường bay Hà Nội - Côn Đảo từ tháng 4 (trước thềm lễ 30/4-1/5). Hai là Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc (Phú Quốc Express) tạm ngừng vận tải khách tuyến TP.HCM - Côn Đảo từ 29/7 (rơi vào cao điểm hè) khi mới vận hành 2 tháng. Điều này dẫn đến lượng khách tại một số khách sạn không được như mong đợi, phần nào ảnh hưởng đến sinh kế nhiều hàng kinh doanh vàng mã.

Theo đại diện một số đơn vị lưu trú, sự kiện trên buộc người làm du lịch trên địa bàn huyện đặt mục tiêu gỡ gạc vào dịp 2/9 sắp tới.

Tuy nhiên, việc tạm dừng tàu cao tốc Thăng Long do Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc (Phú Quốc Express) khi chỉ vừa vận hành khoảng 2 tháng là sự kiện không quá bất ngờ đối với những người làm việc tại đảo. Cơ sở lưu trú đã có sự chuẩn bị từ trước, theo ông Lân Nguyễn, Tổng quản lý Velar Hotel.

"Mặc dù mới đưa vào khai thác từ giữa tháng 5/2024 cho đến nay, nhưng siêu tàu này đã cho thấy nhiều bất cập trong công tác vận hành. Giá thành có rẻ hơn một chút so với việc di chuyển bằng máy bay, nhưng những rắc rối trong việc đăng ký xe trung chuyển, thời tiết không ủng hộ và cả quãng đường biển hơn 5 tiếng khiến nhiều du khách phải cân nhắc những phương án di chuyển khác", ông Lân chia sẻ.

Bà Cương từ The Secret Con Dao cũng có nhận định tương tự. Vị này nói: "Ngay từ đầu khi tàu ra mắt, đơn vị đã không dự đoán phần tăng trường mạnh từ phân khúc này. Lý do là về yếu tố hạn chế từ thời tiết, sức khỏe hành khách. Tuy nhiên, việc dừng hoạt động này sẽ tiếp tục là một tác động kép đáng buồn cho sự khó khăn của du lịch Côn Đảo thời điểm sắp tới".

Du khách ra boong tàu ngắm cảnh biển trong chuyến cao tốc từ TP.HCM - Côn Đảo hôm 25.5. Ảnh: Linh Huỳnh.

Với những bất cập hiện hữu của tàu cao tốc, đại diện phòng Văn hóa và Thông tin Côn Đảo cho rằng giải pháp ngừng hoạt động chặng xuất phát từ TP.HCM là để doanh nghiệp tìm phương án khai thác phục vụ tốt hơn, gặt hái hiệu quả kinh doanh.

Không riêng tuyến TP.HCM - Côn Đảo, Vũng Tàu - Côn Đảo cũng sẽ ngừng hoạt động vào 29-31/7 với lý do thời tiết xấu, theo Sở Giao thông Vận tải TP.HCM.

Như vậy, từ giữa tháng đến hết 28/7, du khách vẫn còn 2 sự lựa chọn phương tiện di chuyển đến đảo (tàu cao tốc và máy bay). Ngành du lịch huyện phải chia tay tuyến TP.HCM - Côn Đảo từ hãng Phú Quốc Express từ tháng 8 đến khi có thông báo mới.

Thay vào đó, địa phương được cho sẽ hồi phục lượng khách khu vực phía Bắc khi Vietjet Air nhảy vào thị trường đường bay đến đảo. Đây là một trong số thông tin tích cực cho ngành công nghiệp không khói ở Côn Đảo từ đầu năm đến nay.

Tổng quản lý Velar Hotel nhận định việc hãng hàng không Vietjet Air chuẩn bị khai thác đường bay vào đầu tháng 8 cho thấy Côn Đảo vẫn đang là địa điểm du lịch hấp dẫn đối với các du khách.

"Đây là tín hiệu đáng mừng cho huyện đảo. Tuy nhiên, người làm du lịch tại đây phải củng cố năng lực khi phương tiện này đưa lượng khách lớn đến. Đồng thời, Côn Đảo cần phải có thêm nhiều sản phẩm du lịch để thu hút khách trong và ngoài nước trong tương lai, gần nhất là dịp 2/9 tới, nhưng vẫn phải giữ được những nét riêng và nghiêm ngặt bảo tồn các di tích, thiên nhiên tại đây", vị này cho hay.

Đại diện đơn vị trên cho biết thêm Côn Đảo là một điểm du lịch tâm linh nổi tiếng khắp đất nước. Bên cạnh đó, đây còn là hòn đảo với hệ sinh thái cực kỳ đa dạng cả trên đất lẫn trên biển. Vì vậy, nếu chúng ta muốn gìn giữ vẻ đẹp của Côn Đảo cho các thế hệ mai sau, thì việc du khách chấp hành "Nói không với vàng mã" hay "Giảm thiểu rác thải nhựa" như khách sạn đang áp dụng, là điều nên làm.

Theo số liệu do Công ty Cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc cung cấp, tàu Thăng Long có thể vận tải lên đến 1.017 khách. Trong hơn 2 tháng vận hành, số lượt hành khách cụ thể như sau: Tháng 5 (từ 15-31/5): 6.550 khách, trung bình 385 khách/1 lượt chạy tàu. Tháng 6: 11.870 khách, trung bình 395 khách/1 lượt chạy tàu. Tháng 7 (từ 1-10/7) là 3.120 khách, trung bình 312 khách/1 lượt chạy tàu.