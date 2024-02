Khách quốc tế qua cảng hàng không Nội Bài lập đỉnh mới

Ngay sau Tết, lượng khách bay quốc tế đi và đến sân bay Nội Bài tăng cao, có những ngày lên gần 38.000 khách, vượt đỉnh năm 2019.

Chiều 23/2, đại diện sân bay Nội Bài cho biết trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, lưu lượng vận chuyển quốc tế qua sân bay Nội Bài ghi nhận tăng cao, đặc biệt trong những ngày vừa qua.

Theo thống kê, ngày cao nhất đã có 233 lượt chuyến bay quốc tế với gần 38.000 lượt hành khách đi và đến qua sân bay Nội Bài, vượt qua ngày cao nhất của năm 2019 (37.000 lượt khách).

Có những ngày gần 38.000 lượt hành khách đi và đến trên các chuyến bay quốc tế qua sân bay Nội Bài.

Tính trong tuần qua, trung bình sân bay Nội Bài đã phục vụ 531 lượt chuyến/ngày (tăng 8,8% so với tuần trước); tăng 19,8% so với tuần trước.

Riêng lượng khách quốc tế tăng 14,7% so với tuần trước (đạt trung bình gần 36.000 lượt khách/ngày), vượt qua cao điểm Tết của năm 2019 (34.000 khách/ngày).

Do lượng khách tăng đột biến, sân bay Nội Bài khuyến cáo hành cần lên sớm trước ít nhất 3 tiếng so với giờ khởi hành. Sau khi check-in thành công, cần nhanh chóng di chuyển vào khu vực hạn chế để hoàn thiện nhiều thủ tục tiếp theo như: Kiểm soát giấy tờ tùy thân, thủ tục xuất cảnh, soi chiếu an ninh người và hành lý xách tay, kiểm tra hải quan...

Sân bay Nội Bài khuyến cáo hành khách hạn chế người thân đón, tiễn.

Hành khách cần mang theo hộ chiếu, thị thực đồng thời đọc kỹ quy định của hãng hàng không về các yêu cầu vận chuyển đối với hành lý ký gửi và xách tay. Hạn chế mang chất lỏng và tuân thủ sự kiểm tra theo quy định của từng điểm đến về chất lỏng được phép mang theo.

Ngoài ra, hành khách cần bổ sung các dấu hiệu nhận diện hành lý như gắn bảng tên trong đó viết tên, số điện thoại hoặc những dấu hiệu dễ nhận biết khác để tránh việc cầm nhầm, thất lạc.

Đại diện sân bay Nội Bài cũng khuyến cáo hành khách hạn chế người thân đón, tiễn để tạo luồng đi lại thông thoáng cho hành khách.