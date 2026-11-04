Khách Mỹ ngỡ ngàng với hóa đơn phẫu thuật 30 triệu đồng

Mức chi phí điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng chỉ khoảng 20-30 triệu đồng, trong khi ca mổ vi phẫu u tủy tương tự tại Mỹ có thể ngốn tới 1,56 tỷ đồng.

Bệnh nhân người Mỹ được thăm khám lại sau ca phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh phối hợp cùng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đà Nẵng, vừa phẫu thuật thành công bóc tách khối u tủy sống vùng cột sống thắt lưng cho một nam bệnh nhân 37 tuổi, quốc tịch Mỹ.

Đáng chú ý, ca phẫu thuật thần kinh kỹ thuật cao này chỉ tốn của bệnh nhân chưa đến 30 triệu đồng. Trong khi đó tại Mỹ, một ca phẫu thuật vi phẫu u tủy tương tự có chi phí tự thanh toán dao động 35.000- 60.000 USD (tương đương 910 triệu đến 1,56 tỷ đồng ), tức đắt gấp khoảng 50 lần.

Trước khi phẫu thuật, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau lưng, tê bì và yếu hai chân, đi lại rất khó khăn. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống thắt lưng cho thấy một khối u ngoài tủy trong màng cứng kích thước khoảng 3 cm tại vị trí L2.

Bác sĩ chuyên khoa I Lê Quang Huy, khoa Ngoại thần kinh, cho biết khối u nằm sâu trong ống sống, bám dính và liên quan mật thiết với các rễ thần kinh vùng chóp tủy, đuôi ngựa.

"Ca mổ đòi hỏi ê-kíp phải thao tác cực kỳ chính xác dưới kính vi phẫu thần kinh để bóc tách khối u mà vẫn bảo tồn tối đa chức năng vận động cho bệnh nhân", bác sĩ Huy nói.

Ê-kíp phẫu thuật u tủy sống cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Thách thức lớn nhất của ca mổ nằm ở thể trạng quá khổ của người bệnh với chiều cao 1,95 m, nặng tới 165 kg (BMI 43,3 kg/m² - béo phì độ III). Yếu tố này gây ra áp lực khổng lồ cho toàn bộ ê-kíp, từ khâu bố trí tư thế mổ, kỹ thuật gây mê hồi sức,kiểm soát đường thở cho đến chăm sóc hậu phẫu và kiểm soát nguy cơ biến chứng quanh phẫu thuật.

Sau 3 giờ căng thẳng dưới sự hỗ trợ của hệ thống theo dõi điện sinh lý thần kinh trong mổ (IONM), khối u đã được lấy bỏ hoàn toàn. Chỉ 2 ngày sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt, không xuất hiện thiếu hụt thần kinh mới và đã có thể tự đứng dậy đi lại, sinh hoạt bình thường.

TS.BS Nguyễn Thành Trung, Phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, chia sẻ việc người bệnh Mỹ tin tưởng lựa chọn bệnh viện để mổ ca thần kinh phức tạp là sự ghi nhận lớn đối với năng lực chuyên môn và chất lượng dịch vụ y tế Việt Nam.