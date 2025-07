Khách hàng bực tức với Sony

Việc PlayStation đẩy mạnh phát hành game đa nền tảng đang gây ra làn sóng bất bình trong cộng đồng người hâm mộ, nhiều game thủ thậm chí còn dọa sẽ chuyển sang PC.

Sony Playstation sẽ không còn khả năng giữ chân khách hàng nếu thiếu đi game độc quyền. Ảnh: FinalWeapon.

Tuần trước, thông tin tuyển dụng từ Sony Interactive Entertainment (SIE) cho thấy nhà phát hành này đang lên kế hoạch mở rộng các tựa game của mình sang nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm Steam, Epic Games Store, Xbox, Nintendo và di động.

Thông tin tuyển dụng nói trên được đưa ra sau khi PlayStation thông báo hồi đầu tháng về việc phát hành tựa game Helldivers 2 trên Xbox Series X/S. Động thái này được cho là đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ PlayStation.

Thực tế, những cuộc tranh luận tương tự từng nổ ra vào năm 2021 khi các tựa game PS4 và PS5 bắt đầu đổ bộ lên PC. Có vẻ Sony PlayStation đang muốn học theo thành công của Xbox trong việc phát hành game đa nền tảng.

Minh chứng rõ nhất là ngay trên PS5, tựa game độc quyền mới nhất của PlayStation là Death Stranding 2: On the Beach đã bị vượt mặt về doanh số bởi một trò chơi do chính Xbox phát hành: Forza Horizon 5. Tựa game đua xe thế giới mở nổi tiếng ra mắt năm 2021 của Xbox Game Studios đã đạt 2 triệu bản bán ra, trong khi bom tấn của Kojima Productions chỉ đạt doanh số 1 triệu bản trong cùng khoảng thời gian.

Các bom tấn game độc quyền là lý do người hâm mộ trung thành với Playstation. Ảnh: Playstation Studios.

"Tôi luôn ưa chuộng PlayStation vì hệ máy này mang lại những tựa game độc quyền hay nhất. Nếu các game độc quyền của PS như Spider-Man 2, The Last Of Us hay God Of War bắt đầu xuất hiện trên console khác như Xbox, thì PlayStation sẽ thực sự mất đi sức hấp dẫn”, một người hâm mộ cho biết.

Quyết định của Sony đã vấp phải làn sóng phản đối trên khắp các mạng xã hội, với nhiều người dùng thậm chí còn đe dọa sẽ chuyển sang chơi game trên PC nếu chính sách này được áp dụng.

"Nếu lý do tôi mua PlayStation bắt đầu có trên các console khác, thì tại sao tôi lại mua PS mà không phải Xbox hay Nintendo? Nếu điều này xảy ra, PS sẽ chính thức đánh mất sức hấp dẫn chính đối với tôi, tôi sẽ chuyển sang PC", một game thủ khác chia sẻ trên Reddit.

Tuy nhiên, không phải tất cả người hâm mộ PlayStation đều đồng tình với quan điểm trên. Nhiều người cho rằng đây là một động thái tích cực cho ngành công nghiệp game.

"Việc sản xuất game tốn rất nhiều chi phí. Giới hạn đối tượng người chơi trong khi kỳ vọng kết quả tốt là một điều vô lý. Bạn chỉ đang tự làm giảm lợi tức đầu tư nếu không phát hành đa nền tảng”, một bình luận phản hồi chỉ ra.

"Họ đã bắt đầu quá trình này nhiều năm trước. Họ có thể chỉ đưa các game cũ hơn của mình lên các nền tảng khác. Tôi đoán các game mới của họ sẽ vẫn độc quyền trên nền tảng PlayStation ít nhất 2-3 năm trước khi trở thành đa nền tảng”, một phản hồi thứ ba nhận xét.

Mặc dù vẫn còn nhiều hoài nghi về khả năng Bloodborne sẽ sớm xuất hiện trên Steam, song việc các tranh cãi về “cuộc chiến console” dần lắng xuống là một tín hiệu đáng mừng đối với ngành game nói chung.

Sau thành công của Helldivers 2 trên Xbox, giới phân tích đang rất tò mò về động thái tiếp theo của Sony trong việc phát hành game đa nền tảng. Liệu đó sẽ là các tựa game dịch vụ trực tuyến, hay PlayStation sẽ khai thác kho tàng game offline khổng lồ của mình? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước.